La UFC regresa a Filadelfia con una noche que tendrá dos cinturones en juego y varias peleas que pueden cambiar el panorama de sus respectivas divisiones. UFC 330 tendrá como plato fuerte el duelo entre Islam Makhachev e Ian Garry por el título wélter, mientras Mackenzie Dern y Gillian Robertson disputarán el campeonato de peso paja femenino. La cartelera se celebrará este sábado 15 de agosto (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) y podrá seguirse en vivo a través de diferentes señales y plataformas según el país.

El combate marcará la primera defensa de Makhachev del título wélter después de conquistar la división. Enfrente estará Ian Garry, número uno de la categoría, que buscará convertirse en campeón en uno de los mayores desafíos de su carrera. Ambos peleadores cumplieron con el peso durante la ceremonia oficial del viernes en Filadelfia.

La cartelera también tendrá otro campeonato en juego. Mackenzie Dern expondrá el título de peso paja femenino frente a Gillian Robertson en el combate coestelar. Para el público español, una de las peleas más esperadas estará en las preliminares: Joel Álvarez enfrentará a Chidi Njokuani en el peso wélter. Jalin Turner vs. Kauê Fernandes y Edson Barboza vs. Esteban Ribovics completan algunos de los enfrentamientos destacados de la noche.

En cuanto a la transmisión, UFC 330 tendrá diferentes señales y plataformas dependiendo del país. Paramount+ será la principal opción en Estados Unidos y Latinoamérica, mientras que los derechos cambian en Europa. En España, la velada podrá seguirse mediante Eurosport, disponible en HBO Max, con las preliminares durante la madrugada del domingo 16 de agosto y la cartelera principal desde las 3:00 a. m.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten el UFC 330: Makhachev vs. Garry?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos (ET) Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Estados Unidos (PT) Early prelims: 2:30 p. m. / Prelims: 4:00 p. m. / Principal: 6:00 p. m. — Paramount+ México Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Guatemala Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ El Salvador Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ Honduras Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ Nicaragua Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ Costa Rica Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 7:00 p. m. — Paramount+ Panamá Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Cuba Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Consultar disponibilidad local República Dominicana Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Puerto Rico Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Colombia Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Venezuela Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Ecuador Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Perú Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Paramount+ Bolivia Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Paramount+ Chile Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Argentina Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Uruguay Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Paraguay Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Brasil Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Paramount+ Haití Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Consultar disponibilidad local Belice Early prelims: 4:30 p. m. / Prelims: 6:00 p. m. / Principal: 8:00 p. m. — Consultar disponibilidad local Guyana Early prelims: 5:30 p. m. / Prelims: 7:00 p. m. / Principal: 9:00 p. m. — Consultar disponibilidad local Surinam Early prelims: 6:30 p. m. / Prelims: 8:00 p. m. / Principal: 10:00 p. m. — Consultar disponibilidad local Reino Unido Early prelims: 10:00 p. m. / Prelims: 12:00 a. m. / Principal: 2:00 a. m. TNT Sports TNT Sports Box Office / UFC Fight Pass Irlanda Early prelims: 10:00 p. m. / Prelims: 12:00 a. m. / Principal: 2:00 a. m. TNT Sports TNT Sports Box Office / UFC Fight Pass España Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Eurosport HBO Max Francia Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. RMC Sport RMC Sport / UFC Fight Pass Italia Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — HBO Max / Discovery+ Alemania Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — DAZN / UFC Fight Pass Países Bajos Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — HBO Max Portugal Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — UFC Fight Pass Suiza Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. RMC Sport / DAZN UFC Fight Pass Austria Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. — DAZN Polonia Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Polsat Sport UFC Fight Pass Dinamarca Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Viaplay Viaplay Noruega Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Viaplay Viaplay Suecia Early prelims: 11:00 p. m. / Prelims: 1:00 a. m. / Principal: 3:00 a. m. Viaplay Viaplay

Los horarios corresponden al inicio de cada bloque y no necesariamente al momento exacto en que comenzará cada pelea. La duración de los combates anteriores puede modificar la hora de salida del siguiente enfrentamiento.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry en Estados Unidos?

Los aficionados de Estados Unidos podrán seguir UFC 330 en directo por Paramount+, plataforma que concentra la transmisión completa del evento. La cartelera principal comenzará a las 9:00 p. m. ET, mientras que las preliminares arrancarán a las 7:00 p. m. ET y los early prelims a las 5:30 p. m. ET.

Una de las novedades de esta etapa de transmisión de UFC en Estados Unidos es que UFC 330 no tendrá un pago por evento adicional. El evento está incluido en la suscripción de Paramount+ y podrá verse en directo y posteriormente bajo demanda.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry en México?

En México, UFC 330 podrá seguirse mediante Paramount+, que ofrecerá la transmisión de la cartelera. Las preliminares están programadas para las 6:00 p. m., mientras que la cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m., hora local.

