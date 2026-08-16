TORREÓN, COAHUILA (MÉXICO), 16/08/2026.- Canales para ver el partido Chivas vs. Santos EN VIVO que se realizará hoy domingo 16 de agosto en el Estadio Corona de Torreón por la fecha 4 de la Liga MX. FOTO: X de Santos Laguna y composición de Jesús Yupanqui.
TORREÓN, COAHUILA (MÉXICO), 16/08/2026.- Canales para ver el partido Chivas vs. Santos EN VIVO que se realizará hoy domingo 16 de agosto en el Estadio Corona de Torreón por la fecha 4 de la Liga MX. FOTO: X de Santos Laguna y composición de Jesús Yupanqui.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Hoy domingo 16 de agosto, Chivas se medirá contra Santos Laguna por la fecha 4 del Apertura de la Liga MX en el Estadio Corona de Torreón. Tras el parón por la Leagues Cup, el torneo casero regresa y el conjunto de Guadalajara necesita ganar para escalar posiciones. Mientras que los ‘Guerreros’ están en la obligación de lograr los tres puntos, sobre todo porque en la jornada anterior cayeron 3-0 contra América.

¿En qué canal transmiten Santos Laguna vs. Chivas EN VIVO hoy?

Canales de transmisión del partido entre Santos Laguna contra Guadalajara por la fecha 4 del Apertura.

  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, ESPN México, TUDN En Vivo y Disney+ Premium
  • Costa Rica: TUDN, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
  • Guatemala: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
  • Honduras: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
  • Panamá: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
  • Puerto Rico: ViX
  • USA: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX

¿Dónde ver Santos Laguna vs. Chivas EN VIVO en México?

En México, el partido entre Santos Laguna y Chivas será transmitido por TUDN, Canal 5 Televisa y ESPN. Si quieres seguir por streaming el compromiso, debes ingresar a Disney Plus y TUDN APP.

¿Dónde ver Santos Laguna vs. Chivas en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Santos Laguna y Chivas de Guadalajara será transmitido EN VIVO por TUDN USA. Por streaming, el compromiso estará disponible por ViX y TUDN APP.

¿A qué hora juegan vs. Santos Laguna vs. Chivas?

  • Ciudad de México: 7:10 p. m.
  • Torreón, Coahuila: 7:10 p. m.
  • Miami / Este: 9:10 p. m.
  • Centro de EE.UU.: 8:10 p. m.
  • Pacífico de EE.UU.: 6:10 p. m.
  • Denver / MT: 7:10 p.m.
  • España: 3:10 a.m. (día siguiente)
  • Perú: 8:10 p.m.
  • Colombia: 8:10 p.m.
  • Ecuador: 8:10 p.m.
  • Panamá: 8:10 p.m.
  • Argentina: 10:10 p.m.
  • Uruguay: 10:10 p.m.
  • Paraguay: 10:10 p.m.
  • Brasil: 10:10 p.m.
  • Bolivia: 9:10 p.m.
  • Venezuela: 9:10 p.m.
  • Chile: 9:10 p.m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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