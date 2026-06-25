¡Una final! Paraguay y Australia se enfrentan este jueves 25 de junio por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambas selecciones están igualadas con tres puntos, por lo que el ganador clasificará a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La cita será en el Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium), California, Estados Unidos, desde las 7:00 p.m. (Estados Unidos PT) y 8:00 p.m. (México).

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver EN VIVO el partido de Paraguay contra Australia por el Mundial 2026, solo debes sintonizar los siguientes canales: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿En qué canal ver Paraguay vs. Australia en España?

Si te encuentras en España y quieres ver el partido entre Paraguay contra Australia, tienes que televisar estos canales: DAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+.

Canales que transmiten el partido Paraguay vs. Australia en el mundo

País Canales Argentina Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+ Bolivia Tigo Sports y Entel TV. Brasil Disney Plus y CazéTV Chile Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+. Colombia DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+. Costa Rica FOX Ecuador DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas El Salvador Tigo Sports El Salvador Alemania Das Erste y Magenta TV Honduras Tigo Sports Honduras México ViX México Nicaragua Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports y FOX Panamá Tigo Sports Paraguay GEN, Trece y Popu TV Perú DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount España DAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+ Uruguay DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+ Estados Unidos FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes EN VIVO, Universo, Universo NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

En México, el compromiso de Paraguay contra Australia que se jugará este jueves 25 de junio contará con la transmisión de ViX.

Si estás en Paraguay y quieres ver a la Albirroja en la Copa del Mundo, tienes que sintonizar GEN, Trece y Popu TV. Esos canales te llevarán EN VIVO y EN DIRECTO las incidencias del compromiso.