La plataforma también ofrece la señal en español para UFC, por lo que los espectadores podrán seguir la función con cobertura dirigida al público latinoamericano.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry en Latinoamérica?

Para Latinoamérica, la guía oficial de UFC establece Paramount+ como la plataforma de transmisión para la región, incluido México. En países como Perú, Colombia y Ecuador, la cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m.; en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio será a las 10:00 p. m.

Las diferencias horarias entre países hacen recomendable revisar la tabla antes del evento, especialmente para quienes quieran ver las preliminares o los early prelims.

¿Dónde ver UFC 330: Makhachev vs. Garry en España?

En España, UFC 330 podrá seguirse a través de Eurosport y HBO Max. Los primeros combates están programados para la noche del sábado 15 de agosto, mientras que las preliminares comenzarán a la 1:00 a. m. del domingo 16 y la cartelera principal arrancará a las 3:00 a. m.

El combate de Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani forma parte de las preliminares, por lo que el español deberá entrar al octágono antes de la cartelera principal. La hora exacta de su pelea dependerá de la duración de los enfrentamientos anteriores.

¿Qué canal transmite UFC 330: Makhachev vs. Garry en Reino Unido e Irlanda?

En Reino Unido e Irlanda, la cartelera principal está prevista para las 2:00 a. m. del domingo 16 de agosto. La transmisión estará disponible a través de TNT Sports, mientras que TNT Sports Box Office y UFC Fight Pass figuran entre las opciones de cobertura para los distintos bloques del evento.

Los early prelims comenzarán a las 10:00 p. m. del sábado, seguidos por las preliminares a medianoche.

¿Dónde ver UFC 330: Makhachev vs. Garry en Italia, Alemania y Francia?

Los derechos de UFC cambian de acuerdo con cada mercado europeo. En Francia, la transmisión figura en RMC Sport; en Alemania, DAZN y UFC Fight Pass aparecen entre las opciones señaladas para la cobertura. En Italia, la guía internacional de UFC incluye HBO Max y Discovery+ para los distintos bloques.

En todos estos mercados, la cartelera principal comenzará alrededor de las 3:00 a. m. del domingo 16 de agosto, hora de Europa Central.

Horarios del mundo para ver pelea Islam Makhachev vs. Ian Garry por el UFC 330

Makhachev y Machado Garry encabezarán la cartelera principal de UFC 330. En Estados Unidos, el programa comienza a las 9:00 p. m. ET, pero el combate por el título wélter llegará más tarde, una vez que finalicen las cuatro peleas anteriores.

Como ocurre habitualmente en UFC, no existe una hora exacta para el inicio del combate estelar. En España, las previsiones sitúan la pelea alrededor de las 5:30 a. m. del domingo 16 de agosto; en Perú, el combate se produciría aproximadamente entre las 10:30 p. m. y las 11:30 p. m., dependiendo de cómo avance la cartelera.

PAÍS / REGIÓN CARTELERA PRINCIPAL HORA APROX. DE MAKHACHEV VS. MACHADO GARRY Estados Unidos (ET) 9:00 p. m. 11:30 p. m. aprox. Estados Unidos (PT) 6:00 p. m. 8:30 p. m. aprox. México 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Perú 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Colombia 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Ecuador 8:00 p. m. 10:30 p. m. aprox. Venezuela 9:00 p. m. 11:30 p. m. aprox. Chile 10:00 p. m. 12:30 a. m. aprox. Argentina 10:00 p. m. 12:30 a. m. aprox. España 3:00 a. m. 5:30 a. m. aprox. Reino Unido 2:00 a. m. 4:30 a. m. aprox. Irlanda 2:00 a. m. 4:30 a. m. aprox.

Los horarios de esta tabla son aproximados. La pelea estelar puede comenzar antes o después dependiendo de si los combates previos terminan por decisión, nocaut o sumisión.

Cartelera completa de UFC 330: Makhachev vs. Garry

Cartelera principal

Peso wélter — Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry

— Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry Peso paja femenino — Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson

— Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson Peso ligero — Jalin Turner vs. Kauê Fernandes

— Jalin Turner vs. Kauê Fernandes Peso medio — Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus

— Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus Peso ligero — Edson Barboza vs. Esteban Ribovics

Preliminares

Peso wélter — Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez

— Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez Catchweight — Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin

— Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin Peso medio — Donte Johnson vs. Eric McConico

— Donte Johnson vs. Eric McConico Peso medio — Vicente Luque vs. Tresean Gore

Early prelims

Peso semipesado — Rafael Tobias vs. Lucas Fernando

— Rafael Tobias vs. Lucas Fernando Peso wélter — Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj

— Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj Peso wélter — Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai

UFC confirmó tras los pesajes que los 24 peleadores cumplieron con el proceso oficial y que los 12 combates permanecen programados para UFC 330.