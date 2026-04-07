No cabe duda que la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026 nos permitirá ver grandes partidos. Uno de ellos es el Real Madrid vs. Bayern Múnich, que se disputará este martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX. Para que sepas qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.
Antes de brindarte la información prometida, te cuento que el cuadro merengue afrontará esta instancia luego de haber vencido 5-1 al Manchester City en el global de los octavos de final. El equipo alemán, por otro lado, llegó a los cuartos de final tras vencer 10-1 en el global al Atalanta.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Bayern Múnich?
Este martes 7 de abril se podrá ver el Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, DAZN USA, Univision, Univision NOW
- México: TNT Sports, Max México
- España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones
- Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 1
- Alemania: Amazon Prime Video
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte