No cabe duda que la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026 nos permitirá ver grandes partidos. Uno de ellos es el Real Madrid vs. Bayern Múnich, que se disputará este martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX. Para que sepas qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.

Antes de brindarte la información prometida, te cuento que el cuadro merengue afrontará esta instancia luego de haber vencido 5-1 al Manchester City en el global de los octavos de final. El equipo alemán, por otro lado, llegó a los cuartos de final tras vencer 10-1 en el global al Atalanta.

El partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 es de los más atractivos que hay este sábado 4 de abril. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Bayern Múnich?

Este martes 7 de abril se podrá ver el Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, DAZN USA, Univision, Univision NOW

México: TNT Sports, Max México

España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones

Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 1

Alemania: Amazon Prime Video

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte