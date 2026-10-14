El Manchester City recibe al París Saint-Germain (PSG) en el Etihad Stadium en el partido más atractivo de la Jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este miércoles 14 de octubre en un compromiso que enfrentará al sólido proyecto inglés comandado ahora por Enzo Maresca contra el vigente bicampeón de Europa dirigido por Luis Enrique. ¿Quieres ver el partido Manchester City vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto los horarios por país, conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura del juego desde México, España, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Manchester City vs. PSG por la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora juega el partido Manchester City vs. PSG EN VIVO por UEFA Champions League HOY 14 de octubre?

Manchester City y PSG se enfrentan este miércoles 14 de octubre de 2026 por la Fecha 2 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27. El partido comienza a las 21:00 en España, equivalente a las 2:00 p. m. en Perú, en el Etihad Stadium.

País o región Hora local España 9:00 p. m. Perú 2:00 p. m. Colombia 2:00 p. m. Ecuador 2:00 p. m. Bolivia 3:00 p. m. Venezuela 3:00 p. m. Chile 4:00 p. m. Argentina 4:00 p. m. Uruguay 4:00 p. m. Paraguay 4:00 p. m. Brasil 4:00 p. m. México 1:00 p. m. Estados Unidos (ET) 3:00 p. m. Estados Unidos (CT) 2:00 p. m. Estados Unidos (PT) 12:00 p. m.

Descubra dónde ver en directo el duelo Manchester City vs. PSG por la UEFA Champions League 2026. Conozca los horarios confirmados y las plataformas oficiales de streaming para seguir el partido por internet. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite el partido Manchester City vs. PSG EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

País o región Canal de TV Streaming online España Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4 Movistar+ Perú ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN Colombia Disney+ Premium Sur, inter Chile ESPN5 Chile Disney+ Premium Chile Argentina Fox Sports Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Brasil -- HBO Max Brazil México -- HBO Max Mexico Estados Unidos (ET) -- Paramount+, DAZN USA Estados Unidos (CT) -- Paramount+, DAZN USA Estados Unidos (PT) -- Paramount+, DAZN USA

En España, el Manchester City vs. PSG se verá por Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4, también disponible en señal HDR. Los abonados pueden acceder online desde Movistar Plus+, siempre que tengan contratado el paquete de fútbol correspondiente.

Para Perú y la mayor parte de Sudamérica, la señal prevista es ESPN, con acceso digital a través de Disney+ Premium. Para el público peruano, el encuentro está programado a las 2:00 p. m.; se recomienda conectarse unos minutos antes para confirmar la disponibilidad de la transmisión en su plan contratado.

En Estados Unidos, las opciones digitales incluyen Paramoun+ y DAZN USA. El encuentro inicia a las 3:00 p. m. ET, 2:00 p. m. CT y 12:00 p. m. PT.

El Manchester City vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO concentra la atención en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, con dos candidatos al título frente a frente en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra, en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo europeo. La guía de transmisión del partido reúne las opciones para verlo en vivo por televisión y online mediante streaming, con ESPN y Disney Plus Premium como referencias para Sudamérica, Movistar Plus+ en España y las señales de TUDN, TNT Sports y HBO Max según el país y los derechos de emisión correspondientes.