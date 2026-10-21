Jairo Rúa
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El Real Madrid vs. RB Leipzig lleva la al Santiago Bernabéu este miércoles 21 de octubre, desde las 21:00 horas. El conjunto blanco afronta la tercera jornada de la fase liga con un objetivo claro: sumar los tres puntos ante su afición y mejorar su posición en la clasificación. Una cita que pone a prueba su capacidad para imponer condiciones en casa y dar un paso más en la competición europea.

¿Quieres ver el partido Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura de la UEFA Champions League desde cualquier plataforma digital.

¿En qué canal transmite Real Madrid - RB Leipzig EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El Real Madrid vs. RB Leipzig se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El encuentro comenzará a las 21:00 de España, equivalentes a las 14:00 de Perú, Colombia y Ecuador.

País o territorioHora localCanal de TVStreaming online
Perú14:00ESPNDisney+ Premium.
Colombia14:00ESPN 2Disney+ Premium.
Ecuador14:00ESPN 2Disney+ Premium.
Argentina16:00ESPNDisney+ Premium.
Chile16:00ESPN 5Disney+ Premium.
Uruguay16:00ESPNDisney+ Premium.
Paraguay16:00ESPNDisney+ Premium.
Bolivia15:00ESPNDisney+ Premium.
Venezuela15:00ESPN 2Disney+ Premium.
México —hora del centro—13:00Sin señal lineal identificada en la programación consultadaFOX One.
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua13:00Canal específico por confirmarDisney+ Premium.
Panamá14:00Canal específico por confirmarDisney+ Premium.
España —hora peninsular—21:00M+ Liga de Campeones; Orange Fútbol 1Movistar Plus+ y Orange TV, con el paquete que incluya el encuentro.

En Perú, el Real Madrid vs. RB Leipzig se podrá ver desde las 14:00 por ESPN en televisión y Disney+ Premium por internet. Colombia y Ecuador tendrán el mismo horario, pero la señal televisiva anunciada es ESPN 2, también con acceso online mediante Disney+ Premium.

En Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido comenzará a las 16:00 y estará disponible por ESPN y Disney+ Premium. En Chile se jugará a la misma hora, aunque la transmisión televisiva figura en ESPN 5. Para Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 15:00: ESPN transmitirá en territorio boliviano y ESPN 2 en el venezolano.

En México, la opción anunciada para seguir este partido es FOX One, a partir de las 13:00, hora del centro. Para Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la programación consultada indica Disney+ Premium desde las 13:00; en Panamá, desde las 14:00. En estos países centroamericanos no se identifica todavía una señal de TV específica para el encuentro.

En España, el encuentro arrancará a las 21:00, hora peninsular, y se podrá seguir mediante M+ Liga de Campeones y la oferta de Orange TV. La programación también identifica Orange Fútbol 1 entre las señales del partido.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. RB Leipzigpor UEFA Champions League?

País o territorioHora local
Perú14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Argentina16:00
Chile16:00
Uruguay16:00
Paraguay16:00
Bolivia15:00
Venezuela15:00
México —hora del centro—13:00
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua13:00
Panamá14:00
España —hora peninsular—21:00

Alineaciones posibles de Real Madrid vs. RB Leipzig

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Posible alineación del RB Leipzig (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald; Gruda, Nkunku, Nusa; Rômulo.

ESPN, TNT-SPORTS, Disney Plus, HBO MAX EN VIVO — ver partido Real Madrid vs. RB Leipzig por TV y Fútbol Online | VIDEO
El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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