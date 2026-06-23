Portugal enfrenta a Uzbekistán este martes 23 de junio en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 , en un duelo clave para encaminar su clasificación. Con Cristiano Ronaldo al mando, la selección lusa está obligada a sumar su primer triunfo para no complicar sus opciones en la fase de grupos. Para ver el partido en vivo y en directo por TV señal abierta, cable y streaming online, te comparto la lista de diales y plataformas disponibles de manera legal para seguir la cobertura desde cualquier lugar.

Conoce qué canales de TV pasan y dónde ver Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO y EN DIRECTO hoy 23 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Qué canal TV y dónde ver Portugal-Uzbekistán EN VIVO por TV abierta y Online?

En TV paga y streaming, el Portugal vs. Uzbekistán del martes 23 de junio 2026 se verá en casi toda Sudamérica por DSports/DGO y Paramount+, mientras que en Estados Unidos irá por Telemundo/Universo (también vía Fubo).

País / Región Canal(es) de TV confirmados Streaming / Online principal Argentina DSports; TyC Sports; Telefe (señales locales con derechos Mundial) DGO; Paramount+ (transmisión en vivo del partido) Perú DSports (TV paga) DGO; Paramount+ Colombia DSports (TV paga) DGO; Paramount+; portal GolCaracol.com (cobertura online) Chile DSports (TV paga) DGO; Paramount+ Uruguay DSports (TV paga) DGO; Paramount+ Paraguay DSports (TV paga) DGO (streaming de DirecTV) Bolivia DSports (TV paga) DGO Ecuador DSports (TV paga) DGO; Paramount+ México Señales con derechos del Mundial (no todos los partidos van en abierto); el partido está listado como parte de la cobertura regional en Paramount+ para Latam Paramount+ (Latinoamérica); DGO en operadores con paquete DSports regional Brasil Cobertura principal del Mundial en TV Globo/Globosat; el Portugal–Uzbekistán se incluye en el paquete de derechos del torneo, con presencia de DSports para TV paga regional Globoplay (partidos licenciados en Brasil); DGO en zonas donde esté disponible DSports España Plataformas con derechos del Mundial 2026 (como Movistar Plus+ y partners) Apps oficiales de los operadores con derechos y streaming de FIFA+ en territorios autorizados Estados Unidos (es) Telemundo; Universo (canales oficiales en español de la Copa Mundial 2026) Fubo (incluye Telemundo/Universo); apps de Telemundo/Peacock con la señal en vivo Estados Unidos (en) NBC/FOX/FS1 u otros socios en inglés (el paquete principal en inglés del Mundial en EE. UU.) Fubo, Peacock y apps de los canales ingleses con derechos

Horarios por país para ver Portugal vs. Uzbekistán HOY 23 de junio

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY, martes 23 de junio por la segunda fecha del grupo K de la Copa Mundial 2026.

País / Región Hora local del partido México (Centro) 11:00 a. m. Guatemala 11:00 a. m. Costa Rica 11:00 a. m. Panamá 12:00 p. m. Colombia 12:00 p. m. Perú 12:00 p. m. Ecuador 12:00 p. m. Bolivia 1:00 p. m. Chile 1:00 p. m. Venezuela 1:00 p. m. Argentina 2:00 p. m. Brasil 2:00 p. m. Paraguay 2:00 p. m. Uruguay 2:00 p. m. Estados Unidos (Este) 1:00 p. m. Estados Unidos (Centro) 12:00 p. m. aprox. España 7:00 p. m. Portugal 6:00 p. m. Reino Unido 6:00 p. m. Uzbekistán 10:00 p. m.

Alineaciones posibles de Portugal y Uzbekistán

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov. DT: Fabio Cannavaro.