El Real Madrid vuelve a Riazor para disputar este miércoles 12 de agosto uno de los clásicos torneos del verano español. El equipo de José Mourinho se mide al Deportivo de La Coruña por la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, una cita que permitirá al conjunto blanco continuar con su puesta a punto antes del inicio de la temporada 2026-27. El encuentro comenzará a las 21:00 horas (CEST) y tendrá como escenario el ABANCA-Riazor, donde el cuadro gallego buscará cerrar su pretemporada ante su afición con una de las visitas más esperadas del verano.
El partido también recupera un enfrentamiento de marcado recorrido entre dos históricos del fútbol español. El Deportivo ejercerá de anfitrión en un torneo que forma parte de la identidad futbolística de A Coruña, mientras que el Real Madrid encara esta última etapa de preparación con la mirada puesta en el comienzo de la competición oficial. Para los aficionados que quieran seguir el encuentro desde fuera de España, habrá distintas alternativas de televisión y streaming dependiendo del país.
En España, el amistoso será transmitido en abierto por La 1 de TVE y TVG, además de estar disponible online a través de RTVE Play. En Estados Unidos, las opciones contempladas son fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes y FOX One.
Para los seguidores de Latinoamérica, el encuentro podrá seguirse mediante ESPN y Disney+ Premium, con la distribución de las señales sujeta a cada mercado. La transmisión alcanza países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay, mientras que en México estarán disponibles ESPN México y Disney+ Premium México.
¿A qué hora juega y en eué canal transmiten Real Madrid vs. Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|21:00
|La 1 de TVE, TVG
|RTVE Play
|Estados Unidos
|3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT
|FOX Deportes, DAZN USA
|fuboTV, FOX One
|México
|1:00 p. m.
|ESPN México
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|1:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|1:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|1:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|1:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Nicaragua
|1:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Panamá
|2:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Perú
|2:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|República Dominicana
|3:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Puerto Rico
|3:00 p. m.
|FOX Deportes
|Disney+ Premium
|Argentina
|4:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|4:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|4:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|4:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Canadá
|3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT
|DAZN Canada
|fuboTV Canada
|Francia
|21:00
|Ligue1+, DAZN France, L’Équipe Live Foot
|Molotov
|Alemania
|21:00
|DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL
|DAZN
|Italia
|21:00
|Ligue1+
|Ligue1+
|Reino Unido
|20:00
|DAZN UK, Ligue1+
|DAZN
|Austria
|21:00
|DAZN Austria, Sportdigital FUSSBALL
|DAZN
|Suiza
|21:00
|DAZN Switzerland, Blue Sport, Sportdigital FUSSBALL
|Sunrise TV
|Japón
|04:00 del jueves 13
|U-NEXT
|U-NEXT
|Arabia Saudita
|22:00
|STARZPLAY, ADtv
|STARZPLAY
|Emiratos Árabes Unidos
|23:00
|Abu Dhabi Sports 1, STARZPLAY
|ADtv / STARZPLAY
|Internacional
|Según zona horaria
|DAZN International
|OneFootball