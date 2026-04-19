El fútbol argentino vivirá este domingo 19 de abril de 2026, a partir de las 17:00 horas , una nueva edición del partido más convocante del continente: River Plate - Boca Juniors volverán a enfrentarse en el Estadio Mâs Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. Con más de 85 mil espectadores en las tribunas, ambos equipos llegan con presentes distintos, pero con la misma presión de ganar el duelo más importante de Sudamérica. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV y señal online para seguirlo desde cualquier plataforma digital.

River Plate, dirigido por Eduardo Coudet, llega en un gran momento al duelo de hoy tras encadenar cinco victorias consecutivas en el torneo local y quedar a un paso de imponer una nueva marca bajo el mando del “Chacho”. Del otro lado, Boca Juniors, de Gustavo Costas, visita Núñez con la confianza en alza luego de golear a Barcelona SC por la Copa Libertadores, aunque con la obligación de resolver una ausencia sensible en el arco. Si quieres revisar todos los partidos de hoy, aquí tienes la guía completa.

¿Qué canal transmite el clásico River Plate - Boca Juniors EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido por la fecha 15 del Torneo Apertura entre River Plate - Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 19 de abril desde el Más Monumental, ciudad de Buenos Aires.

País / Región Canal(es) de TV (pago) Streaming / señal online principal Argentina ESPN Premium, TNT Sports (Pack Fútbol) Apps de ESPN Premium y TNT Sports (operadores de TV paga), Disney+ como opción de streaming deportivo donde esté habilitado Perú ESPN (feed Cono Norte/Colombia, según operador) Disney+ Premium (sección deportes) y posiblemente Fanatiz/AFA Play según disponibilidad local Chile ESPN (feed Sur) Disney+ Premium; Fanatiz/AFA Play donde esté disponible Colombia / Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium; AFA Play o Fanatiz según acuerdos locales Uruguay ESPN (regional) Disney+ Premium y plataformas OTT de operadores locales Paraguay ESPN (regional) Disney+ Premium; posibles señales de AFA Play/Fanatiz Bolivia ESPN (regional) Disney+ Premium (si está habilitado), OTT de cableoperadores México y Centroamérica ESPN (regional) Disney+ Premium y Fanatiz en algunos mercados Estados Unidos ESPN Deportes o ESPN+ cuando adquieren derechos de Superclásico (referencia a distribuciones recientes) ESPN App/ESPN+ y Fanatiz en mercados donde tenga la licencia del fútbol argentino Europa (ej. España) DAZN o ESPN a través de acuerdos puntuales en eventos recientes, depende del país DAZN App, Fanatiz y AFA Play según disponibilidad local Resto del mundo (internacional) No siempre hay señal lineal fija; suele ir por cable local con feed ESPN internacional Fanatiz (Internacional), AFA Play y Disney+ Premium donde tengan derechos del fútbol argentino

¿A qué hora juega River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.

17:00 horas. Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

16:00 horas. Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

15:00 horas. México: 14:00 horas.

14:00 horas. Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

16:00 horas. España: 22:00 horas.