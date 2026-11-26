Pachuca y Chivas de Guadalajara abrirán su serie de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX hoy jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo. El conjunto dirigido por Gabriel Milito terminó como líder de la tabla general con 33 puntos, tras derrotar 1-0 a Cruz Azul en la última fecha. Ahora, con la confianza y la motivación de hacer historia, buscará lograr el triunfo fuera de casa.

Por su parte, el conjunto dirigido por Benjamín Mora logró su pase a la Liguilla tras quedar en la octava casilla con 25 unidades. El buen momento que están atravesando llena de ilusión a sus hinchas, quienes se darán cita en el recinto deportivo para alentar a su equipo.

¿A qué hora juega Pachuca vs. Chivas de Guadalajara en México?

El partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Pachuca y Chivas de Guadalajara se disputará el jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo. En México, el duelo empezará a las 19:00 horas.

Centro (CDMX, Pachuca, Guadalajara, Monterrey): 19:00 horas

Pacífico / Montaña (Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur): 18:00 horas

Noroeste (Tijuana, Baja California): 17:00 horas

Sureste (Cancún, Quintana Roo): 20:00 horas

¿A qué hora juega Pachuca vs. Chivas por la Liguilla en Estados Unidos?

Pacífico (PT) (Los Ángeles, San Francisco): 17:00 horas

Montaña (MT) (Denver, Phoenix): 18:00 horas

Centro (CT) (Houston, Dallas, Chicago): 19:00 horas

Este (ET) (Nueva York, Miami): 20:00 horas

Horarios del Pachuca vs. Chivas por la Liguilla

Te presentamos los horarios del partido entre Pachuca y Chivas de Guadalajara por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026, país por país:

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 19:00 horas

Panamá: 20:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (hora de Brasilia): 22:00 horas

¿En qué canal ver el partido Pachuca vs. Chivas EN VIVO por la Ligulla Apertura 2026?

En México, el emocionante partido entre Pachuca y Chivas de Guadalajara por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 será por FOX y FOX One. Mientras que en Estados Unidos, el compromiso lo puedes ver por Fox Deportes.