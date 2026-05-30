París Saint-Germain y Arsenal disputarán el título de la UEFA Champions League 2025-26 tras haber dejado en el camino al Bayern Múnich y al Atlético de Madrid en semifinales. Ambos conjuntos prometen un choque vibrante cuando se vean las caras este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. En un horario inédito modificado por la UEFA, el encuentro arrancará a las 10:00 horas del Tiempo del Centro de México (12 p.m. ET y 9 a.m. PT en horario de los Estados Unidos) . ¿Quieres saber en qué canal se transmite en tu país? Aquí te contamos todos los detalles para que puedas ver el pitazo inicial en vivo a través de las señales de TV y los servicios de streaming disponibles en todo el mundo.

En México, el duelo entre PSG y Arsenal será televisado por las pantallas de FOX Sports y TNT Sports, mientras que por streaming se podrá seguir a través de HBO Max y las plataformas de FOX One. Vale la pena recordar que, aunque la UEFA ya anunció que los derechos de transmisión pasarán a ESPN (Disney+) y Paramount+ en un futuro, este cambio se aplicará hasta la temporada 2027-28, por lo que el próximo año el torneo continuará en sus casas actuales.

BUDAPEST (HUNGRÍA), 30/05/2026.- Cobertura oficial de HBO Max y TNT Sports EN VIVO ONLINE para ver el partido entre PSG y Arsenal este sábado 30 de mayo por la final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX / NOÉ YACTAYO

Por otro lado, en los Estados Unidos cuentas con múltiples opciones para ver el París Saint-Germain vs. Arsenal. CBS y Paramount+ llevarán la cobertura en idioma inglés, mientras que Univision, TUDN, DAZN y ViX se encargarán de llevar la señal en español en sus diversas plataformas para la comunidad hispana.

Señal de FOX One EN VIVO para ver la final PSG vs. Arsenal por la definición de la UEFA Champions League 2026, este sábado 30 de mayo desde el Puskas Arena. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

En España, la gran final de la UEFA Champions League se podrá disfrutar de forma gratuita y en señal abierta a través de La 1 de TVE y, por streaming, en RTVE Play. Asimismo, Movistar Plus+ ofrecerá su cobertura completa en territorio español mediante su plataforma online y por el canal M+ Liga de Campeones (disponible en el dial 60 de Movistar y el dial 115 de Orange TV).

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro París Saint-Germain vs. Arsenal será televisado por ESPN y también estará disponible en streaming a través de Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

BUDAPEST (HUNGRÍA), 30/05/2026.- Cobertura oficial de ESPN (Disney Plus Premium) EN VIVO ONLINE para ver el partido entre Arsenal y PSG este sábado 30 de mayo por la final de la UEFA Champions League 2025-26 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA DEPOR.COM / NOÉ YACTAYO

¿Qué canal transmite PSG vs. Arsenal por final de la Champions League 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING Estados Unidos 12 p.m. ET / 9 a.m. PT CBS Golazo y Univision DAZN, ViX Plus, CBS Sports, Paramount Plus, Univision Now y TUDN USA México 10:00 TNT Sports y FOX Sports HBO Max y FOX One Costa Rica 10:00 ESPN Disney Plus Premium El Salvador 10:00 ESPN Disney Plus Premium Nicaragua 10:00 ESPN Disney Plus Premium Honduras 10:00 ESPN Disney Plus Premium Guatemala 10:00 ESPN Disney Plus Premium Ecuador 11:00 ESPN Disney Plus Premium Perú 11:00 ESPN Disney Plus Premium Colombia 11:00 ESPN Disney Plus Premium Panamá 11:00 ESPN Disney Plus Premium Chile 12:00 ESPN Disney Plus Premium Rep. Dominicana 12:00 ESPN Disney Plus Premium Puerto Rico 12:00 ESPN Disney Plus Premium Cuba 12:00 Tele Rebelde -Disney Plus Premium Venezuela 12:00 ESPN Disney Plus Premium Bolivia 12:00 ESPN Disney Plus Premium Paraguay 12:00 ESPN Disney Plus Premium Argentina 13:00 ESPN Disney Plus Premium Uruguay 13:00 ESPN Disney Plus Premium Brasil 13:00 SBT y TNT Sports HBO Max España 18:00 TVE La 1 HD y Movistar+ Liga de Campeones RTVE Play y Movistar Plus

¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026?

