Este domingo 14 de junio continúa el Mundial 2026 con la selección de Países Bajos enfrentando a su similar de Japón en la Fecha 1 del Grupo F a partir de las 4 pm ET / 2 pm Tiempo del Centro / 10 pm horario peninsular. La Oranje saldrá con todo por los tres puntos cuando salte al gramado del AT&T Stadium en Arlington, Texas, pero al frente tendrán a los siempre aguerridos Samurai Blue. Si quieres saber en qué canal transmiten el partido Países Bajos vs. Japón en vivo y en directo por la Copa Mundial FIFA 2026 en EE.UU., España y más países, te compartimos esta práctica guía para no perderte ni un solo instante de este enfrentamiento.

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs. Japón EN VIVO por el Mundial 2026?

Si estás en Estados Unidos, España o cualquier parte de Latinoamérica, podrás ver el partido Países Bajos vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO por la Fecha 1 del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te comparto las señales por país para mirarlo.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: MagentaTV

Argentina: Telefe Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, mitelefe y Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, TiGo Sports Bolivia y Entel TV

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play

Canadá: TSN+, TSN1, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave

Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX y FOX

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas y Paramount+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador y FOX

Guatemala: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Guatemala y FOX

Gran Bretaña: ITV 1 UK, ITVX, STV Scotland y STV Player

Honduras: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras y FOX

Italia: DAZN Italy, RAI 1 y RaiPlay

Japón: DAZN Japan y NHK G TV

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua y FOX

Países Bajos: NPO 1, Ziggo Go y Canal+ Netherlands

Panamá: RPC, Azteca Deportes En Vivo, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panama y FOX

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO y Paramount+

Portugal: Sport TV1 y Sport TV Multiscreen

Puerto Rico: Telemundo y NAICOM

República de Irlanda: ITV 1 UK, RTE 2, ITVX, STV Scotland y RTE Player

Suecia: TV4 Sweden y TV4 Play

Suiza: RAI 1, RTS Sport, SRF Play y Sunrise TV

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 (La Televisión Nacional de Uruguay) y Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter

Datos clave del Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

Partido: Países Bajos vs. Japón

Instancia: Jornada 1 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026

Hora: 4:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro / 1:00 p.m. PT / 22:00 horario peninsular

Lugar: AT&T Stadium en Arlington, Texas (Estados Unidos)