Hoy domingo 16 de agosto, Chivas se medirá contra Santos Laguna por la fecha 4 del Apertura de la Liga MX en el Estadio Corona de Torreón. Tras el parón por la Leagues Cup, el torneo casero regresa y el conjunto de Guadalajara necesita ganar para escalar posiciones. Mientras que los ‘Guerreros’ están en la obligación de lograr los tres puntos, sobre todo porque en la jornada anterior cayeron 3-0 contra América.

¿En qué canal transmiten Santos Laguna vs. Chivas EN VIVO hoy?

Canales de transmisión del partido entre Santos Laguna contra Guadalajara por la fecha 4 del Apertura.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, ESPN México, TUDN En Vivo y Disney+ Premium

Costa Rica: TUDN, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

El Salvador: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Guatemala: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Honduras: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Panamá: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Puerto Rico: ViX

USA: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX

¿Dónde ver Santos Laguna vs. Chivas EN VIVO en México?

En México, el partido entre Santos Laguna y Chivas será transmitido por TUDN, Canal 5 Televisa y ESPN. Si quieres seguir por streaming el compromiso, debes ingresar a Disney Plus y TUDN APP.

¿Dónde ver Santos Laguna vs. Chivas en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Santos Laguna y Chivas de Guadalajara será transmitido EN VIVO por TUDN USA. Por streaming, el compromiso estará disponible por ViX y TUDN APP.

¿A qué hora juegan vs. Santos Laguna vs. Chivas?

Ciudad de México: 7:10 p. m.

7:10 p. m. Torreón, Coahuila: 7:10 p. m.

7:10 p. m. Miami / Este: 9:10 p. m.

9:10 p. m. Centro de EE.UU.: 8:10 p. m.

8:10 p. m. Pacífico de EE.UU.: 6:10 p. m.

6:10 p. m. Denver / MT : 7:10 p.m.

: 7:10 p.m. España : 3:10 a.m. (día siguiente)

: 3:10 a.m. (día siguiente) Perú : 8:10 p.m.

: 8:10 p.m. Colombia : 8:10 p.m.

: 8:10 p.m. Ecuador : 8:10 p.m.

: 8:10 p.m. Panamá : 8:10 p.m.

: 8:10 p.m. Argentina : 10:10 p.m.

: 10:10 p.m. Uruguay : 10:10 p.m.

: 10:10 p.m. Paraguay : 10:10 p.m.

: 10:10 p.m. Brasil : 10:10 p.m.

: 10:10 p.m. Bolivia : 9:10 p.m.

: 9:10 p.m. Venezuela : 9:10 p.m.

: 9:10 p.m. Chile: 9:10 p.m.