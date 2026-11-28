El Real Madrid recibe al Alavés en el Santiago Bernabéu por la jornada 14 de LaLiga EA Sports, con tres puntos en juego para seguir en la pelea por el liderato. El conjunto de José Mourinho regresa al torneo español tras medirse al PSV Eindhoven en la Champions League y afronta el duelo con poco tiempo de recuperación. La exigencia en casa es clara: ganar para no ceder terreno en la parte alta de la clasificación.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO? Consulta los horarios y los canales de TV que transmiten el partido en España, México y Estados Unidos, así como las opciones de streaming para seguirlo EN DIRECTO ONLINE. Revisa también si habrá transmisión por señal abierta o si necesitarás una suscripción para ver el encuentro.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Alavés EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

El Real Madrid vs. Alavés, por la jornada 14 de LaLiga, se jugará este sábado 28 de noviembre de 2026 en el Santiago Bernabéu. El encuentro comenzará a las 21:00 de España peninsular, equivalentes a las 14:00 del centro de México y las 15:00 del este de Estados Unidos.

País Hora local del partido Canal de TV Señal online España 21:00, hora peninsular; 20:00 en Canarias M+ LALIGA, disponible en Movistar y Orange TV Movistar Plus+ u Orange TV, México 14:00, hora del centro de México SKY Sports Sky+ Estados Unidos 15:00 ET / 14:00 CT / 13:00 MT / 12:00 PT ESPN Deportes, con narración en español ESPN+

España: comprueba que tu paquete incluya M+ LALIGA. La programación específica sitúa este encuentro en ese canal, no en DAZN LaLiga; no basta con tener cualquier suscripción de fútbol.

México: toma como referencia las 14:00 de Ciudad de México. La señal anunciada es SKY Sports; para verlo por internet, revisa previamente el acceso al partido en Sky+.

Estados Unidos: el partido comienza a las 15:00 en Nueva York y Miami, y a las 12:00 en Los Ángeles. ESPN Deportes es la opción de televisión en español y ESPN+ figura como alternativa de streaming.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Alavés HOY 28 de noviembre?

Los Ángeles: 12:00

Bogotá y Lima: 15:00

Buenos Aires y Sao Paulo: 17:00

Londres: 20:00

El Cairo: 22:00

Shanghái: 04:00 (madrugada del sábado al domingo)

Tokio: 05:00 (madrugada del domingo 29 de noviembre)