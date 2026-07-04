Luego de vencer a Alemania por penales, el equipo de Gustavo Alfaro se medirá ante otro campeón del mundo con una de sus figuras que está en su mejor momento. Paraguay juega contra la Selección de Francia de Kylian Mbappé hoy, sábado 4 de julio desde el Lincoln Financial Field, ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, a partir de las 17:00 ET; 16:00 Colombia/Ecuador/Perú; 15:00 México . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? A continuación, te presento la lista de canales por TV señal abierta, cable y streaming para ver el juego desde cualquier plataforma digital, de manera legal y segura.

Gen (Canal 12) transmite el partido Paraguay vs. Francia EN VIVO GRATIS hoy sábado 4 de julio, por los octavos de final de la Copa Mundial 2026 desde Filadelfia, Estados Unidos. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver el partido Francia-Paraguay EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Francia-Paraguay por octavos del Mundial 2026 se verá en toda Sudamérica por la señal de DSports (DirecTV) , con streaming principal en DGO y presencia adicional de Paramount+ y otros operadores según país.

País / región TV principal Streaming principal Paraguay DSports, canales locales con derechos (Unicanal/Trece/GEN) DGO (DirecTV Go) Perú DSports, América TV DGO, América TV GO Colombia DSports DGO, Paramount+ Ecuador DSports DGO, Paramount+ Bolivia DSports DGO, Paramount+ Chile DSports DGO, Paramount+ Venezuela DSports DGO, Paramount+ Argentina DSports (referencia regional) DGO, otras apps con paquete Mundial Uruguay DSports DGO, Paramount+ Brasil DSports (donde opera DirecTV) DGO, plataformas locales con Mundial México Señales con derechos del Mundial (no se precisa canal) DGO y OTT oficiales del Mundial Estados Unidos Fox Sports / Telemundo (paquete Mundial) Apps Fox, Telemundo/Peacock, FuboTV España Cadenas con derechos del Mundial (RTVE/otras) RTVE Play u OTT del titular de derechos

¿A qué hora juega Francia-Paraguay EN VIVO HOY 4 de julio?

Revisa los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre Francia-Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de de julio desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

Argentina: 18.00 horas

Uruguay: 18.00 horas

Brasil: 18.00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas

Chile: 17.00 horas

Bolivia: 17.00 horas

Venezuela: 17.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas

Colombia: 16.00 horas

Ecuador: 16.00 horas

Perú: 16.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas

México: 15.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas

España: 23.00 horas

Posibles alineaciones Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026

Paraguay : Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos.

: Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos. Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.