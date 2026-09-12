Jairo Rúa
Jairo Rúa

Septiembre se consolida como uno de los meses más esperados del calendario boxístico, marcado por las grandes funciones que celebran la Independencia de México y el protagonismo de peleadores mexicanos o de ascendencia mexicana. En este contexto, Ryan García vuelve a los cuadriláteros tras conquistar el Campeonato Mundial de peso welter del CMB, en una pelea contra Conor Benn, que concentra la atención de los aficionados al boxeo internacional. ¿Quieres ver la pelea EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y señal streaming online para seguir la cobertura.

¿A qué hora pelea García vs. Benn EN VIVO HOY 12 de septiembre?

Ryan García defenderá su título mundial wélter del CMB ante Conor Benn este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La cartelera principal está programada para comenzar a las 5:00 p. m. en Las Vegas (PT), mientras que las caminatas al ring de la pelea estelar se estiman para alrededor de las 8:00 p. m. PT, sujetas al desarrollo de los combates previos.

País / regiónInicio de cartelera principalHorario estimado de García vs. BennDía de la pelea estelar
Perú7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
México (centro)6:00 p. m.9:00 p. m.Sábado 12
México (Pacífico)5:00 p. m.8:00 p. m.Sábado 12
México (noroeste)4:00 p. m.7:00 p. m.Sábado 12
Colombia7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Ecuador7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Panamá7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Venezuela8:00 p. m.11:00 p. m.Sábado 12
Bolivia8:00 p. m.11:00 p. m.Sábado 12
Chile9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Argentina9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Uruguay9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Paraguay9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Brasil (Brasilia)9:00 p. m.12:00 a. m.Domingo 13
Estados Unidos (Este)8:00 p. m.11:00 p. m.Sábado 12
Estados Unidos (Central)7:00 p. m.10:00 p. m.Sábado 12
Estados Unidos (Montaña)6:00 p. m.9:00 p. m.Sábado 12
Estados Unidos (Pacífico) / Las Vegas5:00 p. m.8:00 p. m.Sábado 12
España peninsular2:00 a. m.5:00 a. m.Domingo 13
Reino Unido e Irlanda1:00 a. m.4:00 a. m.Domingo 13

¿Dónde ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO por TV y Streaming Online?

Ryan García y Conor Benn se enfrentan este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con el título mundial welter del WBC de García en juego. La cartelera principal inicia a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, mientras que las caminatas al ring del combate estelar se estiman para las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT, aunque pueden variar según la duración de las peleas previas.

País o regiónInicio de cartelera principalRyan García vs. Conor Benn: ring walks aprox.TV / streaming oficial
Estados Unidos (Este)Sábado, 8:00 p. m. ETSábado, 11:00 p. m. ETParamount+
Estados Unidos (Centro)Sábado, 7:00 p. m. CTSábado, 10:00 p. m. CTParamount+
Estados Unidos (Montaña)Sábado, 6:00 p. m. MTSábado, 9:00 p. m. MTParamount+
Estados Unidos (Pacífico / Las Vegas)Sábado, 5:00 p. m. PTSábado, 8:00 p. m. PTParamount+
MéxicoSábado, 6:00 p. m. CDMXSábado, 9:00 p. m. CDMXPlataforma local por confirmar
Perú, Colombia, Ecuador, PanamáSábado, 7:00 p. m.Sábado, 10:00 p. m.Plataforma local por confirmar
Venezuela, Bolivia, República DominicanaSábado, 8:00 p. m.Sábado, 11:00 p. m.Plataforma local por confirmar
Argentina, Chile, Paraguay, UruguaySábado, 9:00 p. m.Domingo, 12:00 a. m.Plataforma local por confirmar
BrasilSábado, 9:00 p. m.Domingo, 12:00 a. m.Plataforma local por confirmar
España peninsularDomingo, 2:00 a. m. CESTDomingo, 5:00 a. m. CESTDAZN PPV / DAZN Ultimate Tier
Reino Unido e IrlandaDomingo, 1:00 a. m. BSTDomingo, 4:00 a. m. BSTDAZN PPV / DAZN Ultimate Tier
Resto de mercados habilitados por DAZNSegún huso horario localSegún huso horario localDAZN PPV / DAZN Ultimate Tier

¿Qué está en juego?

El combate enfrenta a Ryan García, campeón mundial wélter del CMB, con el británico Conor Benn. Será la pelea central de una función organizada en Las Vegas, una sede habitual para grandes veladas del boxeo estadounidense y para eventos vinculados al fin de semana de las celebraciones de la Independencia de México.

Para el público de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el horario es especialmente favorable: la transmisión principal comienza a las 7:00 p. m., y el duelo García vs. Benn debería arrancar aproximadamente a las 10:00 p. m.. Como el horario exacto depende de las peleas preliminares y coestelares, conviene conectarse desde las 9:30 p. m. para no perder las presentaciones ni la entrada de los boxeadores.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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