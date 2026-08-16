Hoy domingo 16 de agosto, Chivas se medirá contra Santos Laguna por la fecha 4 del Apertura de la Liga MX en el Estadio Corona de Torreón. Tras el parón por la Leagues Cup, el torneo casero regresa y el conjunto de Guadalajara necesita ganar para escalar posiciones. Mientras que los ‘Guerreros’ están en la obligación de lograr los tres puntos, sobre todo porque en la jornada anterior cayeron 3-0 contra América.
¿En qué canal transmiten Santos Laguna vs. Chivas EN VIVO hoy?
Canales de transmisión del partido entre Santos Laguna contra Guadalajara por la fecha 4 del Apertura.
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, ESPN México, TUDN En Vivo y Disney+ Premium
- Costa Rica: TUDN, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- El Salvador: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- Guatemala: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- Honduras: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- Panamá: TUDN, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
- Puerto Rico: ViX
- USA: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX
¿Dónde ver Santos Laguna vs. Chivas EN VIVO en México?
En México, el partido entre Santos Laguna y Chivas será transmitido por TUDN, Canal 5 Televisa y ESPN. Si quieres seguir por streaming el compromiso, debes ingresar a Disney Plus y TUDN APP.
¿Dónde ver Santos Laguna vs. Chivas en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido entre Santos Laguna y Chivas de Guadalajara será transmitido EN VIVO por TUDN USA. Por streaming, el compromiso estará disponible por ViX y TUDN APP.
¿A qué hora juegan vs. Santos Laguna vs. Chivas?
- Ciudad de México: 7:10 p. m.
- Torreón, Coahuila: 7:10 p. m.
- Miami / Este: 9:10 p. m.
- Centro de EE.UU.: 8:10 p. m.
- Pacífico de EE.UU.: 6:10 p. m.
- Denver / MT: 7:10 p.m.
- España: 3:10 a.m. (día siguiente)
- Perú: 8:10 p.m.
- Colombia: 8:10 p.m.
- Ecuador: 8:10 p.m.
- Panamá: 8:10 p.m.
- Argentina: 10:10 p.m.
- Uruguay: 10:10 p.m.
- Paraguay: 10:10 p.m.
- Brasil: 10:10 p.m.
- Bolivia: 9:10 p.m.
- Venezuela: 9:10 p.m.
- Chile: 9:10 p.m.