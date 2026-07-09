Por los cuartos de final del Mundial 2026, las selecciones de Francia y Marruecos medirán fuerzas este jueves 9 de julio en el Estadio Boston. El duelo empezará a las 4:00 pm ET, 3:00 pm CT, 2:00 pm MT y 1:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que la selección de Francia viene de vencer 1-0 a Paraguay en los octavos de final. Marruecos, por otro lado, en esa misma instancia ganó 3-0 a Canadá.

El partido Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia vs. Marruecos?

Este jueves 9 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+, FOX, ViX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, ViX