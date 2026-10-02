La selección de Honduras afronta una visita clave a Martinica este viernes 2 de octubre desde las 8:00 pm ET / 6:00 pm Tiempo del Centro / 5:00 pm PT por la tercera jornada de la Concacaf Nations League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal Pierre-Aliker de Fort-de-France y representa una oportunidad importante para la Bicolor en su objetivo de afianzarse en los puestos de clasificación dentro del Grupo B de la Liga A. Con la fase de grupos entrando en una etapa decisiva, cada punto comienza a tener un peso determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo. A continuación, te dejaré con los canales de transmisión del partido Martinica vs. Honduras en vivo desde Estados Unidos, España, México y diferentes países en Latinoamérica , con los horarios correspondientes para ver el minuto a minuto de este encuentro.

Honduras llega impulsada por uno de sus resultados más valiosos de los últimos meses tras imponerse por 1-0 a Jamaica en Kingston, una victoria que reforzó la confianza del grupo y revitalizó sus aspiraciones en la competición. Con tres puntos en la clasificación, el equipo catracho necesita mantener el impulso positivo para seguir escalando posiciones.

En contraste, Martinica encara el compromiso bajo mayor presión después de encadenar dos derrotas en sus primeras presentaciones del torneo. El conjunto caribeño todavía no ha sumado puntos y necesita reaccionar ante su afición para evitar complicaciones en la pelea por la permanencia en la Liga A. Jugar en Fort-de-France representa una ventaja importante para los locales, que intentarán aprovechar el conocimiento de su entorno y la urgencia de resultados para dificultar el camino de Honduras.

¿En qué canal transmiten Martinica vs. Honduras EN VIVO por CONCACAF Nations League 2026?

Este viernes 2 de octubre de 2026, Martinica y Honduras se ven las caras en un prometedor encuentor válido por la Jornada 3 del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf. El escenario elegido para el choque es el Pierre-Aliker Municipal Stadium, ubicado en Fort-de-France.

Para que no te pierdas ningún detalle, así se dividen la agenda y las pantallas según la región:

Argentina: La pelota comenzará a rodar a las 9:00 p. m.

La pelota comenzará a rodar a las México: La cita es a las 6:00 p. m. (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de YouTube y CONCACAF GO .

La cita es a las (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de . Estados Unidos: Arranca a las 8:00 p. m. ET y se podrá ver en directo por Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One .

Arranca a las y se podrá ver en directo por . España: Por el desfasaje horario, la acción llegará en la madrugada del sábado 3 de octubre a las 2:00 a. m., usando un VPN.

País Hora Canal / plataforma Martinica 7:00 p. m. Martinique 1ère Honduras 6:00 p. m. FOX Honduras México 6:00 p. m. YouTube, CONCACAF GO Argentina 9:00 p. m. VPN Bolivia 8:00 p. m. VPN Brasil 9:00 p. m. VPN Chile 8:00 p. m. VPN Colombia 7:00 p. m. VPN Ecuador 7:00 p. m. VPN Paraguay 9:00 p. m. VPN Perú 7:00 p. m. VPN Uruguay 9:00 p. m. VPN Venezuela 8:00 p. m. VPN

Martinica vs. Honduras: posibles alineaciones

Martinica: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Franco Mastantuono o Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Franco Mastantuono o Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Honduras: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar.

Honduras vs Nicaragua EN VIVO: transmisión vía Tigo Sports y TVC por las Eliminatorias 2026. (Video: CBS)