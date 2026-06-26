El Francia vs. Noruega es uno de los partidos imperdibles de este viernes 26 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 3 del Grupo I de la Copa Mundial 2026 y que se disputará en el Estadio Boston, empezará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean conseguir su tercera victoria en el certamen. Recordemos que la selección de Francia, que cuenta con Kylian Mbappé, viene de vencer 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak. Noruega, por otro lado, contando con Erling Haaland, viene de derrotar 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal.

El partido Francia vs. Noruega por la Copa Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia vs. Noruega?

Este viernes 26 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia vs. Noruega por la Copa Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Sports, Win Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360, Disney+ Premium Chile

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes