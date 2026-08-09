México llega a la definición del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 con la mira puesta en el trofeo. El seleccionado nacional tendrá enfrente a Estados Unidos este domingo 9 de agosto en un duelo que promete cerrar con máxima tensión el torneo disputado en territorio mexicano. La gran final representa la última oportunidad para ambos equipos de coronar su campaña con el título regional.

El Estadio Banorte de la Ciudad de México será el escenario de la batalla por el campeonato. El balón comenzará a rodar a las 5:00 p.m. (hora del centro de México), en un encuentro donde México intentará hacer valer su condición de local frente a uno de sus principales rivales de la zona.

Para quienes sigan la final desde Estados Unidos, el partido está programado para las 7:00 p.m. ET y 4:00 p.m. PT. La señal televisiva en México estará a cargo de ESPN, mientras que en Estados Unidos la transmisión podrá seguirse mediante One Soccer.

Más allá del trofeo, la cita pone frente a frente a dos selecciones que ya consiguieron uno de los grandes objetivos del certamen: asegurar su presencia en el Mundial Sub-20 de 2027. Ahora, con el boleto mundialista en el bolsillo, toda la atención estará concentrada en quién termina la noche como nuevo campeón de Concacaf.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. Estados Unidos EN VIVO hoy?

Estos son los horarios y señales para seguir México vs. Estados Unidos por la final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026:

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING México 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México Canadá 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT — fuboTV Canada, OneSoccer Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT Fox Sports 2 (FS2) fuboTV, ViX, FOX One Guatemala 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Argentina 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Brasil 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brazil Chile 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Colombia 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur Costa Rica 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Cuba 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean República Dominicana 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Ecuador 9:00 p.m. — Disney+ Premium Sur El Salvador 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Haití 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Honduras 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Jamaica 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Nicaragua 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Panamá 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Paraguay 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Perú 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Puerto Rico 10:00 p.m. Fox Sports 2 Disney+ Premium Caribbean, ViX, NAICOM Uruguay 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite México vs. Estados Unidos Sub-20 en México?

La selección mexicana vuelve a escena para disputar el partido más importante del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026. El Tri enfrentará a Estados Unidos este domingo 9 de agosto por la gran final del torneo, con el Estadio Banorte de la Ciudad de México como escenario de la definición.

El encuentro comenzará a las 5:00 p.m., tiempo del centro de México, y podrá verse en territorio nacional a través de ESPN. La alternativa para seguir la final por Internet será Disney+ Premium México.

México ya aseguró su clasificación al Mundial Sub-20 de 2027, por lo que la cita del domingo tendrá un único objetivo: conquistar el título regional y cerrar el campeonato ante su público con una nueva celebración.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos Sub-20 EN VIVO?

La final del Premundial Sub-20 tendrá como punto de encuentro el Estadio Banorte, en Ciudad de México. El balón comenzará a rodar a las 5:00 p.m. (CDMX), mientras que los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido desde las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT.

En México, la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN. Los usuarios que prefieran una plataforma de streaming podrán recurrir a Disney+ Premium México.

Para la audiencia estadounidense, la cobertura estará disponible mediante One Soccer. El partido se disputará el domingo y definirá al campeón de la categoría en Concacaf.

¿Cómo llega México a la final contra Estados Unidos?

El seleccionado mexicano llega al último partido del torneo después de superar las distintas etapas de la competición y asegurar previamente uno de los boletos de Concacaf para el Mundial Sub-20 de 2027.

Con esa clasificación resuelta, toda la atención está puesta ahora en el trofeo. México tendrá además la ventaja de disputar la final en casa, ante su público y en un estadio de la capital mexicana.

El Tri buscará repetir el éxito de 2024, cuando consiguió el campeonato regional. Una victoria frente a Estados Unidos le permitiría sumar nuevamente el título y mantener su dominio en la categoría.

¿Cómo llega Estados Unidos al partido contra México?

Estados Unidos también alcanzó la definición con la clasificación mundialista asegurada. Su objetivo para este domingo será dar el último paso y quedarse con el campeonato después de superar las distintas fases del Premundial.

El rival no será cualquiera: enfrente estará México, vigente campeón de la competición y anfitrión de esta edición. Para el seleccionado estadounidense, ganar la final significaría además conquistar el título en territorio de uno de sus principales rivales de la región.

Al tratarse de una final a partido único, el resultado del domingo definirá directamente al campeón del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026.

¿Qué pasa si México vence a Estados Unidos?

Una victoria mexicana significaría la conquista del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y permitiría al Tri volver a levantar el trofeo después de su título conseguido en 2024.

El partido también tiene una importancia adicional pensando en el próximo ciclo olímpico. El campeón del torneo obtendrá la plaza de Concacaf para el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos ya cuenta con su participación olímpica garantizada por su condición de país anfitrión. Por ello, si el conjunto estadounidense se proclama campeón, el boleto regional para Los Ángeles 2028 pasará al subcampeón del Premundial.

¿Qué está en juego en México vs. Estados Unidos Sub-20?

El domingo no estará en disputa la clasificación al Mundial Sub-20, pues México y Estados Unidos ya consiguieron su boleto para 2027. Lo que queda por definir es mucho más concreto: el campeón de Concacaf y la plaza regional para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México buscará aprovechar la localía para defender el título que consiguió en 2024. Estados Unidos intentará frustrar ese objetivo y llevarse el trofeo de Ciudad de México.

La gran final se disputará el domingo 9 de agosto, desde las 5:00 p.m. en México (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT).