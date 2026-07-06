El Estadio Dallas será escenario de un gran partido este lunes 6 de julio, pues ahí se disputará el Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo empezará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que la selección de Portugal viene de vencer 2-1 a Croacia en los 16avos de final. España, por otro lado, en esa misma instancia venció 3-0 a Austria.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Portugal vs. España?
Este lunes 6 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Portugal vs. España por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, ditu
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, TCS GO, Canal 4 El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua