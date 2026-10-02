En el Stade de France, las selecciones de Francia e Italia estarán frente a frente este viernes 2 de octubre por la Fecha 3 del Grupo A de la UEFA Nations League 2026, y Kylian Mbappé probablemente sea de la partida. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Francia vs. Italia por la UEFA Nations League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Francia vs. Italia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Francia vs. Italia por la UEFA Nations League 2026 este viernes 2 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:45 pm

Estados Unidos (CT): 1:45 pm

Estados Unidos (MT): 12:45 pm

Estados Unidos (PT): 11:45 am

México (CDMX): 12:45 pm

España: 8:45 pm

Puerto Rico: 2:45 pm

República Dominicana: 2:45 pm

Panamá: 1:45 pm

Costa Rica: 12:45 pm

El Salvador: 12:45 pm

Guatemala: 12:45 pm

Honduras: 12:45 pm

Nicaragua: 12:45 pm

Argentina: 3:45 pm

Brasil (Brasilia): 3:45 pm

Uruguay: 3:45 pm

Chile (Santiago): 2:45 pm

Paraguay: 3:45 pm

Bolivia: 2:45 pm

Venezuela: 2:45 pm

Ecuador: 1:45 pm

Perú: 1:45 pm

Colombia: 1:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Francia vs. Italia?

Este viernes 2 de octubre se podrá ver el juego Francia vs. Italia por la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, ViX

México: Sky Sports México, Sky+, Izzi

España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX, NAICOM