Barcelona y Real Madrid vuelven a cruzar sus caminos en un clásico que puede cambiar el rumbo de LaLiga y encender la pasión de millones de aficionados. En el Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana buscará hacer valer su localía, mientras el equipo blanco intentará imponer su jerarquía en una batalla donde cada detalle cuenta. Con Lamine Yamal y Kylian Mbappé como protagonistas, el duelo promete fútbol de alto voltaje y emociones hasta el final. Los hinchas podrán seguir el partido en vivo por televisión y streaming, según las opciones disponibles en cada país.

TL;DR del clásico FC Barcelona vs. Real Madrid

Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid.

FC Barcelona vs. Real Madrid. Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Competición: LaLiga 2026-2027.

LaLiga 2026-2027. Hora en España: 21:00.

21:00. Estadio: Spotify Camp Nou.

Spotify Camp Nou. Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App, según la distribución indicada.

ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App, según la distribución indicada. México y parte de Centroamérica: SKY Sports y SKY Plus.

SKY Sports y SKY Plus. Sudamérica: DIRECTV Sports (DSports) y DGO en los países indicados; TiGo Sports en Bolivia y Paraguay.

DIRECTV Sports (DSports) y DGO en los países indicados; TiGo Sports en Bolivia y Paraguay. España: Movistar LaLiga TV, Movistar Plus y las opciones de Orange TV incluidas en la programación.

Movistar LaLiga TV, Movistar Plus y las opciones de Orange TV incluidas en la programación. Streaming: las plataformas disponibles dependen del país y del servicio correspondiente.

En Estados Unidos y Puerto Rico, los aficionados podrán seguir el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid a través de las opciones de transmisión indicadas para estos mercados. La cobertura incluye a señales como ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV, con alternativas para quienes prefieren ver el partido por televisión o mediante streaming. El encuentro reunirá nuevamente a dos de los clubes más seguidos del fútbol mundial, con figuras como Lamine Yamal y Kylian Mbappé entre los principales atractivos.

En México y varios países de Centroamérica, entre ellos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, el partido estará disponible a través de SKY Sports y SKY Plus. En República Dominicana también figuran estos servicios entre las opciones de transmisión, mientras que en Cuba los aficionados podrán seguir el encuentro por Tele Rebelde. De esta manera, los seguidores de la región tendrán alternativas para acompañar uno de los partidos más esperados de LaLiga.

En Sudamérica, la transmisión del clásico estará disponible por DIRECTV Sports (DSports) y DGO en países como Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela. En Europa, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de los servicios asignados a cada mercado, entre ellos Movistar Plus en España, Premier Sports en Reino Unido, DAZN Deutschland en Alemania y DAZN Italia en Italia.

¿En qué canal transmite el clásico Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2026?

El clásico entre FC Barcelona y Real Madrid se disputará el domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou, por LaLiga. El encuentro comenzará a las 21:00 en España peninsular, con horarios diferentes en América y otras regiones. La transmisión estará disponible mediante los canales de televisión y las plataformas digitales indicados para cada territorio.

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING España 21:00 Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV, Orange TV Libre (Fútbol 1) y Movistar Plus Estados Unidos 4 p. m. ET / 1 p. m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 14:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 14:00 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 14:00 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 14:00 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 14:00 SKY Sports y SKY Plus Honduras 14:00 SKY Sports y SKY Plus Perú 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Colombia 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Ecuador 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Canadá (Toronto y Montreal) 16:00 fuboTV Cuba 16:00 Tele Rebelde Panamá 15:00 SKY Sports y SKY Plus Puerto Rico 16:00 ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App República Dominicana 16:00 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Bolivia 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Chile 17:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Paraguay 17:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Uruguay 17:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Argentina 17:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Brasil 17:00 ESPN y Disney+ Premium Reino Unido 20:00 TNT Sports 1, discovery+ y Discovery+ App Alemania 21:00 DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL Francia 21:00 L’Équipe Live Foot Italia 21:00 DAZN Italia, Italia 1 e Infinity+

¿A qué hora inicia el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2026?

Horarios en el mundo

21:00 en España, Italia, Alemania y Francia.

20:00 en Reino Unido, Irlanda y Portugal.

17:00 en Argentina, Chile continental, Uruguay, Paraguay y Brasilia.

16:00 en Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Cuba y República Dominicana.

15:00 en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá.

14:00 en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En Estados Unidos

4 p. m. ET.

3 p. m. CT.

2 p. m. MT.

1 p. m. PT.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Estados Unidos?

ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App son las opciones de transmisión indicadas para Estados Unidos. Los espectadores pueden seguir el partido por televisión a través de las señales disponibles y acceder a las alternativas digitales mediante los servicios correspondientes.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en México?

SKY Sports y SKY Plus transmitirán el encuentro en México. Los aficionados podrán seguir el clásico por televisión o mediante la plataforma digital de Sky, según el servicio contratado.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el clásico se podrá seguir por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App. Estas opciones permiten acceder a la transmisión por televisión y mediante servicios digitales.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Guatemala?

SKY Sports y SKY Plus son las opciones indicadas para seguir el partido en Guatemala. Los espectadores podrán acceder a la señal a través de los servicios de televisión y streaming de Sky.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en El Salvador?

Los aficionados de El Salvador podrán ver Barcelona vs. Real Madrid por SKY Sports y SKY Plus. Ambas opciones forman parte de la oferta de transmisión consignada para el mercado salvadoreño.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Honduras?

En Honduras, el encuentro se podrá seguir por SKY Sports, SKY Plus y ViX Premium (Tigo), de acuerdo con los servicios indicados para este territorio.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Nicaragua?

SKY Sports y SKY Plus son las opciones de transmisión consignadas para Nicaragua. Los aficionados podrán acceder al encuentro mediante los servicios de Sky disponibles en el país.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Costa Rica?

En Costa Rica, el clásico se podrá seguir por SKY Sports y SKY Plus, tanto a través de las opciones de televisión disponibles como mediante el servicio digital de Sky.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Panamá?

SKY Sports y SKY Plus transmitirán el encuentro en Panamá. Los aficionados podrán utilizar las opciones de televisión y streaming correspondientes a estos servicios.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en República Dominicana?

Los espectadores de República Dominicana podrán seguir el clásico mediante SKY Sports y SKY Plus, las opciones consignadas para la transmisión del partido en este mercado.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Cuba?

En Cuba, la transmisión del clásico estará disponible por Tele Rebelde, canal de televisión abierta que ofrece cobertura de acontecimientos deportivos.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Colombia?

DIRECTV Sports (DSports), en los canales 610 SD y 1610 HD, y DIRECTV Go (DGO) son las opciones indicadas para seguir el partido en Colombia. La señal deportiva está disponible para los usuarios de DIRECTV, mientras que DGO ofrece acceso mediante streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Argentina?

En Argentina, el encuentro se podrá ver por DSports, en los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV, y mediante DGO. Estas opciones permiten seguir el clásico por televisión y a través de la plataforma digital.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido por DSports, en los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV, y mediante DGO. La plataforma digital permite acceder a la transmisión desde dispositivos compatibles.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Chile?

En Chile, el clásico se podrá seguir por DSports y DGO, según la distribución consignada para el encuentro. Estas alternativas permiten acceder a la señal deportiva por televisión y mediante streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Uruguay?

DSports, en los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV, y DGO son las opciones indicadas para Uruguay. Los espectadores podrán seguir el clásico por televisión o a través de la plataforma digital.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Paraguay?

DIRECTV Sports (DSports), en los canales 610 SD y 1610 HD, y DIRECTV Go (DGO) son las opciones indicadas para seguir el partido en Paraguay. La señal deportiva está disponible para los usuarios de DIRECTV, mientras que DGO ofrece acceso mediante streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Bolivia?

DIRECTV Sports (DSports), en los canales 610 SD y 1610 HD, y DIRECTV Go (DGO) son las opciones indicadas para seguir el partido en Bolivia. La señal deportiva está disponible para los usuarios de DIRECTV, mientras que DGO ofrece acceso mediante streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Ecuador?

En Ecuador, el partido se podrá seguir por DSports, en los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV, y mediante DGO. Estas opciones permiten acceder al encuentro por televisión y streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán ver el encuentro por DSports y DGO, según la distribución consignada para el país. La señal deportiva ofrece una alternativa televisiva, mientras que DGO permite acceder al partido mediante streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en España?

En España, el clásico se podrá seguir mediante Movistar LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar y las opciones de Orange TV incluidas en la programación. La oferta contempla señales televisivas y servicios digitales para seguir el partido.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid

1. ¿Qué es el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid?

El Clásico es el nombre con el que se conoce a los partidos oficiales entre FC Barcelona y Real Madrid. La rivalidad reúne a dos de los clubes más reconocidos del fútbol español y genera una enorme atención internacional por su historia, sus figuras y su impacto en las competiciones.

2. ¿Cuántos clásicos oficiales se han disputado en total?

El recuento histórico recopilado en el material de referencia señala 263 partidos oficiales desde el primer enfrentamiento de 1902. Para publicar una cifra actualizada, el registro debe corresponder a la fecha de corte elegida y a las competiciones incluidas.

3. ¿Quién ha ganado más clásicos en la historia?

El balance histórico incluido en el material de referencia sitúa al Real Madrid por delante por un margen estrecho, con 106 victorias frente a 105 del Barcelona y 52 empates. La cifra debe interpretarse según el alcance y la fecha de corte de ese recuento.

4. ¿Cuál es el balance de goles entre ambos clubes?

El registro histórico facilitado atribuye 447 goles al Real Madrid y 436 al Barcelona en el total de los enfrentamientos considerados. El balance puede variar según las competiciones incluidas y la actualización estadística.

5. ¿Cuándo se jugó el primer clásico de la historia?

El primer enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 13 de mayo de 1902, en las semifinales de la Copa de la Coronación. El Barcelona ganó aquel encuentro por 3-1.

6. ¿Cuándo se jugó el primer clásico de Liga?

El primer clásico de Liga se disputó el 17 de febrero de 1929 en el campo de Les Corts. El Real Madrid ganó por 2-1.

7. ¿Cuántos clásicos se han jugado solo en LaLiga?

El material de referencia recoge 191 enfrentamientos ligueros, con 80 victorias del Real Madrid, 76 del Barcelona y 35 empates. Para una publicación definitiva, el total debe actualizarse hasta el partido más reciente incluido en el recuento.

8. ¿Cuántos clásicos se han jugado en la Copa del Rey?

El recuento facilitado señala 38 enfrentamientos en la Copa del Rey, con 17 victorias del Barcelona, 13 del Real Madrid y ocho empates.

9. ¿Se han enfrentado en la Champions League?

Sí. Barcelona y Real Madrid se han enfrentado en la Copa de Europa y la Champions League. El número exacto de partidos y el balance dependen de la fecha de corte del registro utilizado.

10. ¿Quién es el máximo goleador histórico del clásico?

Lionel Messi figura como máximo goleador histórico del clásico en el registro de referencia, con 26 tantos en partidos oficiales contra el Real Madrid.

11. ¿Quién es el máximo goleador del clásico en LaLiga?

Lionel Messi también encabeza la clasificación de goleadores del clásico en LaLiga, con 18 tantos, según los datos recopilados.

12. ¿Quién es el jugador con más clásicos disputados?

El material de referencia sitúa a Sergio Busquets como el jugador con más clásicos oficiales disputados, con 48 encuentros. Las cifras históricas deben contrastarse con el criterio de competición utilizado.

13. ¿Quiénes lideran en presencias solo en LaLiga?

El registro facilitado destaca a Sergio Ramos, Paco Gento y Raúl González, con 31 clásicos ligueros cada uno.

14. ¿Qué equipo ha anotado más goles en LaLiga dentro del clásico?

El material de referencia atribuye 310 goles al Barcelona y 309 al Real Madrid en los clásicos ligueros incluidos en ese recuento.

15. ¿En cuántos países se retransmite el clásico?

El clásico se distribuye internacionalmente y alcanza audiencias en numerosos mercados. El material de referencia señala una cobertura en más de 190 países.

16. ¿Por qué el clásico genera tanta expectación mundial?

La rivalidad histórica, los títulos, la presencia de figuras internacionales y el impacto deportivo y mediático de ambos clubes explican el interés global que despierta el partido.

17. ¿El clásico ha definido títulos de Liga en más de una ocasión?

Sí. Los enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid han influido en distintas carreras por el título, aunque no todos los clásicos se disputan con el campeonato en juego directo.

18. ¿Qué competiciones suelen incluir clásicos cada temporada?

LaLiga es el escenario habitual de los clásicos. Según los sorteos y el calendario, Barcelona y Real Madrid también pueden enfrentarse en la Copa del Rey y la Supercopa de España.

19. ¿Cuál ha sido el dominio histórico por competiciones?

El balance entre ambos clubes varía según la competición y el periodo analizado. Para comparar sus registros, es necesario utilizar cifras actualizadas y aplicar el mismo criterio de conteo a ambos equipos.

20. ¿Por qué se considera que el clásico paraliza el mundo del fútbol?

La dimensión internacional de los clubes, la historia de la rivalidad y la presencia de grandes figuras convierten el clásico en uno de los partidos más seguidos del calendario futbolístico.