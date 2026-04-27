PARÍS (FRANCIA), 28/04/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre París Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich este martes 28 de abril por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 desde el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
El vigente campeón, París Saint-Germain, comandado por Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, se prepara para un choque de alto voltaje ante el poderoso Bayern Múnich de Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026. El esperado duelo se disputará este martes 28 de abril (13:00 horas del Tiempo de Centro de México; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Parque de los Príncipes de París, escenario de una batalla que promete emociones al límite. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el juego? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre PSG y Bayern Múnich podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro París Saint-Germain vs. Bayern Múnich será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich.

¿Qué canal transmite PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTTUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
México13:00TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video
Costa Rica13:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador13:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua13:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras13:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala13:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia14:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá14:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú14:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba15:00Tele Rebelde
Canadá15:00DAZN y Amazon Prime Video
Puerto Rico15:00ViX
Rep. Dominicana15:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela15:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay15:00ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
Chile15:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina16:00ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
Uruguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil16:00Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino Unido20:00Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
Alemania21:00DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Francia21:00Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
Italia21:00Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

