El Uruguay vs. Cabo Verde es uno de los partidos imperdibles de este domingo 21 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 2 del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026 y que se disputará en el Estadio Miami, empezará a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean conseguir su primera victoria en el certamen, pues en la primera jornada no sumaron de a tres. En el caso de Uruguay, igualó 1-1 con Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde empató 0-0 con España.

El partido Uruguay vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Uruguay vs. Cabo Verde?

El Uruguay vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: Fox Sports 1, FOX Sports App, FOX One, Foxsports.com, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Colombia vs. Uzbekistán en otros países del mundo?

Este domingo 21 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Uruguay vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: Das Erste, ZDF, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Disney+ Premium Brazil, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Paramount+

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes