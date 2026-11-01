El Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, será escenario de un vibrante partido este domingo 1 de noviembre, cuando se enfrenten Boca Juniors y River Plate por la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. Como se trata de una nueva edición del Superclásico, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Boca Juniors vs. River Plate en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina este domingo 1 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:00 pm

Estados Unidos (CT): 1:00 pm

Estados Unidos (MT): 12:00 pm

Estados Unidos (PT): 11:00 am

México (CDMX): 12:00 pm

España: 8:00 pm

Puerto Rico: 2:00 pm

República Dominicana: 2:00 pm

Panamá: 1:00 pm

Costa Rica: 12:00 pm

El Salvador: 12:00 pm

Guatemala: 12:00 pm

Honduras: 12:00 pm

Nicaragua: 12:00 pm

Argentina: 3:00 pm

Brasil (Brasilia): 3:00 pm

Uruguay: 3:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 3:00 pm

Bolivia: 2:00 pm

Venezuela: 2:00 pm

Ecuador: 1:00 pm

Perú: 1:00 pm

Colombia: 1:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Boca Juniors vs. River Plate?

Este domingo 1 de noviembre se podrá ver el Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, FOX One, TyC Sports Internacional, ViX

México: ESPN3 México, Disney+ Premium México

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Argentina: TNT Sports Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Max Argentina

Brasil: ESPN3 Brasil, Disney+ Premium Brazil

Paraguay: Disney+ Premium Argentina

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte

Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)