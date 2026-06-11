Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 con la selección de México enfrentando a su similar de Sudáfrica en la jornada inaugural del Grupo A a partir de las 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro / 9 pm horario peninsular. El Tricolor, uno de los tres países anfitriones del certamen, inaugurará esta fiesta deportiva en el mítico Estadio Azteca en Ciudad de México (CDMX) y espera darle un espectáculo a su afición en su debut mundialista. Si quieres saber en qué canal transmiten el partido México vs. Sudáfrica en vivo y en directo por la Copa Mundial FIFA 2026 en EE.UU., España y más países, te compartimos esta práctica guía para no perderte ni un solo instante de este enfrentamiento.
¿En qué canal transmiten México vs. Sudáfrica EN VIVO por el Mundial 2026?
Si estás en Estados Unidos, España o cualquier parte de Latinoamérica, podrás ver el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO y EN DIRECTO por la Fecha 1 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te comparto las señales por país para mirarlo.
- Estados Unidos: FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio
- México: Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5
- España: RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV
- Alemania: ZDF (2DF) y MagentaTV
- Argentina: Telefe, DIRECTV Sports, DGO, mitelefe y Paramount+
- Bolivia: Entel TV, UNITEL, Red Uno, TiGo Sports y Disney+ Premium
- Brasil: CazéTV, SporTV, N Sports, ge TV, SBT, TV Globo y globoplay
- Canadá: RDS, RDS 2, TSN, Noovo y Crave
- Chile: Chilevision, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
- Colombia: Win Sports, Canal RCN, Caracol Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Costa Rica: Teletica Canal 7, TD Max y FOX
- Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- El Salvador: TiGo Sports y Canal 4 de El Salvador
- Guatemala: TiGo Sports +, Canal 7 de Guatemala, Canal 11, Canal 3 y Canal 13
- Gran Bretaña: STV, ITV4, ITV1, ITVX y STV Player
- Honduras: TiGo Sports y TVC
- Italia: RaiPlay y Rai
- Japón: Nippon TV y DAZN
- Nicaragua: TiGo Sports y Canal 10
- Países Bajos: NPO 1, NPO 3 y Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
- Panamá: TiGo Sports, TVMAX, TVN Pass, RPC TV y TVN Panamá
- Perú: América Televisión, América tvGO, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
- Portugal: LiveModeTV, Sport TV1 y Sport TV Multiscreen
- Puerto Rico: Telemundo y NAICOM
- República de Irlanda: RTÉ2 y RTÉ Player
- Suecia: SVT2, SVT1 y Kunskapskanalen
- Suiza: Radio Télévision Suisse (RTS), Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) y Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI)
- Uruguay: Canal 5 (La Televisión Nacional de Uruguay), DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Venezuela: Televen, DIRECTV Sports, DGO e inter
Datos clave del México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
- Partido: México vs. Sudáfrica
- Instancia: Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026
- Hora: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT / 9:00 horario peninsular
- Lugar: Estadio Azteca (denominado actualmente Estadio Banorte por razones de patrocinio)