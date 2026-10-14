César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer
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En el Estadio Olímpico, chocarán Real Madrid y Roma este miércoles 14 de octubre por la Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Roma en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026 este miércoles 14 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm                   
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm                 
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm            
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Roma?

Este miércoles 14 de octubre se podrá ver el Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univision NOW, UniMÁS
  • México: FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Brasil: Max Brazil
  • Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Guatemala: Disney+ Premium Norte
  • Honduras: Disney+ Premium Norte
  • Panamá: Disney+ Premium Norte
ESPN, FOX y MOVISTAR PLUS EN VIVO — ver partido Real Madrid vs. Roma por TV y Fútbol Online | VIDEO
El Real Madrid vs. Roma EN VIVO y EN DIRECTO promete emociones en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, con el conjunto merengue visitando el Estadio Olímpico de Roma, Italia, este miércoles 14 de octubre, en busca de sumar puntos importantes en su camino hacia la siguiente ronda del torneo europeo. La transmisión del partido estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium en Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en México podrá seguirse a través de FOX y sus plataformas digitales, y en España mediante Movistar Plus+. Conoce aquí cómo ver el Real Madrid vs. Roma en vivo, qué canales televisan el encuentro y dónde seguir el partido online por streaming, además de los horarios correspondientes según tu país. (VIDEO DE X: @REALMADRID)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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