Uno de los eventos de boxeo de streamers más esperados del año tendrá lugar este domingo 26 de abril. Desde el Arena CDMX, mira la transmisión del Supernova Génesis 2026, que contará con participantes como Alana Flores, Florencia Vigna, Karely Ruiz, Milica, Ari Geli, entre otras, en lo que prometen ser combates de infarto de principio a fin y algunos validados por la WBC (Concejo Mundial de Boxeo). A continuación, revisa cuáles son los canales de transmisión para seguir todas las peleas .

Revisa esta nota para que descubras cómo ver pelea de Flor Vigna vs. Alana Flores EN VIVO GRATIS por Supernova Génesis 2026. (Foto: @supernovaboxing / Instagram)

¿En qué canal transmiten peleas del Supernova Génesis 2026 EN VIVO?

La señal de transmisión para ver todas las peleas del evento Supernova Génesis 2026 EN VIVO y EN DIRECTO desde México, Estados Unidos y cualquier parte del mundo será Netflix. Esta es la única señal disponible para ver todo el minuto a minuto del evento. Cabe señalar que la cartelera estelar iniciará a partir de las 19:00 horas CDMX o 21:00 Tiempo del Este.

Cabe señalar que también estará disponible a través de YouTube, TikTok y Twitch, aunque no se ha confirmado si será el evento en su totalidad o solamente previo al inicio de la cartelera estelar.

Cartelera de Supernova Génesis 2026 EN VIVO

Víctor ‘’Lonche de huevito’’ vs Guillermo ‘’Willito ‘’ Peña

Alana Flores vs Florencia Vigna

Karely Ruiz vs Kim Shantal

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Abraham ‘ElAbrahaham’’ Flores vs José ‘’Nando’’ Broianigo

Milica vs Ari Geli

Horarios, TV y dónde ver Supernova Génesis 2026 EN VIVO

Fecha: Domingo 26 de abril de 2026

Domingo 26 de abril de 2026 Lugar: Arena CDMX, México.

Arena CDMX, México. Horario: 19:00 CDMX (Cartelera estelar)

19:00 CDMX (Cartelera estelar) Canal TV / Streaming: NETFLIX