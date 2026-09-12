Septiembre se consolida como uno de los meses más esperados del calendario boxístico, marcado por las grandes funciones que celebran la Independencia de México y el protagonismo de peleadores mexicanos o de ascendencia mexicana. En este contexto, Ryan García vuelve a los cuadriláteros tras conquistar el Campeonato Mundial de peso welter del CMB, en una pelea contra Conor Benn , que concentra la atención de los aficionados al boxeo internacional. ¿Quieres ver la pelea EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y señal streaming online para seguir la cobertura.

¿A qué hora pelea García vs. Benn EN VIVO HOY 12 de septiembre?

Ryan García defenderá su título mundial wélter del CMB ante Conor Benn este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La cartelera principal está programada para comenzar a las 5:00 p. m. en Las Vegas (PT), mientras que las caminatas al ring de la pelea estelar se estiman para alrededor de las 8:00 p. m. PT, sujetas al desarrollo de los combates previos .

País / región Inicio de cartelera principal Horario estimado de García vs. Benn Día de la pelea estelar Perú 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 México (centro) 6:00 p. m. 9:00 p. m. Sábado 12 México (Pacífico) 5:00 p. m. 8:00 p. m. Sábado 12 México (noroeste) 4:00 p. m. 7:00 p. m. Sábado 12 Colombia 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 Ecuador 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 Panamá 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 Venezuela 8:00 p. m. 11:00 p. m. Sábado 12 Bolivia 8:00 p. m. 11:00 p. m. Sábado 12 Chile 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Argentina 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Uruguay 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Paraguay 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Brasil (Brasilia) 9:00 p. m. 12:00 a. m. Domingo 13 Estados Unidos (Este) 8:00 p. m. 11:00 p. m. Sábado 12 Estados Unidos (Central) 7:00 p. m. 10:00 p. m. Sábado 12 Estados Unidos (Montaña) 6:00 p. m. 9:00 p. m. Sábado 12 Estados Unidos (Pacífico) / Las Vegas 5:00 p. m. 8:00 p. m. Sábado 12 España peninsular 2:00 a. m. 5:00 a. m. Domingo 13 Reino Unido e Irlanda 1:00 a. m. 4:00 a. m. Domingo 13

¿Dónde ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO por TV y Streaming Online?

Ryan García y Conor Benn se enfrentan este sábado 12 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con el título mundial welter del WBC de García en juego. La cartelera principal inicia a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, mientras que las caminatas al ring del combate estelar se estiman para las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT, aunque pueden variar según la duración de las peleas previas.

País o región Inicio de cartelera principal Ryan García vs. Conor Benn: ring walks aprox. TV / streaming oficial Estados Unidos (Este) Sábado, 8:00 p. m. ET Sábado, 11:00 p. m. ET Paramount+ Estados Unidos (Centro) Sábado, 7:00 p. m. CT Sábado, 10:00 p. m. CT Paramount+ Estados Unidos (Montaña) Sábado, 6:00 p. m. MT Sábado, 9:00 p. m. MT Paramount+ Estados Unidos (Pacífico / Las Vegas) Sábado, 5:00 p. m. PT Sábado, 8:00 p. m. PT Paramount+ México Sábado, 6:00 p. m. CDMX Sábado, 9:00 p. m. CDMX Plataforma local por confirmar Perú, Colombia, Ecuador, Panamá Sábado, 7:00 p. m. Sábado, 10:00 p. m. Plataforma local por confirmar Venezuela, Bolivia, República Dominicana Sábado, 8:00 p. m. Sábado, 11:00 p. m. Plataforma local por confirmar Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay Sábado, 9:00 p. m. Domingo, 12:00 a. m. Plataforma local por confirmar Brasil Sábado, 9:00 p. m. Domingo, 12:00 a. m. Plataforma local por confirmar España peninsular Domingo, 2:00 a. m. CEST Domingo, 5:00 a. m. CEST DAZN PPV / DAZN Ultimate Tier Reino Unido e Irlanda Domingo, 1:00 a. m. BST Domingo, 4:00 a. m. BST DAZN PPV / DAZN Ultimate Tier Resto de mercados habilitados por DAZN Según huso horario local Según huso horario local DAZN PPV / DAZN Ultimate Tier

¿Qué está en juego?

El combate enfrenta a Ryan García, campeón mundial wélter del CMB, con el británico Conor Benn. Será la pelea central de una función organizada en Las Vegas, una sede habitual para grandes veladas del boxeo estadounidense y para eventos vinculados al fin de semana de las celebraciones de la Independencia de México.

Para el público de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el horario es especialmente favorable: la transmisión principal comienza a las 7:00 p. m., y el duelo García vs. Benn debería arrancar aproximadamente a las 10:00 p. m.. Como el horario exacto depende de las peleas preliminares y coestelares, conviene conectarse desde las 9:30 p. m. para no perder las presentaciones ni la entrada de los boxeadores.