México: 10:00

Costa Rica: 10:00

El Salvador: 10:00

Nicaragua: 10:00

Guatemala: 10:00

Honduras: 10:00

Ecuador: 11:00

Colombia: 11:00

Perú: 11:00

Panamá: 11:00

Venezuela: 12:00

Chile: 12:00

Cuba: 12:00

Canadá: 12:00

Bolivia: 12:00

República Dominicana: 12:00

Puerto Rico: 12:00

Paraguay: 12:00

Argentina: 13:00

Uruguay: 13:00

Brasil: 13:00

Reino Unido: 17:00

Portugal: 17:00

España: 18:00 (Islas Canarias: 17:00)

Italia: 18:00

Alemania: 18:00

Francia: 18:00

Países Bajos: 18:00

Horario en Estados Unidos (ET, CT, MT, PT)

Estados Unidos (ET): 12 p.m. en Florida (Miami), Nueva York (NYC), Georgia (Atlanta) y Pensilvania (Filadelfia)

12 p.m. en Florida (Miami), Nueva York (NYC), Georgia (Atlanta) y Pensilvania (Filadelfia) Estados Unidos (CT): 11 a.m. en Texas (Houston), Illinois (Chicago), Luisiana (Nueva Orleans) y Misuri (San Luis)

11 a.m. en Texas (Houston), Illinois (Chicago), Luisiana (Nueva Orleans) y Misuri (San Luis) Estados Unidos (MT): 10 a.m. en Colorado (Denver), Utah (Salt Lake City) y Nuevo México (Albuquerque)

10 a.m. en Colorado (Denver), Utah (Salt Lake City) y Nuevo México (Albuquerque) Estados Unidos (PT): 9 a.m. en California (Los Ángeles), Washington (Seattle), Nevada (Las Vegas) y Arizona (Phoenix)

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se podrá ver EN VIVO este sábado 30 de mayo desde las 12 p.m. ET y 9 a.m. PT. La transmisión en español estará disponible a través de TUDN y ViX, mientras que en inglés podrá seguirse por Paramount+. Además, DAZN y Amazon Prime Video ofrecerán cobertura vía streaming para distintos dispositivos. El partido se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en México?

En México, el partido PSG vs. Arsenal por la final de Champions League 2026 comenzará a las 10:00 horas del Centro de México este sábado 30 de mayo. La transmisión oficial estará disponible mediante FOX One, HBO Max y TNT Sports. La definición del título europeo se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Argentina?

En Argentina, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal podrá verse EN VIVO este sábado 30 de mayo desde las 13:00 horas. ESPN y FOX Sports transmitirán el encuentro por televisión, mientras que Disney Plus Premium ofrecerá la señal vía streaming. El partido se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Brasil?

En Brasil, el encuentro entre PSG y Arsenal comenzará a las 13h00 de Brasilia este sábado 30 de mayo. Los aficionados podrán seguir la transmisión EN VIVO por TNT Sports y TNT Go, además de plataformas como Max, Claro TV, Sky Plus, Vivo Play y Zapping. La final tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en España?

En España, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se disputará este sábado 30 de mayo desde las 18:00 horas peninsulares. La transmisión estará disponible mediante RTVE Play, TVE La 1 HD, Movistar Liga de Campeones, Orange TV, Movistar y Movistar Plus+. El encuentro se celebrará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Perú?

En Perú, el PSG vs. Arsenal por la final de Champions League 2026 comenzará a las 11:00 a.m. de este sábado 30 de mayo. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium. El duelo se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Colombia?

En Colombia, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se podrá ver EN VIVO este sábado 30 de mayo desde las 11:00 a.m. por ESPN y Disney Plus Premium. El partido tendrá como escenario el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Chile?

En Chile, el encuentro PSG vs. Arsenal comenzará a las 12:00 horas este sábado 30 de mayo. ESPN transmitirá el partido por televisión y Disney Plus Premium lo ofrecerá vía streaming. La sede será el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Uruguay?

En Uruguay, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se jugará desde las 13:00 horas. La cobertura estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium. El encuentro se celebrará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido PSG vs. Arsenal comenzará a las 12:00 p.m. este sábado 30 de mayo. Los aficionados podrán seguir la transmisión EN VIVO por ESPN y Disney Plus Premium. La final se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Bolivia?

