Uno de los eventos de boxeo de streamers más esperados del año tendrá lugar este domingo 26 de abril. Desde el Arena CDMX, mira la transmisión del Supernova Génesis 2026, que contará con participantes como Alana Flores, Florencia Vigna, Karely Ruiz, Milica, Ari Geli, entre otras, en lo que prometen ser combates de infarto de principio a fin y algunos validados por la WBC (Concejo Mundial de Boxeo). A continuación, revisa cuáles son los canales de transmisión para seguir todas las peleas.
¿En qué canal transmiten peleas del Supernova Génesis 2026 EN VIVO?
La señal de transmisión para ver todas las peleas del evento Supernova Génesis 2026 EN VIVO y EN DIRECTO desde México, Estados Unidos y cualquier parte del mundo será Netflix. Esta es la única señal disponible para ver todo el minuto a minuto del evento. Cabe señalar que la cartelera estelar iniciará a partir de las 19:00 horas CDMX o 21:00 Tiempo del Este.
Cabe señalar que también estará disponible a través de YouTube, TikTok y Twitch, aunque no se ha confirmado si será el evento en su totalidad o solamente previo al inicio de la cartelera estelar.
Cartelera de Supernova Génesis 2026 EN VIVO
- Víctor ‘’Lonche de huevito’’ vs Guillermo ‘’Willito ‘’ Peña
- Alana Flores vs Florencia Vigna
- Karely Ruiz vs Kim Shantal
- Mario Bautista vs Aaron Mercury
- Abraham ‘ElAbrahaham’’ Flores vs José ‘’Nando’’ Broianigo
- Milica vs Ari Geli
Horarios, TV y dónde ver Supernova Génesis 2026 EN VIVO
- Fecha: Domingo 26 de abril de 2026
- Lugar: Arena CDMX, México.
- Horario: 19:00 CDMX (Cartelera estelar)
- Canal TV / Streaming: NETFLIX