Este martes 16 de junio hay un estupendo partido para ver, pues jugarán las escuadras de Argentina y Argelia en el Estadio Kansas City por la Fecha 1 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. El encuentro comenzará a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV de Estados Unidos lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.

El partido Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Argentina vs. Argelia?

El Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Uruguay vs. Arabia Saudita en otros países del mundo?

Este martes 16 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Las Estrellas, ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+

Brasil: CazéTV

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ViX, FOX, FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX

Nicaragua: ViX, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: ViX, Pio Deportes