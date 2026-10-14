En el Estadio Olímpico, chocarán Real Madrid y Roma este miércoles 14 de octubre por la Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Roma en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026 este miércoles 14 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Roma?
Este miércoles 14 de octubre se podrá ver el Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univision NOW, UniMÁS
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: Max Brazil
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte