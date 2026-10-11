Por la Fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026, Pumas UNAM y Cruz Azul medirán fuerzas este domingo 11 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario. Si no te quieres perder el partido, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Pumas UNAM vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que veas el juego Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este domingo 11 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 3:00 am del lunes 12 de octubre

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Pumas UNAM vs. Cruz Azul?

Este domingo 11 de octubre se podrá ver el Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

Panamá: TUDN

Puerto Rico: ViX

Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)