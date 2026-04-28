El vigente campeón, París Saint-Germain, comandado por Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, se prepara para un choque de alto voltaje ante el poderoso Bayern Múnich de Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026. El esperado duelo se disputará este martes 28 de abril (13:00 horas del Tiempo de Centro de México; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Parque de los Príncipes de París, escenario de una batalla que promete emociones al límite. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el juego de la Liga de Campeones? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre PSG y Bayern Múnich podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video.

PARÍS (FRANCIA), 28/04/2026.- Cobertura oficial de DAZN EN VIVO EN DIRECTO para mirar el partido entre PSG y Bayern Múnich este martes 28 de abril por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2026 desde el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia. FOTO DE FRANCK FIFE PARA AFP / FRANCK FIFE

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro París Saint-Germain vs. Bayern Múnich será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

PARÍS (FRANCIA), 28/04/2026.- Cobertura de oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver el partido entre PSG y Bayern Múnich, con Luis Díaz, por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 desde el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO / NOÉ YACTAYO

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich.

Movistar Plus emite en directo el partido entre PSG y Bayern Múnich para los seguidores de la Liga de Campeones. Te indicamos dónde encontrar la transmisión por televisión y las opciones online para ver el fútbol europeo hoy. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Qué canal transmite PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1 Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México 13:00 TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video Costa Rica 13:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 15:00 ViX Rep. Dominicana 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 15:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Uruguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 16:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se podrá ver en vivo con narración en español mediante TUDN y la plataforma ViX, mientras que en inglés estará disponible en el servicio de streaming Paramount+; además, DAZN y Amazon Prime Video también ofrecerán la transmisión oficial del encuentro en territorio estadounidense, tanto en Smart TV como en dispositivos móviles.

TUDN

ViX

Paramount+

DAZN

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, los aficionados podrán seguir el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 a través de la señal de ViX, plataforma que cuenta con los derechos oficiales para transmitir el encuentro en vivo y online para el público puertorriqueño.

ViX

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Canadá?

En Canadá, el duelo entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de DAZN y Amazon Prime Video, servicios de streaming que emitirán el partido en exclusividad para el territorio canadiense.

DAZN

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en España?

En España, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se transmitirá en directo a través de Movistar Liga de Campeones y las señales de Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde París.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Movistar Plus+

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en México?

En México, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por TNT Sports en TV de paga, mientras que en streaming se podrá ver mediante HBO Max y Amazon Prime Video, plataformas que cuentan con los derechos del torneo europeo para el territorio mexicano.

TNT Sports

HBO Max

Amazon Prime Video

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Argentina?

En Argentina, el PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión por cable y satélite, mientras que FOX Sports también brindará una cobertura especial del partido; además, el duelo estará disponible en streaming por Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para la región.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la competencia para el país, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Brasil?

En Brasil, el enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League 2026 contará con una amplia oferta: se verá EN VIVO por TNT Sports y TNT Go, y además estará disponible en servicios de TV y streaming como Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus y Vivo Play, que distribuirán la señal oficial del encuentro.

TNT Sports

TNT Go

Zapping

Claro TV

Max

Sky Plus

Vivo Play

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Chile?

En Chile, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se podrá ver EN VIVO a través de ESPN en televisión de pago y mediante Disney Plus Premium en streaming, que transmitirá el encuentro para suscriptores chilenos.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Colombia?

En Colombia, el duelo PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en TV de paga y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes prefieran seguirlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en televisión y también estará disponible en la plataforma Disney Plus Premium para su transmisión online.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Cuba?

En Cuba, el encuentro PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de la señal del canal Tele Rebelde, que emitirá el partido para todo el territorio nacional.

Tele Rebelde

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV por suscripción y estará disponible en Disney Plus Premium para quienes opten por verlo vía streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en El Salvador?

En El Salvador, los aficionados podrán ver EN VIVO el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 a través de ESPN en televisión y Disney Plus Premium en streaming, que comparten la cobertura de la competencia en la región.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en TV de paga y estará disponible mediante Disney Plus Premium para su visualización online.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Honduras?

En Honduras, el encuentro PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se verá EN VIVO gracias a la señal de ESPN y a la plataforma Disney Plus Premium, que emitirá el partido para sus suscriptores en el país.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO a través de ESPN en televisión y por Disney Plus Premium para quienes prefieran la opción de streaming.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Panamá?

En Panamá, el duelo PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se verá EN VIVO mediante la señal de ESPN en TV de pago y en la plataforma Disney Plus Premium en streaming, que cuentan con los derechos del torneo en este país.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN y FOX Sports en televisión, mientras que Disney Plus Premium ofrecerá la señal en streaming para suscriptores paraguayos.

ESPN

FOX Sports

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Perú?

En Perú, el PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se verá EN VIVO a través de ESPN en TV de pago, y también estará habilitada la transmisión online mediante Disney Plus Premium, que comparte los derechos con ESPN para el territorio peruano.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN en televisión y podrá verse vía streaming en Disney Plus Premium, que cubre el encuentro para la región caribeña.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se transmitirá EN VIVO mediante ESPN en TV de pago y a través de Disney Plus Premium en streaming, donde se ofrecerá la señal oficial del encuentro.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy por Champions League 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el duelo PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 se verá EN VIVO por ESPN en televisión y estará disponible vía streaming en Disney Plus Premium, plataforma que compartirá la cobertura con la cadena deportiva.

ESPN

Disney Plus Premium

¿A qué hora juega el París Saint-Germain vs. Bayern Múnich por Champions League 2026?

México: 13:00

Costa Rica: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Guatemala: 13:00

Honduras: 13:00

Perú: 14:00

Panamá: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Venezuela: 15:00

Chile: 15:00

Venezuela: 15:00

Puerto Rico: 15:00

Rep. Dominicana: 15:00

Bolivia: 15:00

Paraguay: 15:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Reino Unido: 20:00

Alemania: 21:00

España: 21:00

Italia: 21:00

Francia: 21:00

Horarios en Estados Unidos

Estados Unidos (ET): 3 p.m. en Nueva York, Miami, Washington D. C.

Estados Unidos (CT): 2 p.m. en Chicago, Dallas, Houston

Estados Unidos (MT): 1 p.m. en Denver, Salt Lake City

Estados Unidos (PT): 12 p.m. en Los Ángeles, San Francisco, Seattle

Horario, TV y dónde ver en vivo el PSG vs. Bayern Múnich por Champions League 2025-26

Fecha : Martes 28 de abril 2026

: Martes 28 de abril 2026 Partido : PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de la semifinal de la Champions League 2025-26

: PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de la semifinal de la Champions League 2025-26 Hora : 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)

: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI) Canales TV : ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming : Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), TNT Sports, HBO Max, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN

: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), TNT Sports, HBO Max, FOX Sports, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, ViX Premium, TUDN y DAZN Estadio: Parque de los Príncipes de París, Francia

TL;DR del PSG vs. Bayern Múnich (semifinal Champions 2026)

PSG recibe al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes por la ida de una semifinal de Champions que muchos etiquetan como “final anticipada”.

El PSG llega como vigente campeón de Europa y después de una serie muy sólida en cuartos de final, con la presión de sacar ventaja en casa.

Bayern Múnich arriba tras eliminar a un gigante europeo en una eliminatoria cargada de goles, confiando en su pegada y en cerrar la serie en el Allianz Arena.

La serie es a ida y vuelta: cuenta el marcador global y, si hay empate, habrá prórroga y penales para definir al finalista.

Es uno de los cruces estrella del torneo por nivel de plantillas, estrellas en cancha e historial reciente entre ambos clubes.

Preguntas frecuentes del PSG vs. Bayern Múnich, semifinal de Champions League 2026

1. ¿Qué partido se juega entre PSG y Bayern Múnich?

Se juega el duelo de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, una eliminatoria considerada por muchos como una “final adelantada”.

2. ¿Cuándo se juega el PSG vs. Bayern por la semifinal de la Champions 2026?

El partido de ida entre PSG y Bayern Múnich se disputa el martes 28 de abril de 2026.

3. ¿A qué hora es el PSG vs. Bayern Múnich?

El encuentro comienza a las 21:00 hora local en París. Según el huso horario, se juega a las 16:00 en Argentina, 15:00 en la costa Este de Estados Unidos y 13:00 en Ciudad de México.

4. ¿Dónde se juega el partido de ida PSG vs. Bayern?

El partido de ida se juega en el Parque de los Príncipes, estadio del Paris Saint-Germain en París, Francia.

5. ¿Cuándo es el partido de vuelta Bayern vs. PSG?

El duelo de vuelta se disputará el miércoles 6 de mayo de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.

6. ¿Qué canal transmite el PSG vs. Bayern Múnich?

De acuerdo con la información disponible en medios deportivos, la transmisión para varios países de habla hispana se realizará a través de HBO Max y TNT Sports.En otros territorios europeos, el partido suele emitirse por los operadores oficiales de derechos de la Champions League, dependiendo del país.

