César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

La Champions League 2026/27 empieza a tomar forma este jueves 27 de agosto con el sorteo de la fase liga, que reunirá en Mónaco a los 36 clubes clasificados. La ceremonia definirá los ocho rivales de cada equipo en el camino hacia la gran final del 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.

Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, FC Barcelona y Arsenal parten entre los grandes nombres que concentrarán la atención durante el sorteo, junto con otros aspirantes como Liverpool, Manchester City e Inter. La gala podrá seguirse por televisión y plataformas de streaming en diferentes países, mientras que la UEFA también ofrecerá la transmisión gratuita en sus canales oficiales.

¿Qué canal transmite el sorteo de la Champions League 2026/27?

La transmisión dependerá del país. En Latinoamérica, ESPN será una de las principales referencias televisivas y Disney+ Premium permitirá seguir el sorteo mediante streaming en los territorios donde esté disponible la cobertura.

En México, las opciones confirmadas son TNT Sports y Max. En Estados Unidos, la ceremonia podrá seguirse mediante CBS Sports Golazo, Paramount+ y ViX. España contará con las señales y plataformas de Movistar, mientras que la UEFA transmitirá gratuitamente el evento a través de UEFA.com y UEFA.tv.

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
Estados Unidos12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PTCBS Sports GolazoParamount+, ViX
España18:00Movistar Liga de CampeonesMovistar Plus+
Italia18:00SKY Go Italia, NOW TV
Alemania18:00DAZN1 Germany, Sky Sport News HDDAZN, Sky Go
Reino Unido17:00Amazon Prime Video, HBO Max
México10:00 a. m.TNT SportsMax
Argentina13:00ESPNDisney+ Premium
Bolivia12:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Brasil13:00TNT BrasilMax
Chile12:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Colombia11:00 a. m.ESPNDisney+ Premium
Costa Rica10:00 a. m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador11:00 a. m.ESPNDisney+ Premium
El Salvador10:00 a. m.ESPNDisney+ Premium
Guatemala10:00 a. m.ESPNDisney+ Premium
Honduras10:00 a. m.ESPNDisney+ Premium
Nicaragua10:00 a. m.ESPNDisney+ Premium
Panamá11:00 a. m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay12:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Perú11:00 a. m.ESPNDisney+ Premium
Puerto Rico12:00 p. m.ViX
República Dominicana12:00 p. m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay13:00ESPNDisney+ Premium
Venezuela12:00 p. m.ESPNDisney+ Premium

¿Cómo ver el sorteo de la Champions League en streaming?

Disney+ Premium será una de las principales opciones de streaming para los seguidores de Latinoamérica, junto con la cobertura televisiva de ESPN. La disponibilidad exacta puede variar según el territorio.

En Estados Unidos, Paramount+ y ViX aparecen entre las alternativas para seguir la ceremonia. Además, los aficionados de cualquier parte del mundo podrán acceder a la transmisión oficial y gratuita de la UEFA a través de UEFA.com y UEFA.tv.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Champions League 2026/27?

La ceremonia de la fase liga comenzará a las 18:00 CET desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

Estos son algunos de los principales horarios internacionales:

  • 10:00 a. m. en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
  • 11:00 a. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 12:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela
  • 1:00 p. m. en Argentina, Brasil y Uruguay
  • 12:00 p. m. ET en Estados Unidos
  • 18:00 en España, Italia y Alemania
  • 17:00 en Reino Unido

La UEFA confirmó que los 36 equipos participantes conocerán sus rivales durante una ceremonia que se celebrará este jueves 27 de agosto.

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27?

Los 36 clubes han sido distribuidos en cuatro bombos de nueve equipos. El PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Arsenal y FC Barcelona figuran entre los integrantes del primer grupo.

BOMBO 1BOMBO 2BOMBO 3BOMBO 4
PSGBorussia DortmundFeyenoordSlavia Praga
Bayern MúnichRomaLilleSlovan Bratislava
Real MadridSporting CPBodø/GlimtStuttgart
LiverpoolAston VillaNapoliAEK Atenas
InterPortoRB LeipzigLASK
Manchester CityManchester UnitedVillarrealComo
ArsenalClub BruggeFenerbahçeLens
FC BarcelonaReal BetisShakhtar DonetskViking
Atlético de MadridPSV EindhovenGalatasaraySabah

La composición de los bombos fue confirmada oficialmente por la UEFA antes de la ceremonia de Mónaco.

Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)
Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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