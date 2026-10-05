Honduras recibe a Jamaica por la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar en el torneo regional. La selección hondureña, conocida como la Bicolor, necesita reaccionar tras la derrota ante Martinica y buscará apoyarse en el antecedente más reciente: el triunfo 1-0 conseguido frente a los Reggae Boyz el 28 de septiembre. Jamaica, en cambio, llega fortalecida después de imponerse a El Salvador y aspira a cobrar revancha para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo.

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Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 8:00 p. m. en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

País o zona Dónde ver Honduras Telecadena / Deportes TVC, DTVC+, HRN y Telesistema Honduras Guatemala CONCACAF YouTube* El Salvador CONCACAF YouTube* Nicaragua CONCACAF YouTube* Costa Rica CONCACAF YouTube* México (hora del centro) FOX / CONCACAF YouTube* Panamá CONCACAF YouTube* Perú CONCACAF YouTube* Colombia CONCACAF YouTube* Ecuador CONCACAF YouTube* Venezuela CONCACAF YouTube* Estados Unidos (ET) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (CT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (MT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (PT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Bolivia CONCACAF YouTube* Chile CONCACAF YouTube* Argentina CONCACAF YouTube* Uruguay CONCACAF YouTube* Paraguay CONCACAF YouTube* Brasil (Brasilia) CONCACAF YouTube* España peninsular CONCACAF YouTube*

El partido comenzará a las 8:00 p. m. en Honduras, México (centro), Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Por la diferencia horaria, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá lo tendrán desde las 9:00 p. m., un horario especialmente relevante para la audiencia sudamericana de la costa del Pacífico.

En Estados Unidos, el encuentro arranca a las 10:00 p. m. del Este, 9:00 p. m. del Centro y 7:00 p. m. del Pacífico. La cobertura indicada para ese mercado incluye FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX.unanimodeportes+1

Para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, Honduras vs. Jamaica está fijado para las 11:00 p. m. del lunes. En España, en cambio, ya se jugará durante la madrugada: a las 4:00 a. m. del martes 6 de octubre.

El duelo se disputa en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, y corresponde a la Liga A de la CONCACAF Nations League. La hora matriz confirmada por CONCACAF es 22:00 UTC, equivalente a las 8:00 p. m. locales en Honduras.