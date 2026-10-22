Motagua y LDA Alajuelense se enfrentarán el jueves 22 de octubre por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 . El encuentro se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como Chelato Uclés, en Tegucigalpa, Honduras, desde las 7:00 p. m. de Honduras y Costa Rica —8:00 p. m. de Perú y Colombia—. Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la transmisión por ESPN y Disney+, en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los finalistas del torneo regional.

Motagua llega a esta instancia después de eliminar al Alianza de El Salvador con un marcador global de 3-0. El conjunto hondureño construyó su clasificación con una victoria por ese resultado en el partido de ida y aseguró el pase al empatar 0-0 en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador. Además de mantenerse en la pelea por el título centroamericano, las Águilas consiguieron su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Ahora buscarán aprovechar la localía para tomar ventaja antes de afrontar la revancha en territorio costarricense.

Por su parte, Alajuelense alcanzó las semifinales tras superar al Marathón de Honduras por 5-3 en el marcador global. Los manudos empataron 2-2 en la ida y resolvieron la eliminatoria con una victoria por 3-1 en casa, resultados que también les aseguraron la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Frente a Motagua, el equipo costarricense intentará salir de Tegucigalpa con un resultado favorable para definir el pase a la final ante su afición, en el encuentro de vuelta programado para el jueves 29 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿En qué canal transmite Motagua vs. LDA Alajuelense EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

El partido Motagua vs. LDA Alajuelense se podrá ver por ESPN y Disney+ en Centroamérica, según la información publicada por la cadena. El encuentro corresponde a la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 y se disputará el jueves 22 de octubre, a las 7:00 p. m. de Honduras y Costa Rica, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa .

País o región Canal de TV / señal televisiva anunciada Plataforma online anunciada Estado de la información Honduras ESPN Disney+ ESPN confirma la transmisión del partido, sin precisar una señal numerada. Costa Rica ESPN Disney+ ESPN anuncia el encuentro dentro de su cobertura de los clubes costarricenses. Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá ESPN Disney+ Son los operadores oficiales anunciados por Concacaf para Centroamérica; falta precisar la señal de ESPN en cada país. Perú y resto de Sudamérica, incluido Brasil ESPN Disney+ Derechos regionales anunciados por Concacaf; la programación específica del encuentro por país no está detallada en el comunicado. México Fox No especificada en el comunicado oficial Concacaf identifica a Fox como socio de transmisión, pero no precisa el canal ni la opción online para este partido. Estados Unidos CBS, como socio de transmisión; canal del partido por confirmar Paramount+ Concacaf anuncia cobertura en inglés mediante CBS/Paramount+, sin detallar la distribución del encuentro entre sus señales. Canadá No se especifica un canal de TV lineal OneSoccer Es el operador oficial anunciado por Concacaf para Canadá.

En Honduras y Costa Rica, las opciones anunciadas para seguir el Motagua vs. Alajuelense son ESPN en televisión y Disney+ por internet. El partido comenzará a las 7:00 p. m. en ambos países. La cadena confirmó la cobertura del encuentro, aunque su publicación no identifica si utilizará ESPN, ESPN 2 u otra señal específica de su familia de canales.

Para Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá, Concacaf también identifica a ESPN y Disney+ como sus socios de transmisión en Centroamérica. Estos mismos operadores tienen los derechos anunciados para Sudamérica, incluido Perú, pero el comunicado no detalla la programación del partido en cada mercado. Por ello, no corresponde asegurar una señal numerada de ESPN para todos esos países.

Fuera de esa región, los operadores anunciados son Fox en México, CBS/Paramount+ en Estados Unidos —con cobertura en inglés— y OneSoccer en Canadá. En estos casos, la información oficial identifica al titular de los derechos, pero no ofrece todos los detalles de la emisión específica de Motagua vs. Alajuelense.