Municipal y Comunicaciones se enfrentan en el Clásico Nacional de Guatemala 2026, disponible en vivo por televisión y streaming para la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala / Facebook / Composición Mag
Municipal y Comunicaciones se enfrentan en el Clásico Nacional de Guatemala 2026, disponible en vivo por televisión y streaming para la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Una nueva edición del Clásico de Guatemala paralizará el país centroamericano este sábado 29 de agosto a partir de las 6:00 p.m. PT / 7:00 p.m. hora de Ciudad de Guatemala Y Tiempo del Centro de México / 9:00 p.m. ET cuando CSD Municipal y Comunicaciones FC se enfrenten por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Bantrab desde el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el partido Municipal vs. Comunicaciones en vivo? Aquí te contamos todos los detalles para seguir la gran final desde tu celular, computadora, tableta o Smart TV, según el país donde te encuentres.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, (29-08-2026).- Revisa los horarios y canales de TV para ver EN VIVO el clásico entre Comunicaciones vs. Municipal que se realizará este sábado 29 de agosto por la sexta fecha del Apertura en el Estadio Cementos Progreso. FOTO: Imagen creada por la IA de Copilot.
CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, (29-08-2026).- Revisa los horarios y canales de TV para ver EN VIVO el clásico entre Comunicaciones vs. Municipal que se realizará este sábado 29 de agosto por la sexta fecha del Apertura en el Estadio Cementos Progreso. FOTO: Imagen creada por la IA de Copilot.

En Estados Unidos, Puerto Rico y México, el partido entre Municipal y Comunicaciones no podrá verse ni por televisión ni streaming, por lo que los aficionados al fútbol chapín deberán recurrir a una VPN (Red Privada Virtual, o Virtual Private Network).

Para los países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; así como en países de Europa como España, el encuentro entre Comunicaciones y Municipal también tendrán que acceder a la transmisión vía VPN.

En Guatemala, el partido Municipal vs. Comunicaciones podrá seguirse en directo a través de TeleOnce, Chapin TV y FOX, plataformas que llevarán la señal de uno de los clásicos más grandes del fútbol guatemalteco.

El Estadio Cementos Progreso albergará el duelo entre Municipal y Comunicaciones, disponible en directo mediante la señal de FOX y la plataforma FOX Plus Online. | Crédito: Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala / Facebook / Composición
El Estadio Cementos Progreso albergará el duelo entre Municipal y Comunicaciones, disponible en directo mediante la señal de FOX y la plataforma FOX Plus Online. | Crédito: Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala / Facebook / Composición

¿A qué hora juega y qué canal transmiten Municipal vs. Comunicaciones por el Apertura 2026 de la Liga Bantrab?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
Guatemala8:00 p.m.TeleOnce, Chapin TV y FOX GuatemalaTeleOnce, Chapin TV y FOX Guatemala
Estados Unidos9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT--VPN
Puerto Rico9:00 p.m.--VPN
México7:00 p.m.--VPN
Colombia8:00 p.m.--VPN
Perú8:00 p.m.--VPN
Ecuador8:00 p.m.--VPN
Chile9:00 p.m.--VPN
Bolivia9:00 p.m.--VPN
Venezuela9:00 p.m.--VPN
Argentina10:00 p.m.--VPN
Brasil10:00 p.m.--VPN
Paraguay10:00 p.m.--VPN
Uruguay10:00 p.m.--VPN
España3:00 a.m. del día siguiente--VPN
Alemania3:00 a.m. del día siguiente--VPN
Canadá9:00 p.m. ET--VPN
Reino Unido2:00 a.m. del día siguiente--VPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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