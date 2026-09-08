Uno de los partidos más atractivos se juega hoy, martes 8 de septiembre, a partir de las 21:00 hora peninsular / 3:00 p.m. ET en el Santiago Bernabéu, cuando el Real Madrid reciba a Inter de Milán en la primera jornada de la Champions League 2026/27. ¿Quieres ver el juego EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde México, España, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

El Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Inter de Milán de en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27 este martes 8 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Inter de Milán?

Este martes 8 de septiembre se podrá ver el Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA

México: TNT Sports, Max México

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte