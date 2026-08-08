México ya tiene asegurado su lugar en el próximo Mundial Sub-20, pero su recorrido por el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 todavía tiene objetivos importantes por delante. El Tri medirá fuerzas este viernes 7 de agosto ante su similar de Canadá por las semifinales, una eliminatoria que definirá a uno de los dos equipos que disputarán el título regional en territorio mexicano.

El conjunto azteca llega a esta instancia con la posibilidad de prolongar la defensa del campeonato conquistado en 2024. Canadá también cumplió con uno de sus principales objetivos al instalarse entre los cuatro mejores y conseguir el boleto para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán. A partir de ahora, ambos compiten por algo diferente: llegar a la final y quedar a una victoria de levantar el trofeo de Concacaf.

El México vs. Canadá se jugará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y comenzará a las 8:00 p.m. del centro de México. En territorio mexicano, el encuentro podrá seguirse por ESPN, mientras que la alternativa para verlo por Internet será Disney+ Premium México.

En Estados Unidos, la semifinal arrancará a las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT. La cobertura del Campeonato Sub-20 de Concacaf cambia según el territorio, con diferentes canales y servicios de streaming disponibles en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. Canadá EN VIVO hoy?

Estos son los horarios y señales para seguir México vs. Canadá por las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026:

México 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México Canadá 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT — fuboTV Canada, OneSoccer Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT Fox Sports 2 (FS2) fuboTV, ViX, FOX One Guatemala 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Argentina 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Brasil 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brazil Chile 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Colombia 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur Costa Rica 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Cuba 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean República Dominicana 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Ecuador 9:00 p.m. — Disney+ Premium Sur El Salvador 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Haití 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Honduras 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Jamaica 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Nicaragua 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Panamá 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Paraguay 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Perú 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Puerto Rico 10:00 p.m. Fox Sports 2 Disney+ Premium Caribbean, ViX, NAICOM Uruguay 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite México vs. Canadá Sub-20 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el México vs. Canadá EN VIVO por ESPN este viernes 7 de agosto. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m., hora del centro de México, y también estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium México.

México llega a esta semifinal con la clasificación mundialista resuelta después de superar los cuartos de final. El siguiente objetivo del equipo es alcanzar nuevamente el partido por el título y mantenerse en carrera para defender el campeonato conseguido dos años atrás.

La condición de anfitrión vuelve a colocar al Tri ante su público en una instancia decisiva. Esta vez, sin embargo, una derrota ya no pondría en peligro el boleto mundialista: significaría el final de la defensa de su corona regional.

¿Dónde ver Canadá vs. México Sub-20 EN VIVO?

En Canadá, el encuentro comenzará a las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT. Entre las alternativas para seguir el Campeonato Sub-20 de Concacaf en territorio canadiense se encuentran OneSoccer y fuboTV Canada.

Canadá llega a Ciudad de México con su clasificación al Mundial Sub-20 de 2027 asegurada. Haber alcanzado las semifinales le permitió conseguir uno de los cuatro boletos mundialistas entregados por Concacaf, por lo que ahora puede concentrarse exclusivamente en la pelea por el campeonato.

Eliminar al anfitrión supondría además uno de los resultados más importantes de su participación en el torneo: dejar fuera al vigente campeón y conseguir un lugar en la final.

¿Dónde ver México vs. Canadá Sub-20 en Estados Unidos?

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, México vs. Canadá comenzará a las 10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT, 8:00 p.m. MT y 7:00 p.m. PT.

La cobertura televisiva estará disponible por Fox Sports 2 (FS2), mientras que las alternativas para seguir el encuentro vía streaming incluyen fuboTV, ViX y FOX One.

La semifinal tendrá un horario especialmente accesible para la audiencia de la costa oeste, donde el balón comenzará a rodar a las 7:00 p.m. PT. En la costa este, el encuentro arrancará a las 10:00 p.m. ET.

¿Cómo llega México a la semifinal contra Canadá?

México afronta esta fase del campeonato con una presión diferente a la que tuvo en los cuartos de final. El boleto para el Mundial Sub-20 de 2027 ya está asegurado y, por lo tanto, el foco se traslada ahora hacia la defensa del título regional.

El Tri juega además con la responsabilidad de ser anfitrión. México conquistó el Campeonato Sub-20 de Concacaf en 2024 después de derrotar 2-1 a Estados Unidos en la final y tiene la posibilidad de volver a disputar el encuentro por el título dos años después.

Canadá será el último obstáculo antes de esa definición. Al tratarse de una semifinal a partido único, el ganador avanzará directamente a la final y el perdedor terminará su participación en el campeonato.

¿Cómo llega Canadá al partido contra México?

Canadá llega a las semifinales con una de las metas centrales del torneo ya cumplida: regresar al escenario mundialista juvenil. Su presencia entre los cuatro mejores equipos de Concacaf garantiza su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027.

La semifinal le presenta ahora un desafío de otra dimensión. Canadá tendrá que enfrentar al vigente campeón y anfitrión en Ciudad de México, pero lo hará sin la presión de jugarse la clasificación mundialista en 90 minutos.

Una victoria canadiense terminaría con la defensa del título de México y colocaría al equipo en la final del campeonato regional.

¿Qué pasa si México vence a Canadá?

Si México derrota a Canadá, avanzará a la final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y tendrá la oportunidad de conquistar el bicampeonato regional después del título obtenido en 2024.

El boleto al Mundial Sub-20 de 2027 ya está asegurado para ambos equipos, por lo que la semifinal define exclusivamente cuál de los dos continuará en carrera por el campeonato.

Para México existe además un objetivo relacionado con el próximo ciclo olímpico. El campeón del torneo obtendrá la plaza de Concacaf para el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya está clasificado por su condición de anfitrión; si el conjunto estadounidense conquista el campeonato, el boleto regional pasará al subcampeón.

Por eso, superar a Canadá significaría algo más que disputar otra final. México quedaría a una victoria de defender su corona y de asegurar directamente su presencia en el torneo olímpico de Los Ángeles 2028.