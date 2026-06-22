Conoce los horarios, TV y online para ver el partido Argentina vs. Austria EN VIVO desde Estados Unidos por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce los horarios, TV y online para ver el partido Argentina vs. Austria EN VIVO desde Estados Unidos por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

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¿En qué canal ver Argentina vs. Austria EN VIVO hoy por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.? Guía de canales de TV online

La Selección Argentina afrontará un duelo decisivo ante Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 22 de junio, desde las 14:00 (hora de Argentina), en el estadio de Dallas, Arlington. Ambos equipos llegan como líderes de la zona tras ganar en su debut, por lo que el ganador quedará muy bien perfilado para avanzar a los 16avos de final. Si vives en Estados Unidos, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir el juego desde cualquier plataforma digital.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Austria EN VIVO HOY 22 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Austria EN VIVO HOY 22 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Austria EN VIVO por TV en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Argentina vs. Austria del lunes 22 de junio por el Mundial 2026 se verá principalmente por Telemundo (señal en español) y servicios de streaming como Fubo, distribuidos de forma nacional.

Región / Zona horaria de EE. UU.Ejemplos de estados / ciudadesCanales de TV (principalmente en español)Streaming / OTT disponibles en todo EE. UU.
Este (ET)Nueva York, Miami, Boston, Washington D. C.Telemundo (señal nacional, disponible en DirecTV y otros operadores) Fubo (prueba gratuita), apps de operadores con Telemundo integrado
Central (CT)Dallas, Houston, Chicago, Minneapolis, Kansas CityTelemundo (afiliadas locales, misma señal nacional) Fubo; plataformas de TV en vivo que incluyan Telemundo
Montaña (MT)Denver, Phoenix, Salt Lake CityTelemundo (afiliadas regionales / señal vía cable-satélite) Fubo; apps de operadores de cable o satélite con acceso a Telemundo
Pacífico (PT)Los Ángeles, San Diego, San Francisco, SeattleTelemundo (afiliadas de la Costa Oeste, señal nacional) Fubo; servicios de streaming con Telemundo en su grilla
Alaska (AKT)Anchorage, FairbanksTelemundo vía TV de pago / satélite (DirecTV, cable) Fubo (sujeto a disponibilidad regional), apps de operadores
Hawái (HST)HonoluluTelemundo mediante operadores de TV de pago con señal continental Fubo y otras plataformas con catálogo nacional de canales

¿A qué hora juega Argentina-Austria hoy 22 de junio desde EE.UU.?

El partido Argentina vs. Austria del lunes 22 de junio de 2026 comienza a las 12:00 del mediodía en Dallas (hora central de EE. UU.), lo que equivale a 13:00 en la Costa Este, 11:00 en la zona de Montaña y 10:00 en la Costa Oeste.

EstadoZona horaria principal*Hora local del partido el lunes 22 de junio
AlabamaCentral (CT)12:00
AlaskaAlaska (AKT)09:00
Arizona**Montaña (MT, sin DST)11:00
ArkansasCentral (CT)12:00
CaliforniaPacífico (PT)10:00
Carolina del NorteEste (ET)13:00
Carolina del SurEste (ET)13:00
ColoradoMontaña (MT)11:00
ConnecticutEste (ET)13:00
Dakota del NorteCentral (CT) / Montaña (MT)
*		12:00 (CT) / 11:00 (MT)
Dakota del SurCentral (CT) / Montaña (MT)
*		12:00 (CT) / 11:00 (MT)
DelawareEste (ET)13:00
FloridaEste (ET) / Central (CT)
*		13:00 (ET) / 12:00 (CT)
GeorgiaEste (ET)13:00
HawáiHawái (HST)07:00
IdahoMontaña (MT) / Pacífico (PT)
*		11:00 (MT) / 10:00 (PT)
IllinoisCentral (CT)12:00
IndianaMayoría Este (ET)13:00
IowaCentral (CT)12:00
KansasCentral (CT) / Montaña (MT)
*		12:00 (CT) / 11:00 (MT)
KentuckyMayoría Este (ET)13:00
LuisianaCentral (CT)12:00
MaineEste (ET)13:00
MarylandEste (ET)13:00
MassachusettsEste (ET)13:00
MíchiganMayoría Este (ET)13:00
MinnesotaCentral (CT)12:00
MisisipiCentral (CT)12:00
MisuriCentral (CT)12:00
MontanaMontaña (MT)11:00
NebraskaCentral (CT) / Montaña (MT)
*		12:00 (CT) / 11:00 (MT)
NevadaPacífico (PT)10:00
Nueva HampshireEste (ET)13:00
Nueva JerseyEste (ET)13:00
Nueva YorkEste (ET)13:00
Nuevo MéxicoMontaña (MT)11:00
OhioEste (ET)13:00
OklahomaCentral (CT)12:00
OregónPacífico (PT)10:00
PensilvaniaEste (ET)13:00
Rhode IslandEste (ET)13:00
TennesseeMayoría Central (CT)12:00
TexasCentral (CT) / Montaña (MT)
*		12:00 (CT, incluye Dallas) / 11:00 (MT)
UtahMontaña (MT)11:00
VermontEste (ET)13:00
VirginiaEste (ET)13:00
WashingtonPacífico (PT)10:00
Virginia OccidentalEste (ET)13:00
WisconsinCentral (CT)12:00
WyomingMontaña (MT)11:00
Distrito de Columbia (DC)Este (ET)13:00

Posibles alineaciones de Argentina vs. Austria

  • Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni
  • Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic. DT: Ralf Rangnick
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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