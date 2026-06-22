¿En qué canal ver Argentina vs. Austria EN VIVO hoy por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.? Guía de canales de TV online

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La Selección Argentina afrontará un duelo decisivo ante Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 22 de junio, desde las 14:00 (hora de Argentina), en el estadio de Dallas, Arlington. Ambos equipos llegan como líderes de la zona tras ganar en su debut, por lo que el ganador quedará muy bien perfilado para avanzar a los 16avos de final. Si vives en Estados Unidos, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir el juego desde cualquier plataforma digital.
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Austria EN VIVO por TV en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el Argentina vs. Austria del lunes 22 de junio por el Mundial 2026 se verá principalmente por Telemundo (señal en español) y servicios de streaming como Fubo, distribuidos de forma nacional.
|Región / Zona horaria de EE. UU.
|Ejemplos de estados / ciudades
|Canales de TV (principalmente en español)
|Streaming / OTT disponibles en todo EE. UU.
|Este (ET)
|Nueva York, Miami, Boston, Washington D. C.
|Telemundo (señal nacional, disponible en DirecTV y otros operadores)
|Fubo (prueba gratuita), apps de operadores con Telemundo integrado
|Central (CT)
|Dallas, Houston, Chicago, Minneapolis, Kansas City
|Telemundo (afiliadas locales, misma señal nacional)
|Fubo; plataformas de TV en vivo que incluyan Telemundo
|Montaña (MT)
|Denver, Phoenix, Salt Lake City
|Telemundo (afiliadas regionales / señal vía cable-satélite)
|Fubo; apps de operadores de cable o satélite con acceso a Telemundo
|Pacífico (PT)
|Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Seattle
|Telemundo (afiliadas de la Costa Oeste, señal nacional)
|Fubo; servicios de streaming con Telemundo en su grilla
|Alaska (AKT)
|Anchorage, Fairbanks
|Telemundo vía TV de pago / satélite (DirecTV, cable)
|Fubo (sujeto a disponibilidad regional), apps de operadores
|Hawái (HST)
|Honolulu
|Telemundo mediante operadores de TV de pago con señal continental
|Fubo y otras plataformas con catálogo nacional de canales
¿A qué hora juega Argentina-Austria hoy 22 de junio desde EE.UU.?
El partido Argentina vs. Austria del lunes 22 de junio de 2026 comienza a las 12:00 del mediodía en Dallas (hora central de EE. UU.), lo que equivale a 13:00 en la Costa Este, 11:00 en la zona de Montaña y 10:00 en la Costa Oeste.
|Estado
|Zona horaria principal*
|Hora local del partido el lunes 22 de junio
|Alabama
|Central (CT)
|12:00
|Alaska
|Alaska (AKT)
|09:00
|Arizona**
|Montaña (MT, sin DST)
|11:00
|Arkansas
|Central (CT)
|12:00
|California
|Pacífico (PT)
|10:00
|Carolina del Norte
|Este (ET)
|13:00
|Carolina del Sur
|Este (ET)
|13:00
|Colorado
|Montaña (MT)
|11:00
|Connecticut
|Este (ET)
|13:00
|Dakota del Norte
|Central (CT) / Montaña (MT)
*
|12:00 (CT) / 11:00 (MT)
|Dakota del Sur
|Central (CT) / Montaña (MT)
*
|12:00 (CT) / 11:00 (MT)
|Delaware
|Este (ET)
|13:00
|Florida
|Este (ET) / Central (CT)
*
|13:00 (ET) / 12:00 (CT)
|Georgia
|Este (ET)
|13:00
|Hawái
|Hawái (HST)
|07:00
|Idaho
|Montaña (MT) / Pacífico (PT)
*
|11:00 (MT) / 10:00 (PT)
|Illinois
|Central (CT)
|12:00
|Indiana
|Mayoría Este (ET)
|13:00
|Iowa
|Central (CT)
|12:00
|Kansas
|Central (CT) / Montaña (MT)
*
|12:00 (CT) / 11:00 (MT)
|Kentucky
|Mayoría Este (ET)
|13:00
|Luisiana
|Central (CT)
|12:00
|Maine
|Este (ET)
|13:00
|Maryland
|Este (ET)
|13:00
|Massachusetts
|Este (ET)
|13:00
|Míchigan
|Mayoría Este (ET)
|13:00
|Minnesota
|Central (CT)
|12:00
|Misisipi
|Central (CT)
|12:00
|Misuri
|Central (CT)
|12:00
|Montana
|Montaña (MT)
|11:00
|Nebraska
|Central (CT) / Montaña (MT)
*
|12:00 (CT) / 11:00 (MT)
|Nevada
|Pacífico (PT)
|10:00
|Nueva Hampshire
|Este (ET)
|13:00
|Nueva Jersey
|Este (ET)
|13:00
|Nueva York
|Este (ET)
|13:00
|Nuevo México
|Montaña (MT)
|11:00
|Ohio
|Este (ET)
|13:00
|Oklahoma
|Central (CT)
|12:00
|Oregón
|Pacífico (PT)
|10:00
|Pensilvania
|Este (ET)
|13:00
|Rhode Island
|Este (ET)
|13:00
|Tennessee
|Mayoría Central (CT)
|12:00
|Texas
|Central (CT) / Montaña (MT)
*
|12:00 (CT, incluye Dallas) / 11:00 (MT)
|Utah
|Montaña (MT)
|11:00
|Vermont
|Este (ET)
|13:00
|Virginia
|Este (ET)
|13:00
|Washington
|Pacífico (PT)
|10:00
|Virginia Occidental
|Este (ET)
|13:00
|Wisconsin
|Central (CT)
|12:00
|Wyoming
|Montaña (MT)
|11:00
|Distrito de Columbia (DC)
|Este (ET)
|13:00
Posibles alineaciones de Argentina vs. Austria
- Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni
- Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic. DT: Ralf Rangnick