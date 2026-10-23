Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers se enfrentarán en la Serie Mundial 2026 con un objetivo compartido: conquistar su primer título. El Clásico de Otoño comenzará este viernes 23 de octubre desde las 20:00 horas ET en el American Family Field - Milwaukee, Wisconsin, y abrirá una serie que dejará a un campeón inédito en las Grandes Ligas. Para seguir cada juego, los aficionados podrán consultar los horarios, los canales de televisión y las plataformas de streaming que transmitirán los encuentros.

Milwaukee recibirá a Tampa Bay en el inicio de la Serie Mundial: los Brewers llegan como campeones de la Liga Nacional y los Rays como campeones de la Liga Americana. El segundo encuentro también está programado en Milwaukee para el sábado 24 de octubre, antes de que la serie se traslade a la sede de Tampa Bay para el tercer juego, el lunes 26. La final se disputa al mejor de siete partidos, por lo que conquistará el título el equipo que consiga cuatro victorias.

¿A qué hora juega Rays vs. Brewers HOY por la Serie Mundial MLB 2026?

El partido entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers de este viernes 23 de octubre corresponde al Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB 2026. Se disputará en el American Family Field de Milwaukee a las 8:00 p. m. del este de Estados Unidos, equivalentes a las 7:00 p. m. de Perú y las 6:00 p. m. del centro de México.

País o región Hora local del partido Canales de televisión Streaming online Perú, Colombia y Ecuador continental 7:00 p. m. ESPN; señal específica por confirmar en la guía del operador Disney+, según el plan y la disponibilidad local. Argentina y Uruguay 9:00 p. m. ESPN; señal específica por confirmar en la guía del operador Disney+, según el plan y la disponibilidad local.

espndeportes. México —hora del centro— 6:00 p. m. ESPN, FOX y Canal Nu9ve Disney+, FOX One y ViX, según la suscripción y disponibilidad del servicio. Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT FOX; FOX Deportes y Univisión en español para este primer juego FOX One. MLB.TV también ofrecerá la transmisión con los requisitos de autenticación indicados por MLB.

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO en Perú, Ecuador, Colombia y Sudamérica

En Perú, Colombia y Ecuador continental, el encuentro comenzará a las 7:00 p. m.; en Argentina y Uruguay, a las 9:00 p. m . La cobertura anunciada para gran parte de Latinoamérica es a través de ESPN en televisión y Disney+ por internet. Para quienes lo sigan desde Perú, conviene revisar la guía del operador y la sección de deportes de Disney+ antes del inicio, ya que la información disponible no precisa qué señal numerada de ESPN llevará el partido en cada territorio.

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO en México

En México, el primer partido arrancará a las 6:00 p. m., hora del centro. La oferta anunciada incluye televisión abierta por Canal Nu9ve, además de las alternativas de paga ESPN y FOX . Por streaming, las opciones publicadas son Disney+, FOX One y ViX; el acceso dependerá de las condiciones de la suscripción correspondiente. Esto permite elegir entre seguirlo por televisión tradicional o desde una plataforma online, sin asumir que todas las alternativas sean gratuitas.

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO en Estados Unidos

En Estados Unidos, FOX transmitirá el encuentro a nivel nacional y FOX One será la alternativa de streaming anunciada. Los aficionados que prefieran una narración en español tendrán FOX Deportes y, específicamente para el Juego 1, Univisión . MLB también informa que la transmisión estará disponible para suscriptores de MLB.TV que autentiquen una suscripción a la cadena correspondiente mediante un proveedor de televisión de paga participante; por tanto, no debe presentarse MLB.TV como una opción de acceso sin requisitos adicionales.

El Juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por la Serie Mundial MLB 2026 se disputa este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, con el objetivo de conquistar una victoria en el Clásico de Otoño y acercarse al primer título de las Grandes Ligas para cualquiera de las dos franquicias. La transmisión en vivo del béisbol en Estados Unidos estará disponible por FOX y FOX Deportes, mientras que los aficionados podrán seguir el partido online mediante FOX One y MLB.TV, según las condiciones de acceso de cada servicio. En Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium figuran entre las opciones para seguir la cobertura de la MLB, mientras que en México los aficionados también podrán consultar la programación de Canal 9 (Nu9ve). La disponibilidad de cada señal depende del país y de los derechos de transmisión correspondientes. Por ello, conviene identificar el canal de televisión o la plataforma de streaming autorizada para ver Rays vs. Brewers en vivo, consultar las novedades del encuentro y seguir el marcador, las estadísticas y las jugadas decisivas de una Serie Mundial que garantiza un campeón inédito. (VIDEO DE X: @Brewers)