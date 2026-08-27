La Champions League 2026/27 empieza a tomar forma este jueves 27 de agosto con el sorteo de la fase liga, que reunirá en Mónaco a los 36 clubes clasificados. La ceremonia definirá los ocho rivales de cada equipo en el camino hacia la gran final del 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.

Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, FC Barcelona y Arsenal parten entre los grandes nombres que concentrarán la atención durante el sorteo, junto con otros aspirantes como Liverpool, Manchester City e Inter. La gala podrá seguirse por televisión y plataformas de streaming en diferentes países, mientras que la UEFA también ofrecerá la transmisión gratuita en sus canales oficiales.

¿Qué canal transmite el sorteo de la Champions League 2026/27?

La transmisión dependerá del país. En Latinoamérica, ESPN será una de las principales referencias televisivas y Disney+ Premium permitirá seguir el sorteo mediante streaming en los territorios donde esté disponible la cobertura.

En México, las opciones confirmadas son TNT Sports y Max. En Estados Unidos, la ceremonia podrá seguirse mediante CBS Sports Golazo, Paramount+ y ViX. España contará con las señales y plataformas de Movistar, mientras que la UEFA transmitirá gratuitamente el evento a través de UEFA.com y UEFA.tv.

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos 12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT CBS Sports Golazo Paramount+, ViX España 18:00 Movistar Liga de Campeones Movistar Plus+ Italia 18:00 — SKY Go Italia, NOW TV Alemania 18:00 DAZN1 Germany, Sky Sport News HD DAZN, Sky Go Reino Unido 17:00 — Amazon Prime Video, HBO Max México 10:00 a. m. TNT Sports Max Argentina 13:00 ESPN Disney+ Premium Bolivia 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium Brasil 13:00 TNT Brasil Max Chile 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium Colombia 11:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 11:00 a. m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Honduras 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Nicaragua 10:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Panamá 11:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium Perú 11:00 a. m. ESPN Disney+ Premium Puerto Rico 12:00 p. m. — ViX República Dominicana 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 13:00 ESPN Disney+ Premium Venezuela 12:00 p. m. ESPN Disney+ Premium

¿Cómo ver el sorteo de la Champions League en streaming?

Disney+ Premium será una de las principales opciones de streaming para los seguidores de Latinoamérica, junto con la cobertura televisiva de ESPN. La disponibilidad exacta puede variar según el territorio.

En Estados Unidos, Paramount+ y ViX aparecen entre las alternativas para seguir la ceremonia. Además, los aficionados de cualquier parte del mundo podrán acceder a la transmisión oficial y gratuita de la UEFA a través de UEFA.com y UEFA.tv.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Champions League 2026/27?

La ceremonia de la fase liga comenzará a las 18:00 CET desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

Estos son algunos de los principales horarios internacionales:

10:00 a. m. en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

11:00 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

12:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela

1:00 p. m. en Argentina, Brasil y Uruguay

12:00 p. m. ET en Estados Unidos

18:00 en España, Italia y Alemania

17:00 en Reino Unido

La UEFA confirmó que los 36 equipos participantes conocerán sus rivales durante una ceremonia que se celebrará este jueves 27 de agosto.

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27?

Los 36 clubes han sido distribuidos en cuatro bombos de nueve equipos. El PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Arsenal y FC Barcelona figuran entre los integrantes del primer grupo.

BOMBO 1 BOMBO 2 BOMBO 3 BOMBO 4 PSG Borussia Dortmund Feyenoord Slavia Praga Bayern Múnich Roma Lille Slovan Bratislava Real Madrid Sporting CP Bodø/Glimt Stuttgart Liverpool Aston Villa Napoli AEK Atenas Inter Porto RB Leipzig LASK Manchester City Manchester United Villarreal Como Arsenal Club Brugge Fenerbahçe Lens FC Barcelona Real Betis Shakhtar Donetsk Viking Atlético de Madrid PSV Eindhoven Galatasaray Sabah

La composición de los bombos fue confirmada oficialmente por la UEFA antes de la ceremonia de Mónaco.

Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)