Chivas de Guadalajara vuelve a la acción este sábado 8 de agosto en la Leagues Cup 2026, ahora frente a FC Dallas, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la Fase Uno del torneo. El Rebaño Sagrado buscará sumar su primera victoria después de empatar 1-1 ante Los Angeles FC y perder en penales el punto adicional, mientras que el conjunto de la MLS llega con tres unidades tras derrotar 2-0 a Querétaro.

El encuentro se disputará en el PayPal Park de San José, California, y comenzará a las 7:00 p.m. del centro de México, 9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT. En Perú, Colombia y Ecuador el inicio será a las 8:00 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay comenzará a las 10:00 p.m. La transmisión estará disponible mediante Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV en México, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por Fox Sports 1, Univisión y Apple TV.

El duelo representa una oportunidad importante para Guadalajara. El equipo dirigido por Gabriel Milito necesita sumar para mantenerse en carrera por uno de los cuatro lugares que clasifican a la siguiente ronda entre los clubes de la Liga MX. FC Dallas, dirigido por Eric Quill, intentará mantener el impulso conseguido en su estreno.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

Estos son los principales horarios internacionales para seguir el Chivas de Guadalajara vs. FC Dallas EN VIVO este sábado 8 de agosto:

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING México (CDMX) 7:00 p.m. Canal 5, TUDN, Imagen TV Apple TV Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. Fox Sports 1, Univisión Apple TV Estados Unidos (MT) 7:00 p.m. Fox Sports 1, Univisión Apple TV Estados Unidos (CT) 8:00 p.m. Fox Sports 1, Univisión Apple TV Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. Fox Sports 1, Univisión Apple TV Canadá (ET) 9:00 p.m. — Apple TV Guatemala 7:00 p.m. — Apple TV El Salvador 7:00 p.m. — Apple TV Honduras 7:00 p.m. — Apple TV Costa Rica 7:00 p.m. — Apple TV Nicaragua 7:00 p.m. — Apple TV Panamá 8:00 p.m. — Apple TV Colombia 8:00 p.m. — Apple TV Perú 8:00 p.m. — Apple TV Ecuador 8:00 p.m. — Apple TV Venezuela 9:00 p.m. — Apple TV Bolivia 9:00 p.m. — Apple TV Chile 9:00 p.m. — Apple TV Paraguay 9:00 p.m. — Apple TV Argentina 10:00 p.m. — Apple TV Uruguay 10:00 p.m. — Apple TV Brasil (Brasilia) 10:00 p.m. — Apple TV España 3:00 a.m. (domingo 9) — Apple TV

¿Qué canal transmite Chivas vs. FC Dallas en México?

Los aficionados de Chivas podrán seguir el partido frente a FC Dallas desde las 7:00 p.m., hora del centro de México. La transmisión televisiva estará disponible en Canal 5, TUDN e Imagen TV, mientras que el streaming estará a cargo de Apple TV. La información oficial publicada por Chivas confirma al menos la señal de Imagen TV y Apple TV para México.

El partido corresponde a la segunda presentación del Guadalajara en la Leagues Cup 2026. En su estreno, el conjunto rojiblanco igualó 1-1 con LAFC gracias al gol de Roberto Alvarado. El empate le permitió sumar un punto, pero el cuadro angelino ganó la tanda de penales y se quedó con la unidad adicional.

Por ello, una victoria frente a Dallas tendría un valor especial para Chivas antes de cerrar su participación en la Fase Uno contra Seattle Sounders el miércoles 12 de agosto.

¿Dónde ver Chivas vs. FC Dallas EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido comenzará a las 9:00 p.m. ET, mientras que en la zona central será a las 8:00 p.m. y en California a las 6:00 p.m. PT.

Zonas horarias de EE.UU. Horario Canales TV Streaming Pacific Time (PT) 6:00 p.m. Fox Sports 1, Univisión Apple TV Mountain Time (MT) 7:00 p.m. Fox Sports 1, Univisión Apple TV Central Time (CT) 8:00 p.m. Fox Sports 1, Univisión Apple TV Eastern Time (ET) 9:00 p.m. Fox Sports 1, Univisión Apple TV

La información oficial de Chivas contempla Fox Sports 1 y Univisión como señales televisivas para Estados Unidos, además de Apple TV para la transmisión vía streaming.

El escenario será otro de los atractivos del encuentro. PayPal Park está ubicado en San José, California, dentro de la zona de la Bahía de San Francisco, donde Chivas cuenta tradicionalmente con una importante comunidad de aficionados mexicanos.

¿Dónde ver Chivas vs. FC Dallas online?

La alternativa digital para seguir el encuentro será Apple TV, plataforma que ofrece la transmisión de los partidos de la Leagues Cup en numerosos países y regiones. FC Dallas confirmó que los aficionados de más de 100 territorios pueden acceder a los partidos del torneo mediante Apple TV.

En México, Apple TV funcionará como alternativa de streaming frente a las señales televisivas de Canal 5, TUDN e Imagen TV.

Dispositivos para ver Chivas vs. FC Dallas

Smart TV compatibles con Apple TV

iPhone y iPad

Apple TV 4K

Teléfonos y tablets Android compatibles

Roku

Amazon Fire TV

Google TV

Consolas compatibles

Computadoras mediante navegador web

¿En qué países se puede ver Chivas vs. FC Dallas?

La Leagues Cup 2026 cuenta con distribución internacional mediante Apple TV en más de 100 países y regiones. El servicio permite seguir los partidos desde América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Para esta cobertura, los mercados de mayor interés son México, Estados Unidos y Canadá, además de Centroamérica y Sudamérica. También será posible acceder a la cobertura desde países como España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Australia, dependiendo de la disponibilidad de Apple TV en cada territorio.