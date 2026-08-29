Una nueva edición del Clásico de Guatemala paralizará el país centroamericano este sábado 29 de agosto a partir de las 6:00 p.m. PT / 7:00 p.m. hora de Ciudad de Guatemala Y Tiempo del Centro de México / 9:00 p.m. ET cuando CSD Municipal y Comunicaciones FC se enfrenten por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Bantrab desde el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el partido Municipal vs. Comunicaciones en vivo? Aquí te contamos todos los detalles para seguir la gran final desde tu celular, computadora, tableta o Smart TV, según el país donde te encuentres.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, (29-08-2026).- Revisa los horarios y canales de TV para ver EN VIVO el clásico entre Comunicaciones vs. Municipal que se realizará este sábado 29 de agosto por la sexta fecha del Apertura en el Estadio Cementos Progreso. FOTO: Imagen creada por la IA de Copilot.

En Estados Unidos, Puerto Rico y México, el partido entre Municipal y Comunicaciones no podrá verse ni por televisión ni streaming, por lo que los aficionados al fútbol chapín deberán recurrir a una VPN (Red Privada Virtual, o Virtual Private Network).

Para los países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; así como en países de Europa como España, el encuentro entre Comunicaciones y Municipal también tendrán que acceder a la transmisión vía VPN.

En Guatemala, el partido Municipal vs. Comunicaciones podrá seguirse en directo a través de TeleOnce, Chapin TV y FOX, plataformas que llevarán la señal de uno de los clásicos más grandes del fútbol guatemalteco.

El Estadio Cementos Progreso albergará el duelo entre Municipal y Comunicaciones, disponible en directo mediante la señal de FOX y la plataforma FOX Plus Online. | Crédito: Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala / Facebook / Composición

¿A qué hora juega y qué canal transmiten Municipal vs. Comunicaciones por el Apertura 2026 de la Liga Bantrab?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Guatemala 8:00 p.m. TeleOnce, Chapin TV y FOX Guatemala TeleOnce, Chapin TV y FOX Guatemala Estados Unidos 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT -- VPN Puerto Rico 9:00 p.m. -- VPN México 7:00 p.m. -- VPN Colombia 8:00 p.m. -- VPN Perú 8:00 p.m. -- VPN Ecuador 8:00 p.m. -- VPN Chile 9:00 p.m. -- VPN Bolivia 9:00 p.m. -- VPN Venezuela 9:00 p.m. -- VPN Argentina 10:00 p.m. -- VPN Brasil 10:00 p.m. -- VPN Paraguay 10:00 p.m. -- VPN Uruguay 10:00 p.m. -- VPN España 3:00 a.m. del día siguiente -- VPN Alemania 3:00 a.m. del día siguiente -- VPN Canadá 9:00 p.m. ET -- VPN Reino Unido 2:00 a.m. del día siguiente -- VPN