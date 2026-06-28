Por los 16avos del Mundial 2026, las selecciones de Sudáfrica y Canadá se verán las caras en el Estadio Los Ángeles este domingo 28 de junio. El partido empezará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que la selección de Sudáfrica clasificó a esta instancia tras quedar segunda en el Grupo A con 4 puntos, mientras que Canadá accedió a la llave luego de haber ocupado también el segundo casillero con 4 unidades, pero en el Grupo B.

El partido Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Sudáfrica vs. Canadá?

Este domingo 28 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes