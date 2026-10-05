Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido Honduras vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la CONCACAF Nations League. 2026. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido Honduras vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la CONCACAF Nations League. 2026. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Honduras recibe a Jamaica por la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar en el torneo regional. La selección hondureña, conocida como la Bicolor, necesita reaccionar tras la derrota ante Martinica y buscará apoyarse en el antecedente más reciente: el triunfo 1-0 conseguido frente a los Reggae Boyz el 28 de septiembre. Jamaica, en cambio, llega fortalecida después de imponerse a El Salvador y aspira a cobrar revancha para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo.

¿Quieres ver el partido Honduras-Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta y streaming online para seguir el partido desde el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa.

¿En qué canal transmite Honduras-Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 8:00 p. m. en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

País o zonaDónde ver
HondurasTelecadena / Deportes TVC, DTVC+, HRN y Telesistema Honduras
GuatemalaCONCACAF YouTube*
El SalvadorCONCACAF YouTube*
NicaraguaCONCACAF YouTube*
Costa RicaCONCACAF YouTube*
México (hora del centro)FOX / CONCACAF YouTube*
PanamáCONCACAF YouTube*
PerúCONCACAF YouTube*
ColombiaCONCACAF YouTube*
EcuadorCONCACAF YouTube*
VenezuelaCONCACAF YouTube*
Estados Unidos (ET)FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
Estados Unidos (CT)FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
Estados Unidos (MT)FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
Estados Unidos (PT)FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
BoliviaCONCACAF YouTube*
ChileCONCACAF YouTube*
ArgentinaCONCACAF YouTube*
UruguayCONCACAF YouTube*
ParaguayCONCACAF YouTube*
Brasil (Brasilia)CONCACAF YouTube*
España peninsularCONCACAF YouTube*

El partido comenzará a las 8:00 p. m. en Honduras, México (centro), Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Por la diferencia horaria, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá lo tendrán desde las 9:00 p. m., un horario especialmente relevante para la audiencia sudamericana de la costa del Pacífico.

En Estados Unidos, el encuentro arranca a las 10:00 p. m. del Este, 9:00 p. m. del Centro y 7:00 p. m. del Pacífico. La cobertura indicada para ese mercado incluye FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX.unanimodeportes+1

Para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, Honduras vs. Jamaica está fijado para las 11:00 p. m. del lunes. En España, en cambio, ya se jugará durante la madrugada: a las 4:00 a. m. del martes 6 de octubre.

El duelo se disputa en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, y corresponde a la Liga A de la CONCACAF Nations League. La hora matriz confirmada por CONCACAF es 22:00 UTC, equivalente a las 8:00 p. m. locales en Honduras.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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