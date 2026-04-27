El vigente campeón, París Saint-Germain, comandado por Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, se prepara para un choque de alto voltaje ante el poderoso Bayern Múnich de Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026. El esperado duelo se disputará este martes 28 de abril (13:00 horas del Tiempo de Centro de México; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Parque de los Príncipes de París, escenario de una batalla que promete emociones al límite. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el juego? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre PSG y Bayern Múnich podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video.
Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro París Saint-Germain vs. Bayern Múnich será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.
En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich.
¿Qué canal transmite PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
|Estados Unidos
|3 pm ET / 12 pm PT
|TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
|México
|13:00
|TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|15:00
|DAZN y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|15:00
|ViX
|Rep. Dominicana
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|15:00
|ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
|Chile
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|16:00
|ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
|Uruguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|16:00
|Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
|Reino Unido
|20:00
|Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
|Alemania
|21:00
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Francia
|21:00
|Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
|Italia
|21:00
|Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max