SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026. Canales que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido Paraguay vs. Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026 en el Levi's Stadium, Santa Clara y California. FOTO creada por Gemini.
SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026. Canales que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido Paraguay vs. Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026 en el Levi's Stadium, Santa Clara y California. FOTO creada por Gemini.

¡Una final! Paraguay y Australia se enfrentan este jueves 25 de junio por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambas selecciones están igualadas con tres puntos, por lo que el ganador clasificará a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La cita será en el Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium), California, Estados Unidos, desde las 7:00 p.m. (Estados Unidos PT) y 8:00 p.m. (México).

¿Dónde ver Paraguay vs. Australia en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver EN VIVO el partido de Paraguay contra Australia por el Mundial 2026, solo debes sintonizar los siguientes canales: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿En qué canal ver Paraguay vs. Australia en España?

Si te encuentras en España y quieres ver el partido entre Paraguay contra Australia, tienes que televisar estos canales: DAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+.

Canales que transmiten el partido Paraguay vs. Australia en el mundo

PaísCanales
ArgentinaTelefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+
BoliviaTigo Sports y Entel TV.
Brasil Disney Plus y CazéTV
ChileChilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+.
ColombiaDIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
Costa RicaFOX
EcuadorDIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas
El SalvadorTigo Sports El Salvador
AlemaniaDas Erste y Magenta TV
HondurasTigo Sports Honduras
MéxicoViX México
NicaraguaCanal 10 Nicaragua, Tigo Sports y FOX
PanamáTigo Sports
ParaguayGEN, Trece y Popu TV
PerúDIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount
EspañaDAZN, DAZN Mundial 2 y Movistar+
UruguayDIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+
Estados UnidosFOX Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes EN VIVO, Universo, Universo NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

En México, el compromiso de Paraguay contra Australia que se jugará este jueves 25 de junio contará con la transmisión de ViX.

Si estás en Paraguay y quieres ver a la Albirroja en la Copa del Mundo, tienes que sintonizar GEN, Trece y Popu TV. Esos canales te llevarán EN VIVO y EN DIRECTO las incidencias del compromiso.

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