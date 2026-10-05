Este lunes 5 de octubre, Guatemala y Surinam se enfrentan por la cuarta jornada de la Liga de Naciones de Concacaf en el Estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol, a las 18:00 horas (horario de Guatemala). El conjunto azul y blanco necesita ganar para clasificar a los cuartos de final del certamen. Por ello, será clave el aliento de sus fanáticos.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena inició su participación en el torneo cayendo 3-2 contra Jamaica, pero en la siguiente jornada se recuperó y goleó 6-0 a El Salvador. En la tercera fecha igualó sin goles con Surinam, pero de visita.

Surinam, por su parte, se hace presente en la competencia como líder del Grupo B y con la necesidad de sumar para asegurar su pase a los cuartos de final del campeonato. Empezó su camino en el torneo derrotando 3-2 a Honduras y 2-1 a Martinica. Empató sin goles con Guatemala.

¿En qué canal transmiten Guatemala vs. Surinam?

Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Guatemala contra Surinam hoy por la cuarta fecha de la Concacaf Nations League 2026:

Costa Rica: FOX

El Salvador: FOX El Salvador

Guatemala: FOX Guatemala

Honduras: FOX Honduras

Jamaica: Bluu

Nicaragua: FOX Nicaragua

Panamá: FOX Panamá

Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX y NAICOM

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One

Consulta los horarios y canales de transmisión para ver el partido de Guatemala vs. Surinam en vivo y en directo, este viernes 2 de octubre, por la Concacaf Nations League. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Guatemala vs. Surinam hoy en Guatemala?

Guatemala contra Surinam será transmitido EN VIVO por FOX, canal que tiene los derechos del campeonato, en territorio nacional. El compromiso está pactado para iniciar a las 18:00 horas.