El Real Madrid vs. RB Leipzig lleva la Champions League al Santiago Bernabéu este miércoles 21 de octubre, desde las 21:00 horas . El conjunto blanco afronta la tercera jornada de la fase liga con un objetivo claro: sumar los tres puntos ante su afición y mejorar su posición en la clasificación. Una cita que pone a prueba su capacidad para imponer condiciones en casa y dar un paso más en la competición europea.

¿Quieres ver el partido Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura de la UEFA Champions League desde cualquier plataforma digital.

¿En qué canal transmite Real Madrid - RB Leipzig EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El Real Madrid vs. RB Leipzig se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El encuentro comenzará a las 21:00 de España , equivalentes a las 14:00 de Perú, Colombia y Ecuador.

País o territorio Hora local Canal de TV Streaming online Perú 14:00 ESPN Disney+ Premium. Colombia 14:00 ESPN 2 Disney+ Premium. Ecuador 14:00 ESPN 2 Disney+ Premium. Argentina 16:00 ESPN Disney+ Premium. Chile 16:00 ESPN 5 Disney+ Premium. Uruguay 16:00 ESPN Disney+ Premium. Paraguay 16:00 ESPN Disney+ Premium. Bolivia 15:00 ESPN Disney+ Premium. Venezuela 15:00 ESPN 2 Disney+ Premium. México —hora del centro— 13:00 Sin señal lineal identificada en la programación consultada FOX One. Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 13:00 Canal específico por confirmar Disney+ Premium. Panamá 14:00 Canal específico por confirmar Disney+ Premium. España —hora peninsular— 21:00 M+ Liga de Campeones; Orange Fútbol 1 Movistar Plus+ y Orange TV, con el paquete que incluya el encuentro.

En Perú, el Real Madrid vs. RB Leipzig se podrá ver desde las 14:00 por ESPN en televisión y Disney+ Premium por internet. Colombia y Ecuador tendrán el mismo horario, pero la señal televisiva anunciada es ESPN 2, también con acceso online mediante Disney+ Premium.

En Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido comenzará a las 16:00 y estará disponible por ESPN y Disney+ Premium. En Chile se jugará a la misma hora, aunque la transmisión televisiva figura en ESPN 5. Para Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 15:00: ESPN transmitirá en territorio boliviano y ESPN 2 en el venezolano.

En México, la opción anunciada para seguir este partido es FOX One, a partir de las 13:00, hora del centro. Para Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la programación consultada indica Disney+ Premium desde las 13:00; en Panamá, desde las 14:00. En estos países centroamericanos no se identifica todavía una señal de TV específica para el encuentro.

En España, el encuentro arrancará a las 21:00, hora peninsular, y se podrá seguir mediante M+ Liga de Campeones y la oferta de Orange TV. La programación también identifica Orange Fútbol 1 entre las señales del partido.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. RB Leipzigpor UEFA Champions League?

País o territorio Hora local Perú 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Argentina 16:00 Chile 16:00 Uruguay 16:00 Paraguay 16:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 México —hora del centro— 13:00 Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 13:00 Panamá 14:00 España —hora peninsular— 21:00

Alineaciones posibles de Real Madrid vs. RB Leipzig

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Posible alineación del RB Leipzig (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald; Gruda, Nkunku, Nusa; Rômulo.

El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)