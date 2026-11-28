El Club América y Rayados de Monterrey definirán este sábado 28 de noviembre de 2026 al último semifinalista de su llave de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un compromiso programado para las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México. Después del 0-0 registrado en el encuentro de ida, las Águilas llegan con la ventaja deportiva por haber terminado en el tercer puesto de la clasificación, mientras que el conjunto regiomontano necesita una victoria para continuar en la Liguilla.

¿Deseas saber qué canal transmite el partido entre América y Rayados de Monterrey? En esta nota te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, Estados Unidos, Puerto Rico y el resto de Centroamérica, para que puedas seguir EN VIVO la definición del boleto a las semifinales.

En México, el encuentro entre Club América y Rayados de Monterrey se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa y en los servicios de televisión de paga como Dish (105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete transmitirá el partido a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207 HD) e Izzi (107 SD y 807 HD). La cobertura también estará disponible por Azteca Deportes Network.

Por otro lado, los suscriptores de TUDN podrán disfrutar del partido América-Monterrey en Totalplay (503 HD), SKY (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, TUDN En Vivo y ViX México llevarán las imágenes del encuentro en streaming para el público mexicano. También podrás seguir la transmisión de TV Azteca a través de aztecadeportes.com, la App Azteca Deportes y la App TV Azteca En Vivo.

En Estados Unidos, el duelo América vs. Monterrey podrá verse a través de TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX. En Puerto Rico, la transmisión estará disponible por ViX.

En el resto de Centroamérica, el partido podrá seguirse por Nexgen en Belice y TUDN en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite América vs. Monterrey por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIOS CANAES TV Y STREAMING México 21:10 Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México y Layvtime Estados Unidos 10:10 p. m. ET / 7:10 p. m. PT TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX Belice 21:10 Nexgen Costa Rica 21:10 TUDN El Salvador 21:10 TUDN Guatemala 21:10 TUDN Honduras 21:10 TUDN Panamá 22:10 TUDN Puerto Rico 23:10 ViX

América y Monterrey protagonizarán una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un duelo entre dos de los clubes mexicanos de mayor peso en la Liga MX que buscarán instalarse en la gran final del torneo; el encuentro promete intensidad y máxima exigencia desde el primer minuto, por lo que los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, ONLINE y GRATIS, además de consultar las opciones de transmisión disponibles a través de TUDN y Canal 9 (Nueve). (VIDEO DEL X DE @ClubAmerica)