En Bolivia, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se podrá ver EN VIVO este sábado 30 de mayo desde las 12:00 horas. La transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney Plus Premium. El partido se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el PSG vs. Arsenal comenzará a las 11:00 a.m. este sábado 30 de mayo. Los aficionados podrán seguir la transmisión EN VIVO por ESPN en televisión y Disney Plus Premium vía streaming. La final se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Paraguay?

En Paraguay, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se jugará desde las 12:00 horas este sábado 30 de mayo. La transmisión estará disponible por ESPN y FOX Sports, mientras que Disney Plus Premium ofrecerá la cobertura en streaming. El encuentro tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido PSG vs. Arsenal comenzará a las 10:00 a.m. este sábado 30 de mayo. La transmisión EN VIVO estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium. La final se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Panamá?

En Panamá, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se podrá ver EN VIVO desde las 11:00 a.m. por ESPN y Disney Plus Premium. El encuentro se jugará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el PSG vs. Arsenal comenzará a las 10:00 a.m. este sábado 30 de mayo. Los aficionados podrán seguir la transmisión EN VIVO mediante ESPN y Disney Plus Premium. La gran final europea se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido PSG vs. Arsenal por la final de Champions League 2026 se jugará desde las 10:00 a.m. este sábado 30 de mayo. La transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney Plus Premium. El encuentro se celebrará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal comenzará a las 10:00 a.m. este sábado 30 de mayo. Los aficionados podrán verla EN VIVO mediante ESPN y Disney Plus Premium. El partido tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el encuentro PSG vs. Arsenal comenzará a las 10:00 a.m. este sábado 30 de mayo. La transmisión EN VIVO estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium. La definición del título europeo se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal se disputará desde las 12:00 p.m. este sábado 30 de mayo. Los aficionados podrán seguir la transmisión por ESPN y Disney Plus Premium. El encuentro tendrá como sede el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el PSG vs. Arsenal por la final de Champions League 2026 comenzará a las 12:00 p.m. este sábado 30 de mayo. La transmisión EN VIVO estará disponible mediante ViX para todo el territorio puertorriqueño. El partido se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

¿En qué canal transmite PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por la final de Champions League 2026 en Cuba?

En Cuba, la final de Champions League 2026 entre PSG y Arsenal podrá verse EN VIVO este sábado 30 de mayo desde las 11:00 a.m. mediante la señal de Tele Rebelde. El encuentro se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Horario, TV y dónde ver en vivo París Saint-Germain vs. Arsenal por final de la Champions League 2026

Fecha : Sábado 30 de mayo de 2026

: Sábado 30 de mayo de 2026 Partido : PSG vs. Arsenal, final de la UEFA Champions League 2025-26

: PSG vs. Arsenal, final de la UEFA Champions League 2025-26 Horario : 10:00 (MEX); 12 p.m. ET y 9 a.m. PT (EE.UU.); 11:00 (PER, COL, ECU); 12:00 (VEN, BOL, CHI); 13:00 (ARG, URU, BRA); 18:00 (ESP - CEST)

: 10:00 (MEX); 12 p.m. ET y 9 a.m. PT (EE.UU.); 11:00 (PER, COL, ECU); 12:00 (VEN, BOL, CHI); 13:00 (ARG, URU, BRA); 18:00 (ESP - CEST) TV y Streaming : ESPN, Disney Plus, FOX Sports, FOX One, TNT Sports, HBO Max, CBS Golazo, Univision, TUDN USA, DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney Plus, FOX Sports, FOX One, TNT Sports, HBO Max, CBS Golazo, Univision, TUDN USA, DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Puskás Aréna de Budapest, Hungría

FAQ: Preguntas frecuentes del PSG vs. Arsenal por final de Champions League 2026

1. ¿Cuándo y dónde se juega la final PSG vs Arsenal?

La final de la Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal se juega el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.El partido comienza a las 18:00 HEC (16:00 GMT), con horarios de TV adaptados a cada país de Latinoamérica y Europa.

2. ¿Cuál es el horario de PSG vs Arsenal en mi país?

La UEFA fijó el inicio del encuentro a las 16:00 GMT, lo que supone las 18:00 en Budapest.En Sudamérica, la final se verá a las 13:00 (Argentina/Uruguay), 12:00 (Chile) y 11:00 (Ecuador, Colombia, Perú), mientras que en México suele ajustarse en torno al mediodía según la zona horaria.

3. ¿Dónde ver PSG vs Arsenal por TV y streaming?

En Sudamérica, la final se transmite en vivo a través del Plan Premium de Disney+, que tiene los derechos de la Champions League 2025/26 en la región.En otros territorios, la emisión depende de los acuerdos locales: en España y gran parte de Europa se ofrece por los socios televisivos oficiales de UEFA, mientras que en Estados Unidos va por plataformas con derechos de Champions; se recomienda verificar la guía de programación local.

4. ¿Cuáles son las posibles alineaciones de PSG y Arsenal para la final?

El PSG podría formar con Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé y Doué.El Arsenal presentaría a Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres y Trossard, con dudas de Arteta principalmente en el lateral derecho y en el centro del campo.

5. ¿Qué estilos de juego enfrentarán PSG y Arsenal?

El PSG de Luis Enrique se caracteriza por la presión alta, la posesión del balón y una verticalidad extrema, con talentos como Vitinha, Dembélé, Kvaratskhelia y Doué brillando en un engranaje muy automatizado.El Arsenal de Mikel Arteta apuesta por una solidez defensiva férrea con Raya, Gabriel y Saliba como pilares, y un ataque explosivo que busca castigar en transición con Saka, Trossard y Gyökeres.

6. ¿Qué se juega cada equipo en esta final?

El PSG aspira a revalidar el título de Champions y convertirse en la referencia continental, cerrando definitivamente el complejo europeo que arrastraba antes de la llegada de Luis Enrique.El Arsenal, con solo una Recopa de Europa en su historial, puede iniciar una nueva era si conquista la Champions y redondea un posible doblete con la Premier League, lo que sería la mejor temporada de su historia.

7. ¿Quién es el árbitro de la final PSG vs Arsenal?

El alemán Daniel Siebert fue designado por la UEFA como árbitro principal de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest.Estará acompañado por un equipo arbitral también europeo designado específicamente para esta final por el comité de árbitros de la UEFA.

TL;DR de la final de Champions League 2026

🏟️ Sede: Puskás Aréna, Budapest; final de la Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal.

Puskás Aréna, Budapest; final de la Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal. ⏰ Horario: 18:00 HEC (16:00 GMT); 13:00 ARG/URU, 12:00 CHI, 11:00 ECU/COL/PER.

18:00 HEC (16:00 GMT); 13:00 ARG/URU, 12:00 CHI, 11:00 ECU/COL/PER. 🏆 Narrativa PSG: vigente campeón que busca revalidar título y consolidar la era Luis Enrique con su fútbol de presión, posesión y verticalidad máxima.

vigente campeón que busca revalidar título y consolidar la era Luis Enrique con su fútbol de presión, posesión y verticalidad máxima. 🔴 Narrativa Arsenal: final histórica con opción de doblete Premier–Champions y la oportunidad de inaugurar una nueva etapa de grandeza europea para los ‘Gunners’.

final histórica con opción de doblete Premier–Champions y la oportunidad de inaugurar una nueva etapa de grandeza europea para los ‘Gunners’. ⭐ Figuras PSG: Vitinha, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Pacho, Hakimi y Nuno Mendes, en un once que juega “de memoria”.

Vitinha, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Pacho, Hakimi y Nuno Mendes, en un once que juega “de memoria”. 🛡️ Figuras Arsenal: David Raya, Gabriel, Saliba, Rice, Saka y un bloque muy sólido atrás que es el que menos goles encaja.

David Raya, Gabriel, Saliba, Rice, Saka y un bloque muy sólido atrás que es el que menos goles encaja. 📋 Alineaciones probables: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué (PSG) / Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres, Trossard (Arsenal).

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Doué (PSG) / Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres, Trossard (Arsenal). 👨‍⚖️ Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).

BUDAPEST, HUNGRÍA (30/05/2026),- París Saint-Germain y Arsenal FC sostendrán un vibrante partido por el título de la UEFA Champions League 2025-26. Ambos equipos se citan en la gran final a disputarse en el Puskás Arena de Budapest. Sigue la transmisión en vivo online gratis por ESPN HD, ESPN 2, Disney Plus Premium, TNT Sports, HBO Max, DAZN, FOX One, TUDN, CBS Sports, TVE La 1 HD, RTVE Play, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones. VIDEO DE X: @PSG_ESPANOL