7. ¿Se puede ver PSG vs. Bayern online por streaming?

Sí, el partido se podrá ver en streaming a través de la plataforma HBO Max en los países donde tenga los derechos de la Champions, además de las plataformas digitales asociadas a TNT Sports.

8. ¿Qué se juega PSG en esta semifinal?

PSG, vigente campeón de la Champions, busca el pase a la final de Budapest y sueña con el bicampeonato tras eliminar a Liverpool por un global de 4-0 en cuartos de final.

9. ¿Qué se juega Bayern Múnich en esta serie?

Bayern Múnich llega tras eliminar al Real Madrid con un global de 6-4, consolidándose como uno de los grandes candidatos al título y buscando volver a una final de Champions.

10. ¿Cuántas veces PSG y Bayern han llegado a semifinales de Champions?

Bayern disputa su 14.ª semifinal de Champions desde 1992-93, siendo el segundo club con más presencias en esta instancia, sólo por detrás del Real Madrid. PSG es el primer club francés en alcanzar las semifinales en tres temporadas consecutivas y aspira a revalidar el título.

11. ¿Cómo llega PSG a la semifinal?

PSG llega como campeón defensor, después de dejar en el camino a Liverpool con un contundente 4-0 en el global de cuartos, y con Luis Enrique consolidando una idea ofensiva que busca dominar en casa.

12. ¿Cómo llega Bayern Múnich a la semifinal?

Bayern llega en un gran momento anímico tras eliminar al Real Madrid en una eliminatoria de muchos goles (6-4 global), con un ataque muy productivo y la dirección técnica de Vincent Kompany.

13. ¿Dónde será la final de la Champions League 2026 si PSG o Bayern avanzan?

La final de la Champions League 2025-26 se jugará en la ciudad de Budapest, sede que espera al ganador de esta eliminatoria para disputar el título europeo.

14. ¿Cuál es el historial reciente entre PSG y Bayern en la Champions?

En la Champions League 2025-26 ya se enfrentaron en la fase de liga, con triunfo 1-2 de Bayern en París. Además, el conjunto alemán domina el historial reciente en el torneo, con cinco victorias en los últimos cinco duelos ante el equipo parisino.

15. ¿Cuál es el formato de la semifinal PSG vs. Bayern?

La semifinal se juega a ida y vuelta, con un partido en París y otro en Múnich; avanza a la final el equipo que obtenga mejor resultado en el marcador global. En caso de igualdad en el global, la serie se define con prórroga y, de ser necesario, penales según el reglamento vigente de la UEFA.

16. ¿Habrá público en el Parque de los Príncipes?

Sí, el encuentro se disputará con público, respetando la normativa local y las disposiciones de UEFA para partidos de la Champions League 2025-26.

17. ¿Qué bajas o ausencias podrían tener PSG y Bayern?

Los reportes previos indican que ambos equipos llegan con algunas bajas por lesión, aunque los entrenadores Luis Enrique y Kompany reservarán a la mayoría de sus figuras para este cruce. Los detalles exactos de lesionados y descartados suelen confirmarse en las horas previas al partido.

18. ¿Cuáles podrían ser las alineaciones probables del PSG vs. Bayern?

En la previa se manejan alineaciones probables con los planteles estelares de ambos equipos, incorporando a sus principales figuras ofensivas y algunos cambios obligados por lesiones. Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del inicio del partido.

19. ¿Por qué se considera una “final anticipada”?

Porque se enfrentan dos de los planteles más poderosos de Europa, con historia reciente de títulos, estrellas internacionales y gran poder ofensivo, lo que hace que muchos vean esta llave como la más atractiva de la competición.

20. ¿Qué necesita cada equipo para llegar a la final?

PSG buscará sacar ventaja en casa para viajar a Múnich con margen en el global, apostando a su fortaleza como local y a la experiencia reciente en instancias decisivas. Bayern intentará marcar fuera de casa y llevar la definición a su estadio, donde suele hacerse fuerte con el apoyo de su afición.

París Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich miden fuerzas por la ida de la semifinales de la UEFA Champions League 2026. El juego se llevará a cabo este martes 28 de abril, a partir de las 13:00 horas del Tiempo de Centro (3 p.m. ET / 12 p.m. PT; 16:00 de Buenos Aires), en el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia. Sigue la transmisión oficial del partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO a través de ESPN, Disney Plus Premium, TNT Sports, DAZN, Movistar Liga de Campeones, ViX, FOX Sports y TUDN USA. (VIDEO de X: @PSG_English)