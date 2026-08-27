La Champions League 2026/27 empieza a tomar forma este jueves 27 de agosto con el sorteo de la fase liga, que reunirá en Mónaco a los 36 clubes clasificados. La ceremonia definirá los ocho rivales de cada equipo en el camino hacia la gran final del 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.
Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, FC Barcelona y Arsenal parten entre los grandes nombres que concentrarán la atención durante el sorteo, junto con otros aspirantes como Liverpool, Manchester City e Inter. La gala podrá seguirse por televisión y plataformas de streaming en diferentes países, mientras que la UEFA también ofrecerá la transmisión gratuita en sus canales oficiales.
¿Qué canal transmite el sorteo de la Champions League 2026/27?
La transmisión dependerá del país. En Latinoamérica, ESPN será una de las principales referencias televisivas y Disney+ Premium permitirá seguir el sorteo mediante streaming en los territorios donde esté disponible la cobertura.
En México, las opciones confirmadas son TNT Sports y Max. En Estados Unidos, la ceremonia podrá seguirse mediante CBS Sports Golazo, Paramount+ y ViX. España contará con las señales y plataformas de Movistar, mientras que la UEFA transmitirá gratuitamente el evento a través de UEFA.com y UEFA.tv.
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|Estados Unidos
|12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT
|CBS Sports Golazo
|Paramount+, ViX
|España
|18:00
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus+
|Italia
|18:00
|—
|SKY Go Italia, NOW TV
|Alemania
|18:00
|DAZN1 Germany, Sky Sport News HD
|DAZN, Sky Go
|Reino Unido
|17:00
|—
|Amazon Prime Video, HBO Max
|México
|10:00 a. m.
|TNT Sports
|Max
|Argentina
|13:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|13:00
|TNT Brasil
|Max
|Chile
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|11:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|11:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Nicaragua
|10:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Panamá
|11:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Perú
|11:00 a. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Puerto Rico
|12:00 p. m.
|—
|ViX
|República Dominicana
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|13:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|12:00 p. m.
|ESPN
|Disney+ Premium
¿Cómo ver el sorteo de la Champions League en streaming?
Disney+ Premium será una de las principales opciones de streaming para los seguidores de Latinoamérica, junto con la cobertura televisiva de ESPN. La disponibilidad exacta puede variar según el territorio.
En Estados Unidos, Paramount+ y ViX aparecen entre las alternativas para seguir la ceremonia. Además, los aficionados de cualquier parte del mundo podrán acceder a la transmisión oficial y gratuita de la UEFA a través de UEFA.com y UEFA.tv.
¿A qué hora empieza el sorteo de la Champions League 2026/27?
La ceremonia de la fase liga comenzará a las 18:00 CET desde el Grimaldi Forum de Mónaco.
Estos son algunos de los principales horarios internacionales:
- 10:00 a. m. en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
- 11:00 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 12:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela
- 1:00 p. m. en Argentina, Brasil y Uruguay
- 12:00 p. m. ET en Estados Unidos
- 18:00 en España, Italia y Alemania
- 17:00 en Reino Unido
La UEFA confirmó que los 36 equipos participantes conocerán sus rivales durante una ceremonia que se celebrará este jueves 27 de agosto.
¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27?
Los 36 clubes han sido distribuidos en cuatro bombos de nueve equipos. El PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Arsenal y FC Barcelona figuran entre los integrantes del primer grupo.
|BOMBO 1
|BOMBO 2
|BOMBO 3
|BOMBO 4
|PSG
|Borussia Dortmund
|Feyenoord
|Slavia Praga
|Bayern Múnich
|Roma
|Lille
|Slovan Bratislava
|Real Madrid
|Sporting CP
|Bodø/Glimt
|Stuttgart
|Liverpool
|Aston Villa
|Napoli
|AEK Atenas
|Inter
|Porto
|RB Leipzig
|LASK
|Manchester City
|Manchester United
|Villarreal
|Como
|Arsenal
|Club Brugge
|Fenerbahçe
|Lens
|FC Barcelona
|Real Betis
|Shakhtar Donetsk
|Viking
|Atlético de Madrid
|PSV Eindhoven
|Galatasaray
|Sabah
La composición de los bombos fue confirmada oficialmente por la UEFA antes de la ceremonia de Mónaco.