El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone y comandado por figuras de talla mundial, se prepara para un choque de alto voltaje ante el poderoso Arsenal FC de Mikel Arteta, en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026. El esperado duelo se disputará este miércoles 29 de abril (13:00 horas del Tiempo de Centro de México; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España, escenario de una batalla que promete emociones al límite. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el juego de la Liga de Campeones? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por FOX One y Amazon Prime Video.

Señal de DAZN desde Estados Unidos para ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal en directo, este miércoles 29 de abril, por semifinal ida de Champions League. (Fotos: AFP / Composición MAG) / Piero Hatto

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro Atlético de Madrid vs. Arsenal FC será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

MADRID (ESPAÑA), 29/04/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC este miércoles 29 de abril por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX / NOÉ YACTAYO

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Arsenal FC.

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¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1 Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México 13:00 FOX One y Amazon Prime Video Costa Rica 13:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 15:00 ViX Rep. Dominicana 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 15:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Uruguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 16:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se podrá ver en vivo con narración en español mediante TUDN y la plataforma ViX, mientras que en inglés estará disponible en el servicio de streaming Paramount+; además, DAZN y Amazon Prime Video también ofrecerán la transmisión oficial del encuentro en territorio estadounidense, tanto en Smart TV como en dispositivos móviles.

TUDN

ViX

Paramount+

DAZN

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, los aficionados podrán seguir el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 a través de la señal de ViX, plataforma que cuenta con los derechos oficiales para transmitir el encuentro en vivo y online para el público puertorriqueño.

ViX

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Canadá?

En Canadá, el duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de DAZN y Amazon Prime Video, servicios de streaming que emitirán el partido en exclusividad para el territorio canadiense.

DAZN

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en España?

En España, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá en directo a través de Movistar Liga de Campeones y las señales de Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde Madrid.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Movistar Plus+

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en México?

En México, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por FOX One en TV de paga, mientras que en streaming se podrá ver mediante Amazon Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos del torneo europeo para el territorio mexicano.

FOX One

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Argentina?

En Argentina, el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión por cable y satélite, mientras que FOX Sports también brindará una cobertura especial del partido; además, el duelo estará disponible en streaming por Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para la región.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Brasil?

En Brasil, el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Arsenal FC por la Champions League 2026 contará con una amplia oferta: se verá EN VIVO por TNT Sports y TNT Go, y además estará disponible en servicios de TV y streaming como Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus y Vivo Play, que distribuirán la señal oficial del encuentro.

TNT Sports

TNT Go

Zapping

Claro TV

Max

Sky Plus

Vivo Play

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Chile?

En Chile, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se podrá ver EN VIVO a través de ESPN en televisión de pago y mediante Disney Plus Premium en streaming, que transmitirá el encuentro para suscriptores chilenos.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Colombia?

En Colombia, el duelo Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en TV de paga y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes prefieran seguirlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión y también estará disponible en la plataforma Disney Plus Premium para su transmisión online.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Cuba?

En Cuba, el encuentro Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de la señal del canal Tele Rebelde, que emitirá el partido para todo el territorio nacional.

Tele Rebelde

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV por suscripción y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes opten por verlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en El Salvador?

En El Salvador, los aficionados podrán ver EN VIVO el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 a través de ESPN en televisión y Disney Plus Premium en streaming, que comparten la cobertura de la competencia en la región.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en TV de paga y estará disponible mediante Disney Plus Premium para su visualización online.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Honduras?

En Honduras, el encuentro Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO gracias a la señal de ESPN y a la plataforma Disney Plus Premium, que emitirá el partido para sus suscriptores en el país.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO a través de ESPN en televisión y por Disney Plus Premium para quienes prefieran la opción de streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Panamá?

En Panamá, el duelo Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO mediante la señal de ESPN en TV de pago y en la plataforma Disney Plus Premium en streaming, que cuentan con los derechos del torneo en este país.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN y FOX Sports en televisión, mientras que Disney Plus Premium ofrecerá la señal en streaming para suscriptores paraguayos.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Perú?

En Perú, el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en TV de pago, y también estará habilitada la transmisión online mediante Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para el territorio peruano.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en televisión y podrá verse vía streaming en Disney Plus Premium, que cubre el encuentro para la región caribeña.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV de pago y a través de Disney Plus Premium en streaming, donde se ofrecerá la señal oficial del encuentro.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Atlético de Madrid vs. Arsenal FC EN VIVO por Champions League 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el duelo Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2026 se verá EN VIVO por ESPN en televisión y estará disponible vía streaming en Disney Plus Premium, plataforma que compartirá la cobertura con la cadena deportiva.

ESPN

Disney Plus Premium

¿A qué hora juega el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026?

