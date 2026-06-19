El Brasil vs. Haití es uno de los partidos imperdibles de este viernes 19 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 2 del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026 y que se disputará en el Estadio Filadelfia, empezará a las 8:30 pm ET, 7:30 pm CT, 6:30 pm MT y 5:30 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV de EE.UU. lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota adecuada.

El partido Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Brasil vs. Haití?

El Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Brasil vs. Haití en otros países del mundo?

Este viernes 19 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play, Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: ViX, Pio Deportes