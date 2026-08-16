Los Xolos de Tijuana quieren hacer valer la localía cuando reciban a Cruz Azul este domingo 16 de agosto, en el cierre de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 21:00 horas del Tiempo del Centro de México (11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT) y tendrá como escenario el Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California.

¿Quieres saber en qué canal transmiten Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul EN VIVO hoy? En esta nota encontrarás los horarios y las señales de televisión y streaming disponibles para seguir el encuentro en México, Estados Unidos, Puerto Rico y otros países.

En México, el partido entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul podrá verse a través de FOX Mexico y FOX One, de acuerdo con la programación disponible para este encuentro. Los aficionados podrán seguir las acciones por televisión y mediante las opciones digitales asociadas a la señal.

En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de TUDN USA, además de las opciones digitales de TUDN.com, TUDN App y ViX, según la disponibilidad del servicio en la región. De esta manera, los aficionados podrán seguir el duelo entre fronterizos y cementeros desde diferentes dispositivos.

Para quienes se encuentren en Puerto Rico, la señal disponible será ViX. En otros países, la cobertura puede cambiar de acuerdo con los derechos de transmisión de la Liga MX en cada territorio, por lo que se recomienda consultar las plataformas oficiales disponibles en la región.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul EN VIVO hoy por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 21:10 FOX One y FOX Plus Estados Unidos 11:10 p.m. ET / 8:10 p.m. PT TUDN USA, TUDN App y ViX Costa Rica 21:10 TUDN y ViX El Salvador 21:10 TUDN y ViX Guatemala 21:10 TUDN y ViX Honduras 21:10 TUDN y ViX Nicaragua 21:10 TUDN y ViX Panamá 22:10 TUDN y ViX Rep. Dominicana 23:10 TUDN y ViX Puerto Rico 23:10 TUDN y ViX