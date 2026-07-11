Los aficionados de las artes marciales mixtas tendrán múltiples opciones para seguir el UFC 329 este fin de semana. La esperada revancha entre Conor McGregor y Max Holloway encabezará una cartelera que será transmitida en distintos países mediante plataformas de streaming y señales deportivas autorizadas, con horarios adaptados para Estados Unidos, México, España y el resto de Latinoamérica.

El combate principal marcará el regreso competitivo de McGregor frente a uno de los peleadores más activos de la organización. Sin embargo, para millones de seguidores la principal pregunta es otra: qué canal transmitirá UFC 329 y cómo ver la pelea EN VIVO desde cada país. A continuación, revisa todas las opciones disponibles para seguir la función desde cualquier lugar.

TL;DR: Canales y plataformas para ver UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

🥊 Conor McGregor y Max Holloway protagonizan la pelea estelar del UFC 329.

🏟️ El evento se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

📺 Estados Unidos transmitirá la cartelera mediante Paramount Plus y UFC Fight Pass.

📱 México podrá seguir toda la función a través de Paramount Plus.

💻 España contará con cobertura mediante MAX y UFC Fight Pass.

🌎 Latinoamérica tendrá acceso al evento mediante Paramount Plus.

🥋 Paddy Pimblett, Robert Whittaker, Cory Sandhagen, Brandon Royval y Cody Garbrandt forman parte de la cartelera.

Además del regreso de McGregor, la velada presenta varios enfrentamientos con implicaciones importantes dentro de sus respectivas divisiones. Paddy Pimblett buscará consolidarse como contendiente en el peso ligero cuando enfrente a Benoit Saint Denis, mientras que Cory Sandhagen y Mario Bautista protagonizarán un duelo clave en la categoría gallo.

La función también contará con la presencia de nombres reconocidos como Robert Whittaker, Brandon Royval, Cody Garbrandt y King Green, lo que convierte a UFC 329 en una de las carteleras más atractivas del calendario. La combinación de veteranos, excampeones y aspirantes añade profundidad a una noche que promete captar la atención de los aficionados en todo el mundo.

En cuanto a la transmisión, los derechos varían según la región. Paramount Plus se mantiene como la principal ventana de UFC para Estados Unidos, México y gran parte de Latinoamérica, mientras que MAX ofrecerá la cobertura para España. Por su parte, UFC Fight Pass seguirá funcionando como complemento para acceder a contenido exclusivo, repeticiones y material histórico de la organización.

¿Qué canal transmite UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO? Guía de canales TV

País / Región Hora cartelera principal Canal TV / Streaming Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass México 7:00 p.m. Paramount Plus Argentina 10:00 p.m. Paramount Plus Chile 10:00 p.m. Paramount Plus Perú 8:00 p.m. Paramount Plus Colombia 8:00 p.m. Paramount Plus Ecuador 8:00 p.m. Paramount Plus Uruguay 10:00 p.m. Paramount Plus Paraguay 10:00 p.m. Paramount Plus Venezuela 9:00 p.m. Paramount Plus Bolivia 9:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass Brasil 10:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass Guatemala 7:00 p.m. Paramount Plus El Salvador 7:00 p.m. Paramount Plus Honduras 7:00 p.m. Paramount Plus Nicaragua 7:00 p.m. Paramount Plus Costa Rica 7:00 p.m. Paramount Plus Panamá 8:00 p.m. Paramount Plus Puerto Rico 9:00 p.m. ET Paramount Plus República Dominicana 9:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass España 3:00 a.m. (domingo) MAX y UFC Fight Pass Reino Unido 2:00 a.m. (domingo) TNT Sports Irlanda 2:00 a.m. (domingo) TNT Sports

¿Qué canal transmite UFC 329 en Estados Unidos?

Los aficionados estadounidenses podrán seguir la función completa mediante Paramount Plus, plataforma que ofrece acceso a las preliminares y a la cartelera principal. Además, UFC Fight Pass continuará disponible para quienes buscan contenido complementario, repeticiones y programación exclusiva relacionada con el evento.

¿Qué canal transmite UFC 329 en México?

En México, la cobertura oficial estará disponible mediante Paramount Plus, que transmitirá todas las peleas de la noche, incluyendo el esperado combate entre Conor McGregor y Max Holloway.

¿Dónde ver UFC 329 EN VIVO desde España?

La transmisión para España estará a cargo de MAX, plataforma que concentra gran parte de la oferta deportiva internacional en el país. Los aficionados también podrán complementar la experiencia mediante UFC Fight Pass.

¿Qué canal transmite UFC 329 en Latinoamérica?

Los seguidores de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y otros países de la región podrán seguir la cartelera completa mediante Paramount Plus, que mantiene los derechos de transmisión para la mayor parte del mercado latinoamericano.

¿A qué hora pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 por el UFC 329?

La pelea principal del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 está prevista para iniciar aproximadamente en los siguientes horarios:

País / Región Hora aproximada México 9:30 p.m. Estados Unidos (ET) 11:30 p.m. Estados Unidos (CT) 10:30 p.m. Estados Unidos (MT) 9:30 p.m. Estados Unidos (PT) 8:30 p.m. Colombia 10:30 p.m. Perú 10:30 p.m. Ecuador 10:30 p.m. Chile 11:30 p.m. Argentina 12:30 a.m. Uruguay 12:30 a.m. Paraguay 12:30 a.m. Brasil 12:30 a.m. España 5:30 a.m.

Los horarios pueden modificarse dependiendo de la duración de los combates anteriores.

Cartelera principal del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Peso wélter — Conor McGregor vs. Max Holloway 2

Peso ligero — Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis

Peso gallo — Cory Sandhagen vs. Mario Bautista

Peso mosca — Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh

Peso ligero — King Green vs. Terrance McKinney

Cartelera preliminar UFC 329

Peso semipesado — Robert Whittaker vs. Nikita Krylov

Peso pesado — Gable Steveson vs. Elisha Ellison

Peso gallo — Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez

Peso pluma — Luke Riley vs. Kai Kamaka

Primeras preliminares UFC 329

Peso mosca femenino — Tracey Cortez vs. Wang Cong

Peso medio — Damian Pinas vs. César Almeida

Peso gallo — Farid Basharat vs. John Garza

Peso medio — Ryan Gandra vs. Zachary Reese

Peso mosca — Cody Durden vs. Alessandro Costa

FAQ: Preguntas frecuentes sobre UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

¿Qué canal transmite UFC 329 en Estados Unidos?

Paramount Plus y UFC Fight Pass.

¿Qué canal transmite UFC 329 en México?

Paramount Plus.

¿Dónde ver McGregor vs. Holloway 2 en España?

MAX y UFC Fight Pass.

¿A qué hora pelea Conor McGregor?

La pelea principal está prevista para comenzar alrededor de las 11:30 p.m. ET y 9:30 p.m. de México.

¿Quiénes pelean en la cartelera principal?

Además de McGregor y Holloway, destacan Paddy Pimblett, Benoit Saint Denis, Cory Sandhagen, Mario Bautista, Brandon Royval y King Green.