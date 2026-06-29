Uno de los partidos de pronóstico reservado de esta ronda de 16avos de final se vivirá este lunes 29 de junio, cuando se enfrenten Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO desde el Estadio BBVA Bancomer de Monterrey en México, encuentro que podrás disfrutarlo en TV abierta desde varias partes del mundo. A continuación, te dejaré con todos los canales de TV y Streaming para que puedas seguir este partido minuto a minuto entre Países Bajos y Marruecos .

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Países Bajos - Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026?

Continúa el desarrollo del certamen y este lunes 29 de junio tendremos el encuentro entre Países Bajos vs. Marruecos por la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los canales de TV para que puedas seguirlo en diferentes partes del mundo.

Argentina: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefe.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefe. Chile: Chilevisión, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

Chilevisión, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. España: La 1 (TVE), RTVE Play.

La 1 (TVE), RTVE Play. Estados Unidos: FOX, FS1, FOX One, Telemundo Deportes, Universo, Peacock.

FOX, FS1, FOX One, Telemundo Deportes, Universo, Peacock. México: TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Sky Sports.

TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Sky Sports. Colombia: Canal RCN, GOL Caracol, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

Canal RCN, GOL Caracol, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Tigo Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

GEN, Tigo Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Perú: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Uruguay: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, AUF TV.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, AUF TV. Venezuela: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Televen.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Televen. Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium, Tigo Sports (según el país), Canal 4 TCS (El Salvador), Teletica (Costa Rica), TVN (Panamá), RPC (Panamá), Chapín TV (Guatemala)

Horarios para ver Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Países Bajos vs. Marruecos, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 3:00 a.m. del martes 30 de junio.

3:00 a.m. del martes 30 de junio. Estados Unidos: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT.

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT. México: 7:00 p.m. CDMX / 6:00 p.m. Baja California / 8:00 p.m. Quintana Roo.

7:00 p.m. CDMX / 6:00 p.m. Baja California / 8:00 p.m. Quintana Roo. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Centroamérica: 7:00 p.m. / Panamá: 8:00 p.m.

Formaciones de Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Marruecos: Yassine Bounou; Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilel El Khanouss, Ismael Saibari; Brahim Diaz.