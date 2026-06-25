¡Una final! Paraguay y Australia se enfrentan este jueves 25 de junio por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambas selecciones están igualadas con tres puntos, por lo que el ganador clasificará a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La cita será en el Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium), California, Estados Unidos, desde las 7:00 p.m. (Estados Unidos PT) y 8:00 p.m. (México).
¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver EN VIVO el partido de Paraguay contra Australia por el Mundial 2026, solo debes sintonizar los siguientes canales: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿En qué canal ver Paraguay vs. Australia en España?
Si te encuentras en España y quieres ver el partido entre Paraguay contra Australia, tienes que televisar estos canales: DAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+.
Canales que transmiten el partido Paraguay vs. Australia en el mundo
|País
|Canales
|Argentina
|Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+
|Bolivia
|Tigo Sports y Entel TV.
|Brasil
|Disney Plus y CazéTV
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+.
|Colombia
|DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
|Costa Rica
|FOX
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas
|El Salvador
|Tigo Sports El Salvador
|Alemania
|Das Erste y Magenta TV
|Honduras
|Tigo Sports Honduras
|México
|ViX México
|Nicaragua
|Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports y FOX
|Panamá
|Tigo Sports
|Paraguay
|GEN, Trece y Popu TV
|Perú
|DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount
|España
|DAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+
|Estados Unidos
|FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes EN VIVO, Universo, Universo NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
En México, el compromiso de Paraguay contra Australia que se jugará este jueves 25 de junio contará con la transmisión de ViX.
Si estás en Paraguay y quieres ver a la Albirroja en la Copa del Mundo, tienes que sintonizar GEN, Trece y Popu TV. Esos canales te llevarán EN VIVO y EN DIRECTO las incidencias del compromiso.