La selección de Nicaragua recibe a su similar de República Dominicana en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua por la cuarta y última jornada de la fase de grupos en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. El partido se disputa hoy, domingo 4 de octubre de 2026 a las 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Tiempo del Centro / 7:00 p.m. PT, en un escenario crítico para los locales y de altas aspiraciones para los caribeños. A continuación, te dejaré con los canales de transmisión del partido Nicaragua vs. República Dominicana en vivo desde Estados Unidos, España, México y diferentes países en Latinoamérica , con los horarios correspondientes para ver el minuto a minuto de este encuentro.

El conjunto dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa se encuentra en una situación sumamente alarmante, ocupando el último lugar de la tabla. La ‘Azul y Blanco’ viene con la moral baja tras recibir duras goleadas, la más reciente un 3-0 en casa ante Costa Rica, sumando un total de 12 goles en contra en apenas tres encuentros. Su única meta en esta jornada es sumar de a tres ante su gente para intentar eludir el descenso a la Liga B.

Ubicada en la tercera posición con 6 puntos, la selección quisqueyana llega con la urgencia de reponerse tras sufrir un doloroso traspié de 1-4 en casa frente a Haití. A pesar de esa derrota, la escuadra dominicana ya consiguió el objetivo principal de asegurar la permanencia en la Liga A. No obstante, mantienen viva la ilusión: si logran ganar en Managua y se combina con una derrota de Haití o Curazao, podrían alcanzar un histórico pase a los cuartos de final.

¿En qué canal transmiten Nicaragua vs. República Dominicana EN VIVO por Concacaf Nations League 2026?

Este domingo 4 de octubre de 2026, Nicaragua y República Dominicana se ven las caras en un compromiso que marcará el destino de ambas selecciones en su sector y los boletos a los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El escenario elegido para el choque es el Estadio Nacional de Managua.

Para que no te pierdas ningún detalle, así se dividen la agenda y las pantallas según la región:

Argentina: La pelota comenzará a rodar a las 11:00 p. m.

La pelota comenzará a rodar a las México: La cita es a las 8:00 p. m. (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de YouTube y CONCACAF GO .

La cita es a las (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de . Estados Unidos: Arranca a las 10:00 p. m. ET y se podrá ver en directo por Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One.

País Hora Canal / plataforma Nicaragua 8:00 p. m. NicaSports, YouTube, CONCACAF GO República Dominicana 10:00 p. m. Rush Sports, Bluu, YouTube, CONCACAF GO México 8:00 p. m. YouTube y CONCACAF GO Estados Unidos 10 pm ET / 7 pm PT Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One Argentina 11:00 p. m. VPN Bolivia 10:00 p. m. VPN Chile 10:00 p. m. VPN Colombia 9:00 p. m. VPN Ecuador 9:00 p. m. VPN Paraguay 11:00 p. m. VPN Perú 9:00 p. m. VPN Uruguay 11:00 p. m. VPN Venezuela 10:00 p. m. VPN

Nicaragua vs. República Dominicana: posibles alineaciones

Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Marvin Fletes, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo; Harold Medina, Jason Coronel, Matías Belli Moldskred; Juan Barrera, Byron Bonilla, Jaime Moreno.

Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Marvin Fletes, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo; Harold Medina, Jason Coronel, Matías Belli Moldskred; Juan Barrera, Byron Bonilla, Jaime Moreno. República Dominicana: Xavier Valdez; Jeremy de León, Luiyi de Lucas, César García, Christian Schoissengeyr; Heinz Mörschel, Ronaldo Vásquez, Jean Carlos López; Dorny Romero, Edarlyn Reyes, Mariano Díaz.

Surinam se juega el partido más importante de su historia este martes en Guatemala, donde buscará sellar su primer boleto a un Mundial y coronar con gloria el 50 aniversario de su independencia. El equipo de Stanley Menzo, empatado en la cima del Grupo A con Panamá (9 puntos), llega con ventaja en la diferencia de goles y depende de sí mismo para alcanzar el sueño de Norteamérica 2026, en una jornada cargada de simbolismo, emoción y promesas de celebración nacional. La transmisión oficial va EN VIVO y EN DIRECTO por TiGo Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y Concacaf Go. (VIDEO: YouTube / @sueñodeportivoo)