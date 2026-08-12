A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Real Madrid vs. Deportivo La Coruña este miércoles 12 de agosto por el Trofeo Teresa Herrera en el Estadio ABANCA-Riazor de La Coruña, Galicia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
A CORUÑA, GALICIA (ESPAÑA), 12/08/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Real Madrid vs. Deportivo La Coruña este miércoles 12 de agosto por el Trofeo Teresa Herrera en el Estadio ABANCA-Riazor de La Coruña, Galicia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El Real Madrid vuelve a Riazor para disputar este miércoles 12 de agosto uno de los clásicos torneos del verano español. El equipo de José Mourinho se mide al Deportivo de La Coruña por la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, una cita que permitirá al conjunto blanco continuar con su puesta a punto antes del inicio de la temporada 2026-27. El encuentro comenzará a las 21:00 horas (CEST) y tendrá como escenario el ABANCA-Riazor, donde el cuadro gallego buscará cerrar su pretemporada ante su afición con una de las visitas más esperadas del verano.

El partido también recupera un enfrentamiento de marcado recorrido entre dos históricos del fútbol español. El Deportivo ejercerá de anfitrión en un torneo que forma parte de la identidad futbolística de A Coruña, mientras que el Real Madrid encara esta última etapa de preparación con la mirada puesta en el comienzo de la competición oficial. Para los aficionados que quieran seguir el encuentro desde fuera de España, habrá distintas alternativas de televisión y streaming dependiendo del país.

En España, el amistoso será transmitido en abierto por La 1 de TVE y TVG, además de estar disponible online a través de RTVE Play. En Estados Unidos, las opciones contempladas son fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes y FOX One.

Para los seguidores de Latinoamérica, el encuentro podrá seguirse mediante ESPN y Disney+ Premium, con la distribución de las señales sujeta a cada mercado. La transmisión alcanza países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Paraguay, mientras que en México estarán disponibles ESPN México y Disney+ Premium México.

¿A qué hora juega y en eué canal transmiten Real Madrid vs. Deportivo La Coruña por el Trofeo Teresa Herrera?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
España21:00La 1 de TVE, TVGRTVE Play
Estados Unidos3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PTFOX Deportes, DAZN USAfuboTV, FOX One
México1:00 p. m.ESPN MéxicoDisney+ Premium
Costa Rica1:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
El Salvador1:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Guatemala1:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Honduras1:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Nicaragua1:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Panamá2:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Perú2:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Colombia2:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador2:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela3:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Bolivia3:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
República Dominicana3:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Puerto Rico3:00 p. m.FOX DeportesDisney+ Premium
Argentina4:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Chile4:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay4:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay4:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Brasil4:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Canadá3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PTDAZN CanadafuboTV Canada
Francia21:00Ligue1+, DAZN France, L’Équipe Live FootMolotov
Alemania21:00DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALLDAZN
Italia21:00Ligue1+Ligue1+
Reino Unido20:00DAZN UK, Ligue1+DAZN
Austria21:00DAZN Austria, Sportdigital FUSSBALLDAZN
Suiza21:00DAZN Switzerland, Blue Sport, Sportdigital FUSSBALLSunrise TV
Japón04:00 del jueves 13U-NEXTU-NEXT
Arabia Saudita22:00STARZPLAY, ADtvSTARZPLAY
Emiratos Árabes Unidos23:00Abu Dhabi Sports 1, STARZPLAYADtv / STARZPLAY
InternacionalSegún zona horariaDAZN InternationalOneFootball
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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