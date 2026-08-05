México llega al partido que puede definir buena parte de su recorrido en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. La selección mexicana enfrentará este miércoles 5 de agosto a Panamá por los cuartos de final, una eliminatoria en la que no solo estará en juego el pase a semifinales: el ganador conseguirá uno de los cuatro boletos de la región para disputar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El Tri afrontará el encuentro con la responsabilidad que supone jugar en casa y defender el título conquistado en 2024. Panamá, por su parte, tendrá la oportunidad de dejar fuera a uno de los principales candidatos del campeonato y regresar al escenario mundialista juvenil. Al tratarse de una eliminatoria a partido único, cualquier error puede terminar condicionando el destino de dos selecciones que llegan a Puebla con el mismo objetivo.

El México vs. Panamá se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y comenzará a las 8:00 p.m. del centro de México y Panamá. En territorio mexicano, el partido podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium México, mientras que para el público panameño estarán disponibles ESPN y Disney+ Premium Norte.

En Estados Unidos, el encuentro arrancará a las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT. La cobertura del Premundial Sub-20 también estará disponible en diferentes mercados del continente, aunque los canales y servicios de streaming cambian de acuerdo con los derechos correspondientes a cada territorio.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. Panamá EN VIVO hoy por el Premundial Sub-20 de Concacaf?

Estos son los horarios y señales para seguir el partido México vs. Panamá por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026:

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México Panamá 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Guatemala 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT Fox Sports 2 (FS2) fuboTV, ViX, FOX One Argentina 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Brasil 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brazil Canadá 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT — fuboTV Canada, OneSoccer Chile 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Colombia 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur Costa Rica 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Cuba 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean República Dominicana 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Ecuador 9:00 p.m. — Disney+ Premium Sur El Salvador 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Haití 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Honduras 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Jamaica 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Nicaragua 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Paraguay 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Perú 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Puerto Rico 10:00 p.m. Fox Sports 2 Disney+ Premium Caribbean, ViX, NAICOM Uruguay 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite México vs. Panamá Sub-20 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el México vs. Panamá EN VIVO por ESPN este miércoles 5 de agosto. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m., hora del centro de México, y también estará disponible por Internet mediante Disney+ Premium México.

El partido representa el desafío más importante del Tri desde el inicio del campeonato. Después de superar la fase de grupos, México necesita una victoria para avanzar a semifinales y, al mismo tiempo, asegurar su clasificación al Mundial Sub-20 de 2027.

Jugar en Puebla supone además una ventaja para el combinado mexicano, que disputa el campeonato como anfitrión y buscará prolongar la defensa del título regional conseguido en 2024.

¿Dónde ver Panamá vs. México Sub-20 EN VIVO?

En Panamá, el encuentro comenzará a las 8:00 p.m. y podrá seguirse mediante la señal de ESPN. Para quienes prefieran verlo desde teléfonos móviles, computadoras, tablets o Smart TV, la alternativa online será Disney+ Premium Norte.

La selección panameña llega a estos cuartos de final consciente de la dificultad que representa enfrentar al vigente campeón en territorio mexicano. Sin embargo, el premio transforma el encuentro en una oportunidad considerable: una victoria sobre el Tri colocaría a Panamá entre los cuatro mejores de Concacaf y garantizaría su clasificación al próximo Mundial Sub-20.

¿Dónde ver México vs. Panamá Sub-20 en Estados Unidos?

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, México vs. Panamá comenzará a las 10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT, 8:00 p.m. MT y 7:00 p.m. PT.

La cobertura televisiva estará disponible por Fox Sports 2 (FS2), mientras que las opciones para seguir el partido vía streaming incluyen fuboTV, ViX y FOX One.

El horario de la costa oeste puede resultar especialmente atractivo para la numerosa audiencia mexicana residente en Estados Unidos, que podrá seguir el encuentro desde las 7:00 p.m. PT.

¿Cómo llega México al partido contra Panamá?

México afronta la fase decisiva con una presión diferente a la de buena parte de sus rivales. Además de ejercer como anfitrión, el Tri defiende el campeonato que conquistó en la edición de 2024, cuando derrotó 2-1 a Estados Unidos en la final.

La selección mexicana consiguió avanzar desde el Grupo B, donde compartió sector con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Ahora comienza una competición distinta: un solo partido determinará si continúa defendiendo su corona y, principalmente, si consigue regresar al Mundial Sub-20.

Panamá llegó al torneo encuadrado en el Grupo C junto con Honduras, Canadá y Jamaica. El conjunto canalero tendrá ante México su prueba más importante, pero también la posibilidad de conseguir en una sola noche el objetivo central de su participación en el Premundial.

¿Qué pasa si México vence a Panamá?

Una victoria mexicana tendría dos consecuencias inmediatas: el Tri avanzaría a las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf y aseguraría matemáticamente su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

El formato del campeonato concede los cuatro boletos mundialistas a las selecciones que alcancen las semifinales. Por esta razón, los cuartos de final funcionan en la práctica como auténticas finales de clasificación.

México tiene además otro objetivo por delante. El campeón del torneo obtendrá el boleto de Concacaf para el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos, ya clasificado a los Juegos por su condición de anfitrión, conquista el campeonato, la plaza olímpica corresponderá al subcampeón.

Para Panamá, la ecuación mundialista es exactamente la misma: si elimina a México, estará clasificado al Mundial Sub-20 de 2027. El resultado, por tanto, puede convertir una noche de cuartos de final en uno de los momentos más importantes para cualquiera de las dos generaciones.