México: 13:00

Costa Rica: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Guatemala: 13:00

Honduras: 13:00

Perú: 14:00

Panamá: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Venezuela: 15:00

Chile: 15:00

Puerto Rico: 15:00

Rep. Dominicana: 15:00

Bolivia: 15:00

Paraguay: 15:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Reino Unido: 20:00

Alemania: 21:00

España: 21:00

Italia: 21:00

Francia: 21:00

Horarios en Estados Unidos

Estados Unidos (ET): 3 p.m. en Nueva York, Miami, Washington D. C.

Estados Unidos (CT): 2 p.m. en Chicago, Dallas, Houston

Estados Unidos (MT): 1 p.m. en Denver, Salt Lake City

Estados Unidos (PT): 12 p.m. en Los Ángeles, San Francisco, Seattle

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2025-26

Fecha: Miércoles 29 de abril 2026

Miércoles 29 de abril 2026 Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, por la ida de la semifinal de la Champions League 2025-26

Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, por la ida de la semifinal de la Champions League 2025-26 Hora: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)

3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI) Canales TV: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), FOX One, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN

Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), FOX One, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España

TL;DR del Atlético de Madrid vs. Arsenal FC (semifinal Champions 2026)

Atlético de Madrid recibe al Arsenal FC en el Riyadh Air Metropolitano por la ida de una semifinal de Champions que muchos etiquetan como “final anticipada”.

El Atlético de Madrid llega tras una serie muy sólida en cuartos de final, con la presión de sacar ventaja en casa frente a su afición.

Arsenal FC arriba tras eliminar a un gigante europeo en una eliminatoria cargada de emociones, confiando en su juego ofensivo y en cerrar la serie en el Emirates Stadium.

La serie es a ida y vuelta: cuenta el marcador global y, si hay empate, habrá prórroga y penales para definir al finalista.

Es uno de los cruces estrella del torneo por nivel de plantillas, estrellas en cancha e historial de ambos clubes que buscan su primer título de Champions League.

FAQ: Preguntas frecuentes del Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, semifinal de Champions League 2026

1. ¿Qué partido se juega entre Atlético de Madrid y Arsenal FC?

Se juega el duelo de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 entre Atlético de Madrid y Arsenal FC, una eliminatoria considerada por muchos como una “final adelantada” entre dos equipos que buscan su primer título europeo.

2. ¿Cuándo se juega el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la semifinal de la Champions 2026?

El partido de ida entre Atlético de Madrid y Arsenal FC se disputa el miércoles 29 de abril de 2026.

3. ¿A qué hora es el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC?

El encuentro comienza a las 21:00 hora local en Madrid. Según el huso horario, se juega a las 16:00 en Argentina, 15:00 en la costa Este de Estados Unidos y 13:00 en Ciudad de México.

4. ¿Dónde se juega el partido de ida Atlético de Madrid vs. Arsenal FC?

El partido de ida se juega en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid en Madrid, España.

5. ¿Cuándo es el partido de vuelta Arsenal FC vs. Atlético de Madrid?

El duelo de vuelta se disputará en el Emirates Stadium de Londres en la primera semana de mayo de 2026.

6. ¿Qué canal transmite el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC?

De acuerdo con la información disponible en medios deportivos, la transmisión para varios países de habla hispana se realizará a través de Disney Plus Premium y ESPN. En otros territorios europeos, el partido suele emitirse por los operadores oficiales de derechos de la Champions League, dependiendo del país.

7. ¿Se puede ver Atlético de Madrid vs. Arsenal FC online por streaming?

Sí, el partido se podrá ver en streaming a través de la plataforma Disney Plus Premium en los países de Latinoamérica donde tenga los derechos de la Champions, además de las plataformas digitales asociadas a ESPN y FOX Sports.

8. ¿Qué se juega Atlético de Madrid en esta semifinal?

Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, busca el pase a la final de Budapest y sueña con conquistar su primera UEFA Champions League tras décadas de intentos, habiendo llegado a tres finales sin lograr el título.

9. ¿Dónde será la final de la Champions League 2026 si Atlético de Madrid o Arsenal FC avanzan?

La final de la Champions League 2025-26 se jugará en la ciudad de Budapest, sede que espera al ganador de esta eliminatoria para disputar el título europeo.

En el Riyadh Air Metropolitano se vivirá uno de los encuentros más apasionantes de la UEFA Champions League 2025-26: el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, recibe al Arsenal FC, de Arteta, este miércoles 29 de abril por la ronda semifinal. ¿Quieres ver la transmisión del juego en vivo y en directo? La cobertura del partido estará a cargo de ESPN, Disney Plus, FOX One, Amazon Prime Video, DAZN, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, FOX Sports, ViX y TUDN. (VIDEO d X: @atletienglish)