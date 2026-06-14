Este domingo 14 de junio continúa el Mundial 2026 con la selección de Países Bajos enfrentando a su similar de Japón en la Fecha 1 del Grupo F a partir de las 4 pm ET / 2 pm Tiempo del Centro / 10 pm horario peninsular. La Oranje saldrá con todo por los tres puntos cuando salte al gramado del AT&T Stadium en Arlington, Texas, pero al frente tendrán a los siempre aguerridos Samurai Blue. Si quieres saber en qué canal transmiten el partido Países Bajos vs. Japón en vivo y en directo por la Copa Mundial FIFA 2026 en EE.UU., España y más países, te compartimos esta práctica guía para no perderte ni un solo instante de este enfrentamiento.
¿En qué canal transmiten Países Bajos vs. Japón EN VIVO por el Mundial 2026?
Si estás en Estados Unidos, España o cualquier parte de Latinoamérica, podrás ver el partido Países Bajos vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO por la Fecha 1 del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te comparto las señales por país para mirarlo.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico
- España: DAZN Spain
- Alemania: MagentaTV
- Argentina: Telefe Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, mitelefe y Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, TiGo Sports Bolivia y Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play
- Canadá: TSN+, TSN1, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave
- Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX y FOX
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas y Paramount+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador y FOX
- Guatemala: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Guatemala y FOX
- Gran Bretaña: ITV 1 UK, ITVX, STV Scotland y STV Player
- Honduras: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras y FOX
- Italia: DAZN Italy, RAI 1 y RaiPlay
- Japón: DAZN Japan y NHK G TV
- Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua y FOX
- Países Bajos: NPO 1, Ziggo Go y Canal+ Netherlands
- Panamá: RPC, Azteca Deportes En Vivo, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panama y FOX
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO y Paramount+
- Portugal: Sport TV1 y Sport TV Multiscreen
- Puerto Rico: Telemundo y NAICOM
- República de Irlanda: ITV 1 UK, RTE 2, ITVX, STV Scotland y RTE Player
- Suecia: TV4 Sweden y TV4 Play
- Suiza: RAI 1, RTS Sport, SRF Play y Sunrise TV
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 (La Televisión Nacional de Uruguay) y Paramount+
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter
Datos clave del Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026
- Partido: Países Bajos vs. Japón
- Instancia: Jornada 1 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026
- Hora: 4:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro / 1:00 p.m. PT / 22:00 horario peninsular
- Lugar: AT&T Stadium en Arlington, Texas (Estados Unidos)