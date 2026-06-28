Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Por los 16avos del Mundial 2026, las selecciones de Sudáfrica y Canadá se verán las caras en el Estadio Los Ángeles este domingo 28 de junio. El partido empezará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que la selección de Sudáfrica clasificó a esta instancia tras quedar segunda en el Grupo A con 4 puntos, mientras que Canadá accedió a la llave luego de haber ocupado también el segundo casillero con 4 unidades, pero en el Grupo B.

El partido Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Sudáfrica vs. Canadá?

Este domingo